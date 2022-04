Ostern: Trick, um das WhatsApp-Symbol für ein lila Kreuz zu ändern

Tausende von WhatsApp-Nutzern, insbesondere solche mit Android-Handys, waren überrascht, dies zu erfahren Instant Messaging-Anwendungen haben viele Geheimnisse, die in sozialen Netzwerken viral werden, da Sie damit Ihr Smartphone alle anpassen können Monat.

Zum Beispiel ist jetzt ein Trick bekannt geworden, das klassische grüne WhatsApp-Logo in ein Symbol zu ändern, das ein lila Kreuz zeigt. Als Nächstes erklärt Infobae ausführlich, wie es geht.

So können Sie das WhatsApp-Symbol für ein Kreuz zu Ostern ändern

Bevor wir Schritt für Schritt erwähnen, müssen Sie das Bild herunterladen, das das neue WhatsApp-Symbol verwendet.

Sie können in Google Chrome oder Safari nach „Latin Cross Emoji“ suchen und das auswählen, das Ihnen am besten gefällt. Es sollte daran erinnert werden, dass dieser Trick einen transparenten Hintergrund haben muss, damit er optisch besser aussieht, also im PNG-Format.

PicsArt. (foto: YouTube)

Wenn Sie das Emoji mit einem transparenten Hintergrund oder eines, das Sie in anderen Formaten wie JPG oder GIF heruntergeladen haben, nicht finden können, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Es gibt eine Anwendung namens PicsArt, mit der Sie den Hintergrund eines Bilds völlig kostenlos und super einfach löschen können. Jetzt Schritt für Schritt:

1. Das erste, was Sie tun müssen, ist Google Play.

2. Als Nächstes sollten Sie nach der Anwendung Nova Launcher suchen. Sie können es direkt über diesen Link installieren.

3. Öffnen Sie dann die App und konfigurieren Sie den Anzeigestil Ihres mobilen Launchers.

4. Wenn Sie fertig sind, sollten Sie jetzt zwei Sekunden lang auf das WhatsApp-Symbol drücken.

5. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie den Namen und das Logo ändern können.

6. Klicke auf das WhatsApp-Symbol, dann auf Apps, gefolgt von Fotos und jetzt musst du das Foto des Kreuzes auswählen.

Cruz morada para ícono de WhatsApp. (foto: EmojiTierra)

7. Das wäre alles. Jetzt müssen nur die Änderungen gespeichert werden und Sie werden sehen, dass das traditionelle WhatsApp-Symbol ersetzt wird. Stattdessen wird es ein Herzsymbol haben, pink oder rot.

Wenn Sie das Aussehen des Smartphones nicht überzeugen, müssen Sie Nova Launcher einfach deinstallieren und alles wird wieder normal.

Zu guter Letzt können Sie mit Nova Launcher nicht nur das Symbol Ihrer gespeicherten Bilder ändern. Sie können auch den Namen der Anwendung ändern.

Emojis de cruz morada para WhatsApp. (foto: La Verdad Noticias)

Homer Simpson kann dich wissen lassen, wenn es eine neue Nachricht auf WhatsApp gibt. Hier sind die Schritte

Zuerst müssen Sie Homer Simpson-Audio im MP3-Format herunterladen. Um das Audio auf YouTube zu finden, musst du zu diesem Link gehen. Es ist zu beachten, dass der Link eines der vielen Audios ist, die Homer auf der Plattform findet.

Sie können sogar die Stimme von Bart Simpson verwenden.

Voz de Bart Simpson para WhatsApp. (foto: YouTube/TodoTOP)

Um es auf Ihr Smartphone herunterzuladen, können Sie die verschiedenen Seiten verwenden, auf denen Musik von diesem Portal heruntergeladen wird. Sie müssen nur den Link einfügen und das Format auswählen.

Es wird außerdem empfohlen, Anwendungen wie SnapTube zu verwenden, die im Play Store verfügbar sind, dem virtuellen Speicher, der auf allen Android-Geräten verfügbar ist.

Jetzt ist es an der Zeit, Homers Sound als WhatsApp-Nachrichten-Klingelton festzulegen

1. Sobald das Homer Simpson-Audio heruntergeladen wurde, gehen Sie zu WhatsApp und tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol in der oberen rechten Ecke.

2. Wählen Sie die Option Einstellungen und dann Benachrichtigungen.

3. Geben Sie die Option Benachrichtigungston ein und standardmäßig wird der Klingelton angezeigt.

4. Gehen Sie zum Ende und Sie finden die Option Klingelton hinzufügen.

5. Spielen Sie es ab und suchen Sie nach dem MP3-Audio von Homer Simpson, das von YouTube heruntergeladen wurde, und das war's.

