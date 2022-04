Während der Osterwoche werden 640.000 Passagiere vom Bogotá Transport Terminal umziehen

Usuarios de la terminal de transporte terrestre se protegen con tapabocas como medida de prevención contra el coronavirus, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

Das Mobilitätsministerium berichtete, dass während der Osterfeier rund 640.000 Passagiere vom Transportterminal in Bogotá reisen werden, hauptsächlich in die Departements Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila, Tolima, Valle del Cauca sowie zu einigen Zielen an der Atlantikküste.

Im Vergleich zu 2021 bedeutet diese Mobilisierung einen Anstieg der Passagiere um 95% und der Fahrzeuge um 12%. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Passagiere zwischen Mittwoch und Donnerstag von mindestens 67.000 Passagieren mobilisiert werden.

Es ist zu beachten, dass das Bogotá Transport Terminal beim Betreten der Terminals, während des Aufenthalts und des Einsteigens von Fahrzeugen ein strenges Biosicherheitsprotokoll hat, einschließlich Waschbecken und Gelspender, Wärmebildkameras zur Kapazitätskontrolle und Beschilderung zur Einhaltung der sozialen Distanzierung.

Im Rahmen des Aktionsplans, der während der Osterfeier an den Ausgängen und Eingängen von Bogotá in Kraft sein wird, gab das Sekretariat wiederum an, dass es erwartet, dass in diesen Tagen etwa 764.644 Fahrzeuge Bogotá verlassen werden, eine Zahl von 1,8% höher als die im Jahr 2021 verzeichnete Zahl, als es 751.094 gab Fahrzeuge, während sie 2019 898.376 Panzer registriert wurden, wird die Zahl um 14,8% reduziert.

In diesem Zusammenhang gab das Unternehmen bekannt, dass es zwischen Mittwoch, dem 13. und Sonntag, dem 17., von den Mitgliedern des Road Management und der Guide Group des Mobilitätssekretariats sowie von insgesamt 70 Kranen unterstützt wird.

Die nationale Polizei ihrerseits hat über die Transit- und Transportabteilung von Bogotá fast 1.000 uniformiertes Personal für die Hauptstraßenkorridore, die in die Stadt ein- und ausfahren, mehr als 30 feste Kontrollpunkte sowie 5 Mobiltelefone bereitgestellt, die Überwachungs- und Kontrollaufgaben ausführen.

An diesen Stellen werden Sicherheits-, Mobilitäts- und Unfallverhütungsaufgaben durchgeführt, sodass mehr als 20 Alkoholsensoren, 14 Radarkameras und mobile Kriminalitätseinheiten eingerichtet wurden. Die Überwachung der Ein- und Ausgänge der Stadt, der Durchschnittsgeschwindigkeiten und des Fahrzeugvolumens wird vom Traffic Management Center (CGT) in Bogotá aus durchgeführt.

Von dort aus werden 14 priorisierte Korridore überwacht. Einige von ihnen sind der North Highway, Highway Sur, Carrera Seventh und Avenida Boyacá. Die Straße zum Llano, der Weg nach La Calera und die Straße nach Choachí werden ebenfalls überwacht.

Das Mobilitätssekretariat forderte, dass die folgenden Empfehlungen für den Wochenendtrip berücksichtigt werden:

-Überprüfen Sie den technisch-mechanischen Zustand des Fahrzeugs, halten Sie das Roadkit und die Dokumentation des Fahrzeugs auf dem neuesten Stand.

-Vergewissern Sie sich, dass alle Fahrzeuginsassen korrekt angeschnallt sind.

-Plane deine Route und verwende Apps wie Waze, um die beste Route zu deinem Ziel zu finden. Es ist eine gute Möglichkeit, sicher zu fahren und unvorhergesehene Ereignisse jeglicher Art zu verhindern.

-Prüfen Sie den Zustand der Straßen. Es ist eine Möglichkeit, eine sichere und reibungslose Reise zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr über den Twitter-Account des Nationalen Instituts für Straßen (Invías) @numeral767.

-Vermeiden Sie riskante Manöver wie Überschreitungen oder Durchfahrten durch nicht autorisierte Straßen oder Richtungen.

Bitte beachten Sie: Vermeiden Sie vor dem Autofahren die Verwendung von alkoholischen, psychoaktiven Substanzen oder Medikamenten, die die Aufmerksamkeitsspanne beeinträchtigen können. Im Falle von Trunkenheit am Steuer führt dies zur Verhängung finanzieller Sanktionen, zur Immobilisierung des Fahrzeugs und sogar zur Aussetzung des Führerscheins.

Das Unternehmen betonte gegenüber Reisenden, dass die Einreise nach Bogotá am letzten Tag des Osterwochenendes (Sonntag, 17. April) von Mittag bis 20 Uhr eingeschränkt ist. Zwischen 12 und 16 Uhr dürfen nur Fahrzeuge mit geraden Kennzeichen und von 16.00 bis 20.00 Uhr Fahrzeuge mit ungeraden Kennzeichen betreten werden.

