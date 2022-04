Kim Jong-un gab Nordkoreas berühmtestem Nachrichtensprecher ein luxuriöses Zuhause

Der staatliche Medienmoderator Ri Chun Hi ist eine der berühmtesten Stimmen Nordkoreas, nachdem er die wichtigsten Ereignisse des Landes in den letzten Jahrzehnten — darunter Atom- und Raketentests und den Tod eines Führers — mit lauter, donnernder Stimme voller Emotionen angekündigt hatte.

Die Moderatorin, die wegen ihres traditionellen und hellen Outfits im Ausland als „rosa Dame“ bezeichnet wurde, war am Donnerstag Gegenstand nordkoreanischer offizieller Medien, nachdem Führer Kim Jong Un Ri eine Luxusresidenz überreichte und sie gebeten hatte, weiterhin energisch als Stimme ihrer Entscheidungen zu dienen.

Experten sagen, Kim versuche, die Unterstützung der nordkoreanischen Eliten zu verstärken, da das Land mit den Schwierigkeiten der Pandemie und einer diplomatischen Pattsituation konfrontiert ist.

Der nordkoreanische Führer erklärte der Korean Central News Agency (KCNA), dass das Geschenk des Hauses aufgrund der Arbeit des Moderators und Senders für die Partei in den letzten 50 Jahren gegeben wurde. Kim sagte auch, sie erwarte, dass Ri „wie immer energisch bei guter Gesundheit arbeiten werde, wie es sich für eine Parteisprecherin gehört“.

Kim erkannte Ri in einem neu errichteten Wohnviertel am Flussufer, das am Mittwoch in Pjöngjang eröffnet wurde. Laut KCNA wurden die Häuser im Bezirk Ri und anderen vorgestellt, die dem Staat hervorragende Dienste geleistet haben.

En esta foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, Kim Jong Un, segundo a la derecha, corta la cinta durante una ceremonia de inauguración del distrito residencial en terrazas junto al río Pothong en Pyongyang, Corea del Norte, el miércoles 13 de abril de 2022. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

An diesem Freitag ist der 110. Geburtstag von Kims verstorbenem Großvater und Gründer des Staates, Kim Il Sung. Es ist Nordkoreas wichtigstes Staatsjubiläum, das seit seiner Gründung 1948 nacheinander von drei Generationen der Familie Kim regiert wird. In der neuen Wohngegend befand sich die offizielle Residenz von Kim Il Sung bis in die 1970er Jahre.

„Indem Kim Jong Un denen, die ihm treu waren, ein Zuhause gibt, möchte er seine interne Einheit weiter stärken“, sagte Moon Seong Mook, Analyst am Korea National Strategy Research Institute mit Sitz in Seoul. „Ri Chun Hi ist ein klares Beispiel für solche Leute, da sie ihre Atom- und Raketentests stark propagierte und ihm als eine Art Rednerin diente.“

KCNA sagte, Kim habe am Mittwoch mit ihr Ris Haus besucht und Vorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass sie „beim Treppensteigen auf und ab“ Unannehmlichkeiten erleidet.

Ri, die ungefähr 79 Jahre alt ist, sagte, sie habe das Gefühl, dass ihr neues Haus wie ein Hotel sei und dass alle ihre Familienmitglieder „die ganze Nacht wach geblieben seien und vor tiefer Dankbarkeit für das Wohlwollen der Partei weinten“, so KCNA.

Ri trat in den frühen 1970er Jahren dem staatlichen Fernsehen bei, als das Land noch von Kim Il Sung regiert wurde, und wurde allmählich zum Gesicht der Propaganda-gesteuerten Nachrichtensendungen des Landes.

Imagen de archivo de Ri Chun Hi. REUTERS/KRT via REUTERS TV/File Photo

Seine engen Beziehungen zu Kim wurden letztes Jahr während einer Militärparade gezeigt, als er die Truppen von einer erhöhten Terrasse direkt neben Kim marschieren sah, seine Hand auf seine Schulter legte und ihm gleich zuflüsterte. Bei einer anderen Veranstaltung war sie die erste Person, die einen Handschlag mit Kim austauschte, bevor sie ihren Arm nahm und für ein Gruppenfoto posierte.

Moon, der Analyst, sagte, dass Ri zu Hause auf der Ebene der Kabinettsmitglieder behandelt wird, gesund aussieht und voraussichtlich zumindest in den nächsten Jahren weiterhin wichtige Fernsehwerbespots bearbeiten wird.

Ris leidenschaftlicher und überschwänglicher Stil hat in anderen Ländern manchmal zum Lachen geführt. 2011 entschuldigte sich ein taiwanesischer Fernsehsender, nachdem einer seiner Nachrichtenleser Ris Ton nachgeahmt hatte, als er den Tod von Kims Vater Kim Jong Il verkündete.

Seit er nach dem Tod seines Vaters die Macht geerbt hat, regiert Kim Jong Un, 38, Nordkorea mit absoluter Autorität. Er steht jedoch vor einer der schwierigsten Zeiten seiner Regierung, nachdem die Coronavirus-Pandemie eine Wirtschaft schockiert hat, die sich aufgrund von Misswirtschaft und Sanktionen der Vereinigten Staaten bereits in einer verzweifelten Situation befand. Analysten sagen, dass die jüngsten Raketentests ihre Waffen voranbringen und die Vereinigten Staaten und ihre Rivalen für diplomatische Zugeständnisse unter Druck setzen sollten.

