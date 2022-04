Wer ist der Lehrer Venus, ehemaliger Trainer von Valedores de Iztacalco, der Chivas leiten will

Emigdio Venustiano Olvera, der als Trainer des Teams „Los Valedores de Iztacalco“ berühmt wurde, schickte nach der Entlassung von Marcelo Michel Leaño aus Chivas eine Nachricht an Christian Martinoli (Video: Twitter/ @martinolimx)

Nach 22 Spielen an der Spitze der Chivas wurde Marcelo Michel Leaño aus der technischen Führung der Herde entfernt. Obwohl der Name Matías Almeyda einer der von Fans und einigen Experten am häufigsten genannten Namen ist, verspottete Christian Martinoli die Situation und schlug eine Figur vor, die mehr als ein Jahrzehnt lang nicht im Rampenlicht stand. Auf seinem Twitter-Profil bewarb er sich bei Emigdio Venustiano Olvera, Professor Venus.

„Da haben sie es“, lauteten die Worte, mit denen der Chronist von Azteca Deportes das Video begleitete, wer Trainer des Iztacalco FC wurde, einer Mannschaft, die besser bekannt als Los Valedores de Iztacalco ist und in der dritten Profiliga des mexikanischen Fußballs spielte.

Emigdio Venustiano Olvera wurde 2007 bekannt, als Barak Fever, ein Mitglied des Azteca Deportes-Teams unter der Leitung von André Marín, vorschlug, dem schlechtesten Team der 293 Mitglieder der mexikanischen Dritten Division im Los Protagonistas-Programm zu folgen. Ab dem dritten Spieltag des Apertura-Turniers 2007 stahl der Iztacalco FC die Bildschirme des offenen Fernsehens, um seine Fortschritte in Gruppe 6 des Wettbewerbs bekannt zu machen.

Profe Venus arbeitete als Trainer des Iztacalco FC, der auf Wunsch von Azteca Deportes seinen Namen vor der Kamera in Valedores de Iztacalco änderte. Unter seiner Leitung versuchte er Tag für Tag, die Funktionsweise des Kaders zu ordnen, der aus Paquita, Yoshi, Cuchillo, Pérez, Rulo, Salcido, El Morris, Edson, Aldo, Jimmy, RBD und Memo bestand, Charakteren, die im Laufe der Treffen berühmt waren.

Olvera stammt ursprünglich aus Mexiko-Stadt, hatte aber die Gelegenheit, sich mehr als 800 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt als Profispieler abzuheben. Der Laguna Football Club in Torreón empfing ihn 1974, als er gerade 19 Jahre alt war, nachdem er für die Mastines of Naucalpan gespielt hatte, ein Team, das dann als Tochtergesellschaft der First Division Pumas diente.

Laut Profe Venus selbst war seine Lieblingsposition die des extremen oder rechten Rades, da er Qualitäten wie Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Gambeta bei der Ballkontrolle genoss. Seine Anwesenheit im Ola Verde-Team zahlte sich aus, um seinen Traum von seinem Profifußballdebüt zu erfüllen, wie er es beim Pokalturnier 1975 gegen Zacatepec unter der Leitung von Carlos El Charro Lara tat.

Seine Zeit in der First Division konnte sich nicht verlängern. In der Saison 1975-76 wurde Emigdio Venustiano Olvera mit der Ankunft von José Antonio Roca aus dem Kader ausgeschlossen. Trotz seiner Enttäuschung trennte er sich nie vom Fußball und diente als Trainer in kleineren Kategorien. Als Iztacalco FC es schaffte, in der dritten Division zu spielen, übernahm Profe Venus die Zügel des Teams, obwohl er in der Apertura 2007 nur ein Spiel gewinnen konnte.

Laut einem Interview, das Emigdio Venustiano Olvera dem Kanal Iztacalco Valedores auf YouTube gegeben hat, arbeitete er bis 2019 als Trainer des Tigres Xochimilco-Teams und beabsichtigte, mit dieser Institution in die dritte Division zurückzukehren. Drei Jahre später kehrte er in die Öffentlichkeit zurück und nutzte die Situation der Chivas des Guadalajara Sports Club.

