Sargassum auf „übermäßigem“ Niveau verursachte Strandschließungen in Quintana Roo

CANCÚN, QUINTANA ROO, 04ABRIL2022.- De cuerdo con el semáforo, hay 44 playas de la zona norte con recale excesivo de sargazo, cero más con abundante, 13 playas con recale moderado, 19 muy bajo y 04 playas sin sargazo. En la magen Playa Ballenas y Playa Gaviota Azul. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Eine wichtige Jahreszeit steht vor der Tür für die mexikanische Karibik, die jedoch durch die Rückkehr von Sargassum an seine Strände völlig beeinträchtigt wurde, was es Touristen erschweren könnte, den Bundesstaat Quintana Roo zu besuchen.

Leider kehrten die Gebiete vor den Osterferien in roter Lichtfarbe oder übermäßiger Menge Sargassum an einigen Stränden in der Region zurück, so das Quintana Roo Sargassum Monitoring Network.

Dies ist der Fall an der Riviera Cancun sowie an Nizuc Playa Coral; Playa El Recodo, die bereits von der lokalen Regierung geschlossen werden musste; Xcacel-Xcacelito, Tulum Ruinas und Punta Piedra, obwohl zu sehen ist, dass es in besorgniserregenden Farben gemalt wird.

Dies ist der Fall bei 24 Stränden in Orange oder „reichlich“. Mondpalast, Royalton Riviera, Petempich Bay, Puerto Morelos Innenstadt, Punta Braca, Xcalacoco, Punta Esmeralda, Playacar ZH, Akumal, Soliman Bay, Tankah, Tulum ZH Nord, Tulum ZH Süd, Punta Molas, Xhanan Beach, Bonita Beach, Mezcalitos Strand, Punta Morena, Chen River Beach, San Martin Strand, Busch Strand, Encantada Beach, Point Celarain sowie Arco Maya.

El gobierno local advirtió más de 18 mil 889 toneladas de sargazo en el Caribe Mexicano FOTO: ELIZABETH RUÍZ /CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

Schließlich taucht bereits gemäßigtes Sargassum in Bahia Principe, Xpu-Ha, Barceló Maya, Puerto Aventuras, Playa Fundadores, Playa Mamitas, Punta Bete, Playa Paraiso, Punta Maroma, Vidanta, Valentín, Playa Secreto, Holbox Centro, Isla de la Passion und Isla Mujeres Playa Norte auf.

Einige der größten Treffpunkte befinden sich jedoch in Gebieten wie Muy Bajo und Sargassum wie Isla Mujeres Playa Centro und Punta Sur sowie Isla Contoy, Costa Mujeres, Playa Mujeres, Punta Mosquito, Punta Cocos, Playa Ballenas, Playa Delfines, Cancun Playa Caracol und Playa Tortugas andere.

Über soziale Netzwerke gaben sie an, dass an der Riviera Maya in den nächsten Tagen Sargassum aufgrund von Südostwinden von bis zu 30 Kilometern pro Stunde ziehen wird, wobei die am stärksten betroffenen Punkte von Nizuc nach Xcalak sein können.

Nach Angaben der staatlichen Katastrophenschutzkoordination des Staates werden für die kommenden Tage Donnerstag und Freitag sogar Streifen von bis zu 50 und 60 Kilometern pro Stunde erwartet. Daher wurde empfohlen, dass Boote aufgrund der Auswirkungen von Wind und Wellen Vorsichtsmaßnahmen für die Seeschifffahrt und Wasseraktivitäten entlang der Küsten einhalten.

Die Kommunikationsabteilung von Quintana Roo berichtete ihrerseits, dass es in Cozumel und Tulum 7 und 5 Strände mit einem hohen Sargassumzustand gibt. Nur drei werden sauber gehalten: Mirador Chumul sowie Pescadores und Maya.

Auf der anderen Seite haben die Gemeinden Puerto Morelos und Solidaridad 8 Strände auf einem moderaten Sargassumniveau mit nur einem sauberen Strand: Karibik.

Se espera un nivel “excesivo” con acumulaciones de hasta 90 centímetros de altura en montículo FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

In ihrer Prognose gaben sie an, dass zum 10. April in der mexikanischen Karibik insgesamt 18.889 Tonnen Sargassum registriert worden waren, allerdings mit beträchtlicher Wolkendecke.

Nach aktuellen Modellen und der Sicht wird erwartet, dass die östlichen Windverhältnisse anhalten werden, was zu übermäßigen Mengen Sargassum von Xcalak über Sian Ka'an und Cancun sowie östlich und südlich von Isla Mujeres führen wird.

In diesem Sinne liegt die Alarmstufe für die Schätzung von Rückrufen in der Karibik bei bis zu Kategorie 8; das heißt, ein „übermäßiger“ Pegel mit bis zu 90 Zentimetern hohen Ansammlungen in Hügeln, die den gesamten Strandbereich abdecken könnten.

