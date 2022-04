„The Box“ -Herausforderung: Strategien funktionieren nicht für Gamma und Beta hat das dritte Mal gewonnen

In der Folge von „The Box“ Challenge vom 13. April begannen die Teilnehmer, ihre Herzen für Gefühle für andere Mitglieder des Hauses zu öffnen. In diesem Fall war es Pato, der seine Bewunderung für Criollo zum Ausdruck brachte, während er ein Gespräch mit Carballo führte.

„Was ist, wenn ich Criollo mag? ... Normal, ich habe ihn nicht mit diesen Augen gesehen, wenn ich ihn sehe, dass er sehr nett ist, er ist sehr nett, kahl, groß, zumindest mag ich diese Größe... die Größe eines Mannes bringt mich voll um „, sagte Porto.

Während Carballo sein Gespräch mit Porto fortsetzte, bestätigte er seinem Partner die Anziehungskraft von Ossa, einem Mitglied von Alpha, sodass der Vertreter der Küstenbewohner vom Geständnis der Bogotá ziemlich begeistert war.

„Ich liebe es, dass du es akzeptierst“, sagte Porto.

In der Zwischenzeit sprachen Beta-Mitglieder darüber, wer als erster den Preis gewinnen würde, um mit einem anderen Begleiter am Würfel teilzunehmen. Die Frauen des Teams waren sich einig, dass sie Samir mitnehmen würden, weil er die Weste hat und zu Hause kein Essen hat.

„Dieser Würfel ist mir nicht wirklich wichtig“, sagte Ceta, der Kapitän des blauen Teams. Zu Beginn der Herausforderung des Urteils, des Preises und der Bestrafung war er jedoch der erste, der die Schlüssel zum gewünschten Würfel behielt.

Anschließend spekulierten Samir- und Criollo-Mitglieder von Gamma über die Strategie, die sie mit Alpha vereinbart hatten, damit sie nicht die Satzweste tragen würden.

Der Wettbewerb fand in der Box Arcoiris statt, bei der die Teilnehmer einige Staffeln mit ihren Teamkollegen absolvieren mussten, was mit hängenden Ringen begann. Danach fanden die Herausforderer schwebende Gleichgewichte, die sie mit Hilfe einer Stange überwinden mussten. Am Ende mussten sie von einer Plattform zu einigen Stämmen springen. Vertikalen.

Von den vertikalen Rohren gingen sie zu Abschnitten aus Stangen über, und als sie oben angekommen waren, fanden sie einige Kugeln, die in Schubladen angeordnet waren, die sie werfen und in den Korb bohren mussten, um dies zu erreichen, indem sie die Rückkehr zum Anfang der Strecke starteten und die Staffel an einen anderen ihrer Teamkollegen übergaben.

Concursante del equipo Alpha superando los obstáculos del Box Arcoíris. Tomada de Canal Caracol en vivo

Der Triumph dieser Herausforderung wurde erneut Beta überlassen, die dank der Hilfe ihres Kapitäns Ceta, der das Staffellauf startete, die Führung übernahm. Auf dem zweiten Platz verließ Alpha Gamma auf dem dritten Platz, der es nicht geschafft hatte, die vier Staffeln rechtzeitig zu absolvieren, da Duván aufgrund eines Zustands in seiner Hand eine Sackgasse innerhalb des Rennens erlitt, die ihn am Boden zurückließ und trotz der Route, die er einschlug, vom Start der Strecke aus fortsetzen musste.

Duván, capitán del equipo Gamma se cayó de los obstáculos con aros porque su mano no le respondió más para seguir avanzando. Tomada de Canal Caracol en vivo

„Was für ein großartiger Test, nicht wahr? , schön dieser Test... wir müssen so weitermachen „, sagte Ceta am Ende des Wettbewerbs. Duván seinerseits entschuldigte sich bei seinen Gefährten dafür, dass er nicht weitermachen konnte: „Entschuldigen Sie wirklich, es ist nicht so, dass ich es nicht wollte, ich konnte mich nicht mehr halten, ich bin auf diese Seite gefallen und habe mir den Kopf gestoßen, er hat mich nicht zum Greifen gegeben“.

Der Preis für Beta bestand aus einer Nacht mit Kantine und Essen. Außerdem gewannen sie im Millionärsboard die Summe von 10 Millionen Pesos und die Möglichkeit, um die 12 Millionen Pesos zu konkurrieren, wenn die Zuschauer als bestes Team des Zyklus abstimmen.

Zur Strafe musste Gamma 24 Stunden lang in einer Maschine rudern, ohne anzuhalten.

LESEN SIE WEITER: