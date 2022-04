Die Armee schreibt den Tod von vier Soldaten in Uribe (Meta) Dissidenten der FARC zu

Das GAO-Residuum „Jorge Briceño“ wäre nach Angaben der kolumbianischen Armee für das Verbrechen der vier Soldaten im ländlichen Gebiet der Gemeinde La Uribe im Departement Meta verantwortlich.

Laut General Antonio Beltrán, Kommandeur der vierten Division der Armee, wurde das Militärpersonal bei Kontrolloperationen in diesem Bereich der Abteilung von Meta wahllos mit Sprengkörpern und Gewehrstößen angegriffen.

„Die Fakten wurden den zuständigen Behörden zur Kenntnis gebracht, die für die Durchführung der dringenden Handlungen und die Festlegung der Verantwortlichkeiten für dieses Ereignis verantwortlich sein werden“, sagte General Beltrán, der den Familien der Uniformierten eine Beileidsbekundung übermittelte.

Sie wurden als stellvertretender Erster Sergeant Javier Torres Hoyos und die Berufssoldaten José Joaquín Bonilla Torres, Luber Iván Sánchez Silva und Daniel Eduardo Morales Gonzáez identifiziert. Darüber hinaus wurde ein weiterer Soldat verletzt und in das Militärkrankenhaus in der Hauptstadt von Meta gebracht.

Für General Beltrán waren die Ereignisse in Uribe (Meta) „ein Terrorakt“, der eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts darstellt, und er erklärte auch, dass dieser Terroranschlag der internationalen Gemeinschaft angeprangert wird.

Er sagte auch, er sei zuversichtlich in die schnelle Genesung des verwundeten Soldaten und wies darauf hin, dass in Uribe militärische Operationen durchgeführt werden, um die Verantwortlichen für diese kriminelle Handlung zu finden, die um die Nationalarmee trauerte.

In diesem Zusammenhang beschrieb Verteidigungsminister Diego Molano auf seinem Twitter-Account die Täter dieses Angriffs auf das Militär als „Feiglinge“ und versicherte, dass die Behörden die Mörder der vier Soldaten gefangen nehmen werden.





UN-Gesandter fordert gründliche Untersuchung der Militäroperation in Putumayo

Carlos Ruiz Massieu Foto: UN Photo/Loey Felipe

Carlos Ruiz Massieu, Leiter der Verifikationsmission, forderte eine gründliche Untersuchung der Armeeoperation in Putumayo, die wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen in Frage gestellt wurde, einschließlich des Todes von Zivilisten, die als Opfer im Kampf gemeldet wurden, und mutmaßlicher bewaffneter Angehöriger Organisationen.

„Die Abteilung von Putumayo war in den letzten Wochen von Gewalt betroffen. Ich betone, wie wichtig eine gründliche Untersuchung der Todesfälle von 11 Menschen durch die Behörden ist, darunter Indigene und Gemeindeführer im Zusammenhang mit einer Operation gegen Mitglieder einer illegalen bewaffneten Gruppe in Puerto Leguizamo „, sagte Massieu vor dem UN-Sicherheitsrat und davor die Intervention des Präsidenten Ivan Duque in dieses Gremium.

Bevor er die Situation in Putumayo erörterte, erklärte der Leiter der Verifikationsmission, dass er vor zwei Wochen Arauca besucht habe. „In einer kritischen Situation wurden in diesem Jahr mehr als 100 Menschen getötet und Tausende gewaltsam vertrieben“, und er sprach daher vor dem Rat den Aufruf sozialer Organisationen an, Maßnahmen zur Verringerung der Gewalt zu ergreifen.

„Arauca ist ein Beispiel für die Gewaltsituation in mehreren vergessenen Regionen, die sich mit illegalen bewaffneten Gruppen, illegalen Volkswirtschaften und der begrenzten Präsenz des Staates auseinandersetzen müssen“, fügte Ruiz Massieu hinzu, eine Situation, die Putumayo ebenfalls erleben würde.

„Gewalt fordert auch einen hohen Tribut für indigene und afrokolumbianische Gemeinschaften mit Formen des Mordes, der Vertreibung und der Rekrutierung von Minderjährigen“, fügte der Leiter der Verifikationsmission hinzu.

In diesem Zusammenhang drängte er auch auf die Umsetzung des Friedensabkommens, das über eine Reihe miteinander verbundener Mechanismen verfügt, um nicht nur die Gewalt mit der FARC zu beenden, sondern auch tief verwurzelte Faktoren, die Gewalt im Land erzeugen.

„Fortschritte bei der Verwirklichung ländlicher Reformen, die seit langem erforderlich waren, und gegen Betäubungsmittel, insbesondere durch freiwilligen Pflanzenaustausch, werden die Wiedereingliederung und Sicherheit stärken“, sagte der Vertreter der Vereinten Nationen.

Die Operation im Dorf Alto Remanso in Puerto Leguizamo in Putumayo wurde vom Verteidigungsminister Diego Molano aufgrund der Anwesenheit von „Narcococaleros“, dh im Zusammenhang mit illegalen Ernten, gerechtfertigt.





