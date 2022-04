Ohne eine Tür aufzubrechen, stehlen sie der Atlantic Assembly elektronische und audiovisuelle Geräte

Am vergangenen Mittwoch, dem 13. April, gab der Generalsekretär der Atlantikversammlung, Jorge Mario Camargo, bekannt, dass in der Abteilungsversammlung vier Computer, ein Drucker, eine Audiokonsole und andere Bürogegenstände offenbar am Wochenende gestohlen wurden.

Nach Angaben von Camargo an Blu Radio wird bisher angenommen, dass die im Saugmodus gestohlenen Geräte gestohlen wurden, da es keine Anzeichen dafür gab, dass die drei Türen des Versammlungsgebäudes gezwungen worden waren.

Lokale Medien deuten darauf hin, dass die Räuber die Büros der Präsidentschaft der Versammlung, des Finanzbereichs und des Kommunikationsraums betreten haben.

Laut Camargos Beschwerde wurden die Überwachungskameras außerdem so manipuliert, dass keine Aufzeichnungen mehr vorhanden waren.

„Sie berichteten, dass sich die Kameras nicht in der ursprünglichen Position befanden, dann kamen wir an und stellten fest, dass Computer, Konsole und ein Videostrahl verloren gingen. Wir werden der Untersuchung auf den Grund gehen „, erklärte Camargo gemäß der Aussage von Blu Radio.

Sekretär Camargo fügte hinzu, dass die entsprechenden Beschwerden bereits bei der Bezirkspolizei und der Generalstaatsanwaltschaft eingereicht worden seien, um die Ermittlungen voranzutreiben, bei denen die für den Diebstahl Verantwortlichen ermittelt wurden.

Schließlich sagte er, dass „dieses Unternehmen vom Verwaltungsrat und den Abgeordneten diese kriminellen Handlungen ablehnt, die nur die Arbeit der Institution für die Bewohner des Atlantiks behindern sollen“.

Laut Blu Radio hat die Barranquilla Metropolitan Police bereits Ermittlungen eingeleitet, um festzustellen, wie die Kriminellen das Gebäude und die Handys des Diebstahls betreten haben.

Trotz der Tatsache, dass es sich um einen geringfügigen Diebstahl handelte und es keine kompromittierten Informationen gab, sorgt sich die Episode um den Schutz der Einrichtungen und Lieferungen des Unternehmens.

Am vergangenen Wochenende hat die Barranquilla Metropolitan Police bei Operationen in verschiedenen Teilen der Metropolregion Barranquilla im Rahmen des Plans „Tausend Aktivitäten gegen Autodiebstahl“ fünf Fahrzeuge geborgen, die gestohlen und ein Fahrzeug beschlagnahmt worden waren neu aufgenommen Identifikation.

Bei diesen Operationen, angeführt von der Gruppe des wirtschaftlichen Erbes, war es möglich, High-End-Fahrzeuge zu bergen, die im Rahmen des Raubüberfalls gestohlen und Bürger gezogen worden waren.

Ein Fahrzeug wurde ebenfalls beschlagnahmt, und während des Verfahrens fanden die Behörden 10 Türen verschiedener Autos, zwei Motorhauben, einen Kofferraumdeckel, 25 Typenschilder, zwei Stoßfänger, einen Motorblock und mehrere Autoteile.

Die Polizei von Barranquilla kündigte außerdem an, dass sie die Gefangennahme eines Mannes wegen des Aufnahmeverbrechens materialisiert habe und dass er angeblich für die Pflege des Ortes verantwortlich sein würde, an dem die Fahrzeuge und Autoteile gefunden wurden.

Nach Informationen von Semana haben diese Operationen insgesamt 43 Fahrzeuge und 169 Motorräder registriert, die in der Metropolregion Barranquilla geborgen wurden.

