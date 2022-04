Was sind die Bußgelder für die Verschwendung von Wasser in CDMX zu Ostern

MÉXICO, D.F., 23ABRIL2011.- Un grupo de vecinos del Centro Histórico conformados por adultos, jóvenes y niños pasaron por alto la recomendaciones de abstenerse de desperdiciar el agua en el Sábado de Gloria. La Secretaría de Seguridad Pública había señalado que las personas que fueran sorprendidas tirando el líquido serán detenidas y remitidas al Juzgado Cívico, donde se les impondrá una multa de hasta 30 días de salario mínimo, equivalentes a mil 724 pesos, o de lo contrario, un arresto inconmutable de 20 a 36 horas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Die Regierung von Mexiko-Stadt und das Wassersystem von Mexiko-Stadt (Sacmex) forderten die Bevölkerung auf, währenddessen kein Wasser zu verschwenden Ostern, vor allem die Ruhm Samstag und vermeide Geldstrafen für genau diese Sache.

Laut der katholischen Kirche ist es üblich, im Jubel Wasser zu werfen, um die Auferstehung Christi und die Reinigung der Sünden am Tag vor Ostern zu feiern. Daher werden jedes Jahr große Mengen Wasser verschwendet, weshalb die Regierung von Mexiko-Stadt und verschiedene Staaten dies verboten haben Maßnahmen zusätzlich zur Verhängung von Geldbußen für diejenigen, die dies tun.

Al llegar el Sábado de Gloria, las personas podían utilizar el agua de manera simbólica para purificar su alma y lavar sus pecados. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM). Moisés Pablo | Moisés Pablo

Gemäß dem Gesetz über das Recht auf Zugang, Entsorgung und Abwasserentsorgung des CDMX und des Civic Culture Act von Mexiko-Stadt in seinem Artikel 29 Abschnitt VIII: „Abwasser oder Verhinderung seiner Verwendung durch diejenigen, die Zugang zu ihm in Rohren, Tanks oder Lagertanks haben müssen, sowie öffentliche Hydranten missbrauchen, sie zu behindern oder ihre Verwendung zu verhindern „, können diejenigen, die solche Handlungen ausführen, bestraft werden.

Es werden Sanktionen wie Bußgelder zwischen 1,58 Pesos und 3.848 Pesos festgelegt. Zusätzlich zu der Tatsache, dass die Institutionen behaupteten, dass diejenigen, die Wasser verschwenden, für 13 bis 24 Stunden festgenommen oder für 6 bis 12 Stunden der Gemeindearbeit zugewiesen werden können.

Empfehlungen für die Pflege des Wassers wurden über die sozialen Netzwerke des Wassersystems von Mexiko-Stadt geteilt, z. B.: kurze Bäder nehmen, den Schlauch nicht zum Waschen des Autos oder der Bürgersteige verwenden, die Pflanzen nachts zur besseren Nutzung gießen und nur einmal pro Woche Seifenwasser wiederverwenden.

Por medio de Twitter la Sacmex pidió a la población no desperdiciar el agua aunque sea una tradición. Foto: twitter/@SacmexCDMX

Reinigen Sie Böden, Wände und Glas mit zwei Eimern, einer zum Reinigen und der andere zum Spülen, und missbrauchen Sie keine Reinigungsmittel. Waschen Sie Gemüse in einer Schüssel mit Wasser, schrubben Sie es mit den Finger oder einer Bürste und desinfizieren Sie es. Außerdem kann das Wasser für die Toilette und zum Gießen von Pflanzen wiederverwendet werden.

In ähnlicher Weise bat die Einrichtung die Bevölkerung, die in den Urlaub fuhr, nicht zu vergessen, ihre Schlüssel fest zu schließen und zu überprüfen, ob keine Lecks vorhanden sind. In diesem Fall forderte sie die Leute auf, sie zu melden.

Die Exekutivdirektion für Bürgerjustiz kommentierte in einem Tweet: „Genießen Sie Ihren Samstag des Ruhms mit Ihrer Familie, indem Sie sich um das Wasser kümmern. Es zu verschwenden ist strafbar für 6 bis 12 Stunden Gemeindearbeit.“

Auf der anderen Seite schrieb der Stadtrat von Mexiko auf Twitter: „Die Volkstradition, am Samstag in Ruhm nass zu werden, wurde an die Notwendigkeit angepasst, sich um Wasser zu kümmern. Heute sind wir verantwortungsbewusster.“ Er erinnerte die Öffentlichkeit auch an die Sanktionen.

2020 fue el año en que se registraron menos lluvias en los últimos 30 años. (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM). Rodolfo Angulo | Rodolfo Angulo

Die Telefone zur Meldung von Lecks oder zur Meldung von Wasserverschwendung sind: 55-5654-3210 und 55-5658-1111. Sie können auch Unterstützung über soziale Netzwerke wie Twitter anfordern: @SacmexCDMX.

Schließlich berichtete Sacmex am Donnerstag, den 14. April und Freitag, den 15. April, über die Einstellung der Aktivitäten im Bereich der Bürgerdienste.

