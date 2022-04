Senamhi: Holen Sie sich die Wettervorhersage für heute Donnerstag, 21. April 2022

Der erste von vier Tagen beginnt, an dem mehrere Bürger die Gelegenheit nutzen, eine Pause einzulegen. Daher sollten sie diese Prognosen berücksichtigen, bevor sie entscheiden, wie sie das lange Wochenende verbringen möchten. In Lima prognostizierte der peruanische Nationale Dienst für Meteorologie und Hydrologie (Senamhi) dass die Höchsttemperatur am Donnerstag, den 14. April, 27°C betragen wird. In Bezug auf die Mindesttemperatur wurde festgestellt, dass es 14°C betragen würde und dass es am Morgen teilweise bewölkt sein wird, wobei der Himmel gegen Mittag zu klarem Himmel wechselt mit der Tendenz zum teilweise bewölkten Himmel bei Sonnenuntergang.

In West Lima würde die Höchsttemperatur 22°C erreichen, während die Mindesttemperatur 17°C betragen würde. Bewölkter Himmel wird am Morgen erwartet, der sich bis teilweise bewölkter Himmel zwischen dem Himmel mit vereinzelten Wolken gegen Mittag und teilweise bewölktem Himmel bei Sonnenuntergang ändert.

„Seit dem 16. März nehmen die Winde zu, die die Temperatur beeinflussen und zur Abkühlung beitragen. Diese Winde haben dieses kalte Gefühl, weil sie aus den Bergen kommen. Die Bürger müssen ihre Vorsichtsmaßnahmen treffen: Tragen Sie immer eine Jacke oder einen Pullover. Die Ankunft des Herbstes bringt immer Nebel, Nieselregen und Regen, besonders im Juni, wenn wir kurz vor dem Winter stehen „, sagte Senamhi kurz nach Beginn der neuen Saison über die Veränderungen des Klimaverhaltens.

„Das La Niña-Phänomen ist im Zentralpazifik zwischen den Küsten Südamerikas und Indonesiens vorhanden, jedoch nicht ausschließlich an der peruanischen Küste. Die Eigenschaften des Klimas, das wir präsentieren, beziehen sich nicht immer auf „La Niña“. Im Moment befinden wir uns in neutralen Bedingungen „, sagte Tania Ita, Spezialistin in der Unterdirektion für Klimavorhersage von Senamhi, über die allmählichen Veränderungen.

DIE KÄLTE WIRD FOLGEN

Immer mehr Menschen tragen Kleidung, um sich vor Kälte zu schützen. Vor diesem Hintergrund hat Senamhi berichtet, dass bis Sonntag, den 17. April an der Küste von Libertad bis Tacna unterdurchschnittliche Nachttemperaturen auftreten werden. Die Spezialisten der Einrichtung betonten, dass dies auf die niedrige Oberflächentemperatur des Meeres entlang der Küste Perus und einen stärkeren Windzufluss aus dem Süden zurückzuführen ist. Dies führt dazu, dass die Kälte nachts, am frühen Morgen und am frühen Morgen auftritt.





In den letzten Tagen haben die Stationen Callao und Jesús María del Senamhi in den oben genannten Gebieten der Stadt unterdurchschnittliche Tagestemperaturen verzeichnet. Dies ist während der Herbstsaison passiert. Das gleiche Phänomen wurde in den Gebieten von Zentral-Lima beobachtet, und dies zwingt die Bürger, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Dennoch empfiehlt die Einrichtung, besonderes Interesse an den negativen Auswirkungen der UV-Strahlung zu zeigen und diese mit der erforderlichen Sorgfalt zu verhindern.

Es werden Temperaturen zwischen 16 °C und 18 °C in La Libertad erwartet, zwischen 15 °C und 18 °C in Ancash, zwischen 14 °C und 17 °C in Lima, nahe 10 °C bis 13 °C in Ica, Arequipa, Moquegua und Tacna. Darüber hinaus wird Nebel in der Nacht und in den frühen Morgenstunden von Lima bis La Libertad erwartet.

Darüber hinaus hat die Institution angegeben, dass in den Regionen Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín und Ucayali in ihren Dschungelgebieten Temperaturabfälle, Wind- und Regenböen auftreten werden. Das Phänomen wird von heute, dem 14. April bis Samstag, dem 16. April, zu spüren sein.

