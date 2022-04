Die Zahl der dramatischen Überschwemmungen in Südafrika beträgt bereits 350 und die Betroffenen mehr als 40.000

People drag a carpet into the sun to dry after their home was flooded in the Dakota informal settlement in Isipingo Beach, Durban, South Africa, April 14, 2022. REUTERS/Rogan Ward

Die katastrophalen Überschwemmungen in Südafrika haben mindestens 341 Menschen getötet und fast 41.000 Menschen betroffen, laut einem neuen Gleichgewicht an diesem Donnerstag, während sie in der Region Durban weiterhin vor Leichenhallen standen, um Leichen zu deponieren.

Die meisten Opfer starben in der Gegend der Stadt Durban, einem der wichtigsten afrikanischen Häfen in der Provinz Kwazulu-Natal (KZN, Osten) und im Epizentrum des Sturms, der am vergangenen Wochenende begann. Ein Katastrophenzustand wurde ausgerufen.

„Insgesamt waren 40.723 Menschen betroffen. Leider gab es 341 Todesfälle „, sagte Provinzministerin Sihle Zikalala auf einer Pressekonferenz.

Mehr als 100 Leichen wurden in der Leichenhalle von Phoenix am Stadtrand von Durban deponiert.

Gente recolecta agua potable tras las catastróficas inundaciones en Durbán, Sudáfrica (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

„Es ist zu viel“, sagte einer der Mitarbeiter, der sich weigerte, sich auszuweisen, und sprach von den Reihen der Familien, die kamen, um ihre Toten zu bringen. Bestattungen sind verboten, bis sich der feuchte Boden stabilisiert hat.

Die Regenfälle, die seit mehr als 60 Jahren nie mehr zu sehen waren, schlugen Brücken und Straßen nieder und isolierten einen Großteil dieser Küstenregion mit dem Indischen Ozean. Mehr als 250 Schulen waren betroffen und Tausende von Häusern wurden zerstört.

Die Behörden kündigten die Eröffnung von rund 20 Notunterkünften an, in denen mehr als 2.100 Obdachlose untergebracht sind.

Während sie darauf warteten, gerettet zu werden, waren Tausende von Überlebenden ihrem Schicksal überlassen. „Es ist niemand hier, der uns hilft“, sagte Thobele Sikhephen, 35, vor ihrem schlammigen Blechhaus in einer Gemeinde.

Las playas de Durban tras las trágicas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Es gab auch sporadische Proteste, die Hilfe forderten. In einer Erklärung forderten die Behörden von Durban „Geduld“ und erklärten, dass die Hilfsmaßnahmen „aufgrund des Ausmaßes der Schäden an den Straßen“ verlangsamt wurden.

Einige Straßen wurden mit Baggern geräumt und wieder geöffnet, aber die meisten sind unzugänglich, Trümmer gefüllt oder mit braunem Wasser überflutet.

Die Behörden forderten die Bevölkerung auf, den Kontakt mit potenziell „kontaminiertem“ Wasser so weit wie möglich zu vermeiden.

Hubo aludes y deslaves debido a las inundaciones, las mayores en 6 décadas (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Vier Tage ohne Wasser oder Strom

Im Ghetto Amaoti nördlich von Durban, wo die meisten Häuser aus Wellblech oder Holzbrettern bestehen, füllten Gruppen von Menschen Eimer mit Trinkwasser aus den Rohren, die nach dem Einsturz eines riesigen Straßenabschnitts freigelegt wurden.

In einigen Gebieten wurden Wasser und Strom für vier Tage unterbrochen und alles fehlt.

Die lokalen Behörden forderten, nicht verderbliche Lebensmittel, Wasser in Flaschen und alles andere zum Aufwärmen zu spenden.

Es gab auch Plünderungen und Bilder von Überwachungskameras, die in sozialen Medien geteilt wurden, zeigten Menschen, die die Regale der Supermärkte stürmten.

Containers distribuidos por las carreteras de Sudáfrica tras las catastróficas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Im Hafen sammelten die Kräne die riesigen Metallcontainer, die der Regen des Vortages auf die Autobahn geworfen hatte.

Diese Region wurde bereits im vergangenen Juli während einer beispiellosen Welle von Unruhen und Plünderungen massiv zerstört.

Wettervorhersagen kündigen Stürme und das Risiko lokaler Überschwemmungen am Osterwochenende an. Die neuen Stürme werden voraussichtlich auch die benachbarten Provinzen Free State (Zentrum) und Ostkap (Südosten) betreffen.

Die Behörden sprachen von „einem der schlimmsten Stürme in der Geschichte des Landes“, während Präsident Cyril Ramaphosa „eine Katastrophe von enormen Ausmaßen“ beklagte.

(Mit Informationen von AFP)

Lesen Sie weiter: