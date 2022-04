Tor von Edgar Benitez zum Rabatt in Alianza Lima gegen Colo Colo für Copa Libertadores

Alianza Lima hatte in einem Spiel, das im Rahmen der zweiten Runde der Gruppe F der Copa Libertadores 2022 stattfand, eine teilweise Niederlage gegen Colo Colo aus Chile erlitten. Kurz gesagt, die Ziele der „Mapochos“ ließen die Peruaner fest, die ihre Chancen auf ein gutes Ergebnis verringerten. Edgar Benitez schaffte es jedoch, das Tor des Rabatts zu erzielen und hielt die Hoffnungen der Besucher am Leben.

Der „Guarani“ -Mittelfeldspieler war auf der Anzeigetafel gegen die Chilenen anwesend Video: ESPN

PREVIA

Alianza Lima wird Colo Colo aus Chile in einem Spiel besuchen, das heute, Mittwoch, den 13. April, im Monumental Stadium in Santiago im Rahmen der zweiten Runde der Gruppe F der Copa Libertadores 2022 stattfindet. Das „blau-weiße“ Gemälde wird versuchen, sich in einem Szenario zu summieren, das mit der jüngsten Zustimmung der „südlichen“ Regierung, die die Kapazität auf 100% ermöglichte, voll ausfällt.

Die „intime“ Besetzung verbesserte ihre Leistung in Liga 1 nach dem letzten Heimsieg gegen UTC, wodurch sie 8 Punkte erreichen und auf den dreizehnten Platz klettern konnten, ohne das anstehende Spiel gegen Sport Huancayo, das wegen des Streiks der Transporter in Junín nicht gespielt wurde.

Trainer Carlos Bustos nutzte diese Zeit, um die Fehler zu korrigieren, die sie zu Beginn der lokalen Meisterschaft gemacht hatten. Und es ist so, dass Spieler wie Christian Ramos, Jairo Concha und Hernán Barcos, um nur einige Namen zu nennen, nicht das Niveau demonstriert haben, das sie normalerweise anbieten, obwohl der Sieg gegen UTC eine Veränderung zum Besseren im Team bedeuten könnte.

Die Libertadores verloren im ersten Spiel gegen River Plate. Bei dieser Gelegenheit waren die „Weiß und Blau“ der Aufgabe gewachsen, jedoch wurde die Hierarchie des „Millionario“ durch das Solo-Tor von Matías Suárez gewonnen.

Auf der anderen Seite lebt das chilenische Team in der PlanVital-Meisterschaft eine völlig andere Realität, da sie mit 17 Punkten an erster Stelle steht, genau wie Unión Española, aber mit besserer Tordifferenz. In diesem Sinne haben sie in den 9 Spielen, die sie gespielt haben, fünfmal gewonnen, in 2 Spielen unentschieden und in den verbleibenden Spielen verloren.

Im internationalen Wettbewerb konnte der Alba-Kader das Debüt gegen Fortaleza in Brasilien mit Ergebnissen von Juan Martín Lucero und Pablo Solari gewinnen. Aus diesem Grund haben sie einen gewissen Vorteil für das Spiel mit der peruanischen Mannschaft und mit der Absicht, diesen großartigen Moment, in dem sie leben, zu verlängern.