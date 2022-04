Um wie viel Uhr spielen Alianza Lima gegen Colo Colo heute live Gruppe F Copa Libertadores 2022 mal Kanäle wo und wie man Online-Spiele sieht

Alianza Lima gegen Colo Colo: Das „intime“ Team spielt an diesem Mittwoch, dem 13. April, gegen den Albo-Club zum zweiten Mal in Gruppe F der Copa Libertadores 2022 im Monumental David Arellano-Stadion in Santiago de Chile.

Das peruanische Team erreicht das Spiel gegen das chilenische Team, nachdem es bei der Premiere des kontinentalen Clubturniers gegen River Plate in Lima mit 1:0 verloren hat. Das Team von Trainer Carlos Bustos hatte vier Niederlagen in Folge, erholte sich jedoch von den schlechten Ergebnissen mit einem 1:0 -Sieg gegen UTC für Liga 1 am vergangenen Sonntag, der es auf den 13. Platz in der Gesamtwertung brachte.

Im Gegenteil, Colo Colo verlor in seiner jüngsten Verlobung mit der Unión Española für die chilenische Meisterschaft (2-1) als Besucher. In früheren Spielen erzielte er jedoch fünf Siege in Folge, darunter einen 2:1 -Sieg in Brasilien gegen Fortaleza bei seinem Debüt beim Conmebol-Turnier. Der 'Cacique' marschiert mit 17 Punkten auf dem ersten Platz in der Gesamtwertung der heimischen Meisterschaft.

DT Bustos wird nach seinem Ausschluss im Spiel gegen River Plate in Lima wegen eines rücksichtslosen Eintritts gegen Robert Rojas nicht auf Stürmer Aldair Rodriguez zählen können. Eine ähnliche Aufstellung wie das Pokalspiel gegen die Auslosung „Millionario“ wird erwartet, da Cristian Benavente und Hernán Barcos in der Offensive sind.

Der Stratege des Albo-Teams Gustavo Quinteros hat auch einen Verlust in seiner Startmannschaft, nachdem der Verteidiger Emiliano Amor im Kampf gegen Fortaleza durch doppelten Verweis ausgewiesen wurde. Der Ersatz wäre zwischen Matías Zaldivia oder Daniel Gutiérrez.

Colo Colo sucht nach einem Sieg, der es ihm ermöglicht, in die Gesamtwertung zu gehen, da er zwei Siege hintereinander hinzufügen würde. Alianza Lima muss hinzufügen, um im Rennen um den Übergang zum Achtelfinale zu bleiben.

Alianza Lima wird für Datum 2 der Copa Libertadores in Santiago de Chile gegen Colo Colo gemessen

DAS WORT DER PROTAGONISTEN

„Alianza Lima ist eine Mannschaft, die sich sehr gut verteidigt, es wird ein harter Gegner sein und wir müssen zu 100% spielen, genau wie wir es in Brasilien getan haben. Der Rivale zeigte gegen River Plate, dass er sich mit vielen Menschen verteidigt. In diesen Tagen versuchen wir Offensivspiele zu trainieren, die uns die Möglichkeit geben, eine geschlossene Verteidigung zu verletzen. Das erfordert heute die größte Aufmerksamkeit von uns „, sagte der Stratege Gustavo Quintero de Colo Colo.

„Colo Colo ist eine wichtige Mannschaft, die im lokalen Turnier sehr gut abschneidet. Er hat eine großartige Präsentation gegen Fortaleza für Copa Libertadores gemacht, er hat sehr dynamische Spieler mit viel Ungleichgewicht. Es wird ein schönes Spiel „, sagte Bustos über seinen nächsten Rivalen in den Libertadores.

LIMA VS. FARBE FARBE: MÖGLICHE AUSRICHTUNGEN

Lima-Allianz: Angelo Campos; Oslimg Mora, Christian Ramos, Pablo Miguez, Yordi Vilchez; Ricardo Lagos, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha, Joseph Ballon; Cristian Benavente und Hernán Barcos.

Colo Colo: Brayan Cortes; Oscar Opazo, Maximilian Falcon, Matias Zaldivia, Gabriel Suazo; Cesar Fuentes, Esteban Pavez, Pablo Solari; Leonardo Gil, Gabriel Costa und Juan Martín Lucero.

ZEITPLÄNE ZUR BEOBACHTUNG DER LIMA VS.. FARBE COLO

- Peru: 17:00 Uhr

- Mexiko: 16:00 Uhr

- Ecuador: 17:00 Uhr

- Kolumbien: 17:00 Uhr

- Bolivien: 18.00 Uhr

- Venezuela: 18.00 Uhr

- Paraguay: 19:00 Uhr

- Argentinien: 19:00 Uhr

- Uruguay: 19:00 Uhr

- Brasilien: 19:00 Uhr

- Chile: 19:00 Uhr

KANÄLE ZUM ANSEHEN DER LIMA VS.. FARBE COLO

- Peru: ESPN, Star +

- Ecuador: ESPN, Star +

- Kolumbien: ESPN, Star+

- Bolivien: ESPN, Star+

- Venezuela: ESPN, Star +

- Argentinien: FOX Sports Argentinien, Star+

- Uruguay: ESPN, Star +

- Chile: FOX Sports Chile, Star +

- El Salvador: Tigo Sport

- Vereinigte Staaten: beIN Sports

