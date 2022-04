Sieben Jahre nach der ersten Staffel traf sich der „Junior“ wieder auf „MasterChef Celebrity“

Die Zuschauer von „MasterChef Celebrity“ sahen am vergangenen Montag die Rückkehr der Komiker in die berühmteste Küche der Welt. Persönlichkeiten wie Piter Albeiro, Freddy Beltrán, Hassam und Juanda Caribe entstaubten ihre kulinarischen Talente und bereiteten zusammen mit Pamela Ospina und Chicho Arias, die in dieser Saison antreten, ihre besten Gerichte mit Thunfisch zu.

Am Dienstagabend tauchten die Prominenten jedoch nicht wieder auf dem Programm auf, sondern der Raum wurde für die Kinder geöffnet, die an der ersten und einzigen Staffel der „Junior“ -Ausgabe teilnahmen und deren Sendung 2015 stattfand. Yulitza Sarmiento blieb die Gewinnerin, die tatsächlich Teil dieses Wiedersehens war.

Zusammen mit ihr kamen sechs weitere junge Leute an, darunter Rodrigo Perdomo, der derzeit ein renommierter gastronomischer Influencer ist; María José Roldán, der „Star der Alfajores“ von vor sieben Jahren. Tatsächlich hat er kürzlich ein Unternehmen gegründet, das sich der Herstellung und dem Verkauf dieser Desserts widmet.

Matías Ramírez, Daniel Gómez (ein weiteres „hartes“ Dessert) und Valeria Valencia waren weitere ehemalige Teilnehmer, die erneut die weiße Schürze aufzogen, um zu zeigen, dass sie ihre Fähigkeiten als Köche beibehalten haben.

Jeder erinnerte sich an seinen Aufenthalt in der Küche im Jahr 2015, auch wenn es darum ging, die Herausforderung der „Mystery Box“ zu meistern, die griechischen Joghurt enthielt: Jeder musste sich mit diesem Essen vorbereiten. Sie kochten nicht alleine, im Gegenteil, die Köche teilten sie in zwei Vierergruppen ein, von denen zwei süße Gerichte zubereiten mussten und zwei weitere - Zubereitungen mit Salz.

Jeder hatte das Ziel, Gerichte für 11 Personen zuzubereiten, sodass der Druck während der 60 Minuten, die sie hatten, spürbar war. In der Mitte der Herausforderung machten die Experten eine Runde für die Küche und zeigten, dass die Desserts erwartungsgemäß von María José und Daniel betreut wurden, während Rodrigo einer der Anführer einer der Kader war.

Am Ende der Herausforderung klatschten alle Beifall, nicht nur wegen der Überzeugung, dass sie sich gut vorbereitet hatten, sondern weil sie sich viele Jahre später trafen. Später kündigten die Köche an, dass die Gäste sie selbst und auch die Jurys sein würden, die sich alle bei einem Bankett treffen würden.

Sogar Christopher Carpentier, der in den Bewertungen zu den am wenigsten getesteten gehört, aß die überwiegende Mehrheit der Gerichte, die von jungen Leuten geliefert wurden. Und das Feedback ließ nicht lange auf sich warten: Jorge Rausch fragte nach der Art und Weise, wie sie Joghurt verwendet hatten, worauf Rodrigo antwortete, dass ein Curry, das sie hergestellt hatten, diese Molkerei enthielt.

Daniel „zog letzte Saison seinen Dorn heraus“ und bereitete einen Schaum aus Chantilly-Creme vor. Die Yulitza-Patacones wurden von Chris gut aufgenommen, und Nicolás de Zubiria verschonte kein Lob für Majo für seine Alfajores. Jorge Rausch stimmte seinem Urteil zu, aber trotz der Gruppenverkostung mussten sie sich für eine Gewinnergruppe entscheiden.

Schließlich stellten sowohl die Richter als auch die Teilnehmer fest, dass es eine „technische Verbindung“ gab. Sogar der Bogotano-Koch erklärte, dass „die Gastronomie gewonnen“ habe, weil er wusste, dass jeder seine kulinarischen Fähigkeiten behält. Jetzt werden sich treue Zuschauer der Show diesen Mittwoch in der berühmtesten Küche der Welt versammeln, um alles zu zeigen, was sie in den Staffeln der Reality-Show gelernt haben.

