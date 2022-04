Der Senat hat die Ernennung von Carlos Aysa Gonzáez für die Osterferien verschoben

Die Konfrontationen und Diskussionen, die sich aus der Abstimmung über die Elektrizitätsreform am kommenden Sonntag, dem 17. April, ergeben, werden weiterhin durch den Kurs entzündet, den die Energieerzeugung im Land im Falle seiner Genehmigung einschlagen wird.

Und in diesen Tagen hat uns die jüngste Positionierung des Abgeordneten der Institutionellen Revolutionären Partei (PRI), Carlos Miguel Aysa Damas, gegeben, der sagte, er werde für die Reformation stimmen.

Die Entscheidung, so der junge Abgeordnete, wurde getroffen, indem die zwölf von der Tricolor-Bank vorgeschlagenen Punkte in das Reformprojekt von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) integriert wurden. Vor seiner Ankündigung in sozialen Netzwerken wurde er von Mitgliedern der Bank seiner Partei als „Verräter“ ausgezeichnet.

In ähnlicher Weise von Journalisten, Analysten und Mitgliedern anderer Parteien, hauptsächlich der National Action Party (PAN), mit demselben Vorwurf. Sie gaben an, dass es sich um einen Austausch handelte: Sein Vater, der ehemalige Gouverneur von Sonora, Carlos Miguel Aysa Gonzáez, wurde im Gegenzug für die Wahl des Sohnes zum Botschafter der Dominikanischen Republik ernannt.

El diputado también fue celebrado por diputados y seguidores de la 4T (Foto: TW @JHRomero_)

Tatsache ist, dass die Ratifizierung von Aysa Gonzáez durch eine kurze Erklärung des Senats unterbrochen wurde, in der angekündigt wurde, dass die Abstimmung nicht mehr am Dienstag, 12, stattfinden würde, wie auf der Tagesordnung angegeben. Stattdessen gaben sie an, dass dies „bis auf weiteres“ ohne Angabe eines bestimmten Datums geschehen würde.

Nach dieser Kontroverse und dem Widerstand von Senatoren wie dem Panisten Kenya López Rabadán, der versicherte, dass sie nicht für ihn stimmen würde, gab der Senat eine weitere Erklärung ab, in der er begründete, warum die Anhörung verschoben wurde.

In dem Kommuniqué heißt es, dass der Grund für die Verschiebung in der Möglichkeit lag, dass es nicht genug Quorum für die Sitzung geben würde.

Dies liegt daran, dass mehrere Gesetzgeber zur Karwoche außerhalb von Mexiko-Stadt waren.

Fue calificado como traidor a la patria por parte del partido de la Revolución Institucional (Foto: ElMundoInforma1)

Aus diesem Grund haben die Präsidentschaften der Ausschüsse für Außenbeziehungen und der für Außenbeziehungen Lateinamerikas und der Karibik „beschlossen, das Treffen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, mit der Gewissheit, dass es innerhalb der regulären Sitzung sein wird, die am 28. April endet“, sagten sie.

Schließlich wiesen sie darauf hin, dass „jede andere Interpretation als die oben genannten Fakten“, wie die Aussagen über die Entscheidung von Aysa Damas als Bestechung, „nicht der Wahrheit entspricht“, behaupteten die Präsidentschaften der Kommissionen.

Seine Ernennung wurde Anfang des Jahres vom Präsidenten erklärt, aber Diskussionen über die Ratifizierung würden an diesem Dienstag stattfinden. Und einen Tag vor der Sitzung zur Ratifizierung wurde diese Sitzung eingefroren, da das Kommuniqué am 11. April abgegeben wurde und am folgenden Tag einging.

Die Sitzung wurde vom Senator der Nationalen Erneuerungsbewegung (Morena), Hector Vasconcelos, verschoben, der den Vorsitz des Ausschusses für auswärtige Beziehungen führt.

Und wenn das nicht genug wäre, wies der PRI MP über seinen Facebook-Account auf die Erstellung gefälschter Profile auf Twitter hin, in denen Beiträge zur Unterstützung von AMLO geteilt wurden oder in denen er mit Luis Donaldo Colosio vergleicht.

