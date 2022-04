Guadalajara: In der Metropolregion wird vom 14. bis 19. April ein Wasserschnitt stattfinden

Im Großraum Guadalajara (AMG) wird die Trinkwasserversorgung ab diesem Donnerstag, dem 14. April, und bis zum nächsten Dienstag, dem 19. April, im Rahmen der „Karwoche Operation 2022" gekürzt.

Dies wurde vom städtischen System der Trinkwasser- und Abwasserdienste (Siapa) gemeldet, in dem durch eine Erklärung angekündigt wurde, dass das Versorgungssystem Chapala-Guadalajara und die meisten Hydraulikanlagen innerhalb des AMG gewartet werden.

Während es keine vollständige Kürzung geben wird, werden die Trinkwasserdienste während der fünf Arbeitstage zeitweise durchgeführt. Die betroffenen Gemeinden sind Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto und Juanacatlán. Kolonien, deren Angebot gekürzt wird, wurden jedoch nicht angegeben.

Während die Wartungsarbeiten am 14. und 15. April durchgeführt werden, werden die restlichen Tage genutzt, um den Füllstand der Tanks und Versorgungsleitungen schrittweise wiederherzustellen. Sie warnten auch davor, dass es im Falle eines Wassermangels in den folgenden Tagen „sehr spezifische Fälle sein könnten, die auf eine verstopfte Haushaltsaufnahme zurückzuführen sind“, sagten sie.

La inversión para estos trabajos de mantenimiento es de 8.7 millones de pesos (Foto: Twitter@siapagdl)

In der Zwischenzeit erwähnte der Generaldirektor Carlos Enrique Torres Lugo, dass diese Aufgaben ab 00:01 Uhr an diesem Donnerstag beginnen werden, die an 34 strategischen Punkten des AMG ausgeführt werden sollen, um beschädigte oder veraltete Geräte zu ersetzen.

In ähnlicher Weise wurde detailliert beschrieben, dass zu den wichtigsten Punkten, an denen die Wartung und Renovierung der Ausrüstung durchgeführt werden, das Werk Chapala, die Wasseraufbereitungsanlagen Miravalle und Las Huertas, das Pumpen von 1 und 2 des alten Systems und das Intermediate Repumping East gehören.

Siapa berichtete, dass mehr als 560 Mitarbeiter in 135 Betriebseinheiten beschäftigt sein werden, um die Reinigung und das Waschen von Lagertanks, den Austausch und die Reparatur in Verteilungsnetzen sowie die Realisierung strategischer Knotenpunkte und Ventile zu koordinieren.

Die Investition für diese Arbeiten beläuft sich auf 8,7 Millionen Pesos, und während der Zeit der Arbeit wird Siapa einen kostenlosen Rohrleitungsservice für Mangelkolonien anbieten, wobei Krankenhäusern, Asylen und Gesundheitseinrichtungen Vorrang und besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.

El Siapa ofrecerá servicio gratuito de pipas de agua potable para las colonias que resulten afectadas (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Daher forderten die Behörden von Jalisco die Bevölkerung auf, so weit wie möglich Wasser zu speichern und für andere Zwecke wiederzuverwenden sowie Einrichtungen zu überprüfen, um Undichtigkeiten zu vermeiden, kurz zu duschen und das Auto nicht mit einem Schlauch zu waschen. Wenn ein Rohr benötigt wird, wurde die folgende Nummer des SiaPatel mit 20 offenen Leitungen versehen: 33-3668-2482.

Es ist erwähnenswert, dass der Gouverneur von Guadalajara, Enrique Alfaro, Ende März ein Treffen mit Präsident Andrés Manuel López Obrador abhielt, um Fragen der Mobilität und Wasserversorgung des Unternehmens zu erörtern, durch die eine Vereinbarung von 10 Milliarden Pesos erzielt wurde.

„Es ist sehr gut für uns gelaufen. Glücklicherweise wurden die dringendsten Projekte zur Lösung des Problems der Wasserversorgung von Guadalajara und des Projekts der Linie 4 bereits vereinbart „, kommentierte der Gouverneur kurz, nachdem er den Nationalpalast verlassen hatte.

Im Rahmen der Wasserprojekte erklärte Alfaro, dass die Ausschreibungsverfahren für den ersten Abschnitt des Aquädukts El Salto Calderón mit einer Investition von 6 Milliarden Pesos beginnen würden, die dazu beitragen würden, die Stadt Guadalajara mit einem weiteren Kubikmeter pro Sekunde zu versorgen.

