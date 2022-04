So schreitet der Exodus-Plan im ganzen Land voran

Die Kolumbianer bereiten sich auf eine der wichtigsten Feiertagsbrücken des Jahres vor, da die Karwoche eine Zeit des religiösen Rückzugs und ebenfalls eine Zeit ist, um sie mit der Familie zu teilen. In dieser Reihenfolge der Ideen haben die Behörden alle ihre Kapazitäten für den sogenannten „Exodus-Plan“, der darauf abzielt, die Sicherheit zu gewährleisten und sorgen für die Sicherheit der Kolumbianer, wenn sie ihre Städte zu ihren touristischen und familiären Zielen verlassen.

Während von Menschen erwartet wird, dass sie vom Zentrum des Landes in andere Abteilungen der Anden- und Pazifikregion reisen, bereiten die Atlantikküste und die Orinoquia auch ihre Steuergeräte vor. Laut der Zeitung El Tiempo wurden bis heute 6 Uhr morgens rund 4.639.915 Fahrzeuge auf den verschiedenen Straßen des Landes mobilisiert. Darüber hinaus bedeutet dies einen Anstieg von 12% gegenüber dem Beginn der Ferien im Vorjahr.

Das Gerät in dieser Abteilung wird fast 400 uniformierte Mitarbeiter beschäftigen, die sowohl am Exodus-Plan als auch am Rückkehrplan arbeiten werden, mit einer kontinuierlichen 24-Stunden-Arbeit auf den Hauptstraßen der Region, wobei die Ein- und Ausgänge seiner Hauptstadt hervorgehoben werden, da Medellín eine große Anzahl von Reisenden konzentriert, die wird versuchen, mit fast einer Million Reisenden in das Zentrum des Landes, die kolumbianische Karibik und das östliche Antioquia, zu reisen, so Blu Radio.

Das Atlantic Police Department nimmt seinerseits an der Kampagne „Sei leidenschaftlich über das Leben“ teil, in der sich mehr als 300 uniformierte Mitarbeiter während dieser Karwoche ausschließlich auf die Bedürfnisse der Reisenden vorbereiten und ihre Präsenz in Touristenattraktionen, traditionellen Stadtvierteln und religiösen Gebieten hervorheben Pilgerzentren, Orte, an denen die Bürger teilnehmen können. In diesem Fall unter Berücksichtigung von Barranquilla als Hauptachse; Die Kontrollpunkte ragen an der Avenida La Cordialidad über 40, El Gran Malecón und 30th Street in Richtung Pumarejo-Brücke hervor.

Obwohl Bürger, die vom Zentrum des Landes in den Westen des Landes reisen, auf unterschiedliche Beschränkungen für die Straße von Bogotá nach Ibague stoßen, deuten die von den Behörden festgelegten Bedingungen darauf hin, dass fast 400.000 Fahrzeuge diesen Straßenkorridor entlangfahren werden. Im Fall von Bogotá stehen 1000 Polizeibeamte zur Verfügung, die an 30 Kontrollpunkten sowohl an den Ausgängen als auch an den Eingängen der Hauptstadt zu finden sind. Ebenso wird es Verfügbarkeit an den Verkehrsterminals geben, die voraussichtlich fast 640.000 Passagiere zu verschiedenen Zielen im Land schicken werden.

Auf der anderen Seite werden in dieser Abteilung des Pazifiks etwa 5.000 Männer von der Polizei und 3000 von der Armee anwesend sein, die die Sicherheit dieser Bevölkerung gewährleisten, die von 55 Verkehrsoffizieren und 93 Verkehrsaufsichtsbehörden begleitet wird, um die Fahrer zu begleiten und auf gutes Verhalten auf den Straßen zu drängen. Insbesondere in der Stadt Cali werden an den sechs Ausgängen der Stadt Kontrollpunkte installiert, die den Korridoren zu den benachbarten Gemeinden wie Palmira, Jamundí, Yumbo und auch in Richtung des Hafens von Buenaventura Vorrang einräumen.

Sowohl die Santanderes als auch die Kaffeeregion werden ihrerseits einen Polizeieinsatz haben, der sich auf Verkehrsterminals konzentriert, durch Dynamiken, die ein gutes Zusammenleben und die Anpassung der Bürger an diese touristischen Kontexte erfordern, da die Kampagne „Sei leidenschaftlich über das Leben“ auf das ganze Land ausgedehnt wurde und versucht, Aspekte der Flora, Fauna und des guten Straßenverhaltens der Bürger zu priorisieren.

LESEN SIE WEITER: