Russland legt seine Hymne bereits bei der Rückkehr zur Schule unter der Aufsicht bewaffneter Soldaten einer besetzten ukrainischen Stadt auf

Die Kinder kehrten in Volnovaja zur Schule zurück

Im Hof der ukrainischen Kleinstadt Volnovakha (Südosten), die durch die Kämpfe zerstört und von russischen Truppen besetzt wurde, heißt die russische Nationalhymne die Schüler unter den Augen bewaffneter Soldaten willkommen.

Mehrere Dutzend Minderjährige stellten sich vor dem Establishment zur Schulanfangszeremonie an, einen Monat nachdem die Stadt an die russische Armee und ihre separatistischen Verbündeten gefallen war.

Laut AFP-Journalisten, die zu einem von der russischen Armee organisierten Besuch nach Volnovaja reisten, gibt es hier weder Strom noch Telefonanschluss.

Die vielen zerstörten Häuser in Volnovaja sind der stille Zeuge der Schlacht um die Stadt, auf halbem Weg zwischen der separatistischen Hauptstadt Donezk und dem Hafen von Mariupol, der seit anderthalb Monaten von russischen Streitkräften belagert wird.

Volnovaja, das vor dem Krieg etwa 20.000 Einwohner hatte, wurde nach der von Russland verwendeten Sprache von ukrainischen „Neonazis“ „befreit“, und das Leben muss seinen Lauf nehmen.

„Es ist Zeit zu lernen, beeil dich, Kinder!“ , schreit ihren Klassenkameraden ein kleines Mädchen mit rosa Wangen an, mit einem Mikrofon in der Hand und weißen Zöpfen im Haar. Die Leiter der Schule stehen dahinter, neben einer russischen Flagge und einer separatistischen Flagge. Weiter, aber deutlich sichtbar, wacht ein Soldat mit Sturmhaube und Helm mit einer Maschinenpistole in den Händen über die Szene.

Wenn die Hymne Russlands spielt, deren Musik von der Sowjetunion geerbt wurde, hören Kinder zu, singen aber nicht, da sie den Text nicht kennen. Etwas, das ihnen auch mit der Hymne der Separatisten passiert.

„Russland, unsere heilige Heimat (...) Ein mächtiger Wille, ein großer Ruhm — sie sind dein Erbe für alle Ewigkeit!“ , schwingt mit Lautsprechern, einem der wenigen Elektrogeräte, die funktionieren.

Den Horror überleben

Die Eroberung von Wolnovaya am 11. März ermöglichte es Russland, Mariupol im Norden zu umgeben, einen strategischen Hafen am Asowschen Meer, der bereits von Osten und Westen angegriffen wurde.

Davor und zwei Wochen lang erlitt die ukrainische Verteidigung der Stadt schwere Angriffe.

Einen Monat nach der Beschlagnahme von Volnovaja bedecken Trümmer die Straßen und viele Häuser, Geschäfte und zivile Infrastruktur liegen in Trümmern. Vor einem zerstörten Krankenhaus werden Bäume mit Splittern in zwei Hälften geschnitten.

Die Schule Nr. 5 im Zentrum der Stadt war ebenfalls Ziel von Bombardierungen, und viele Klassenzimmer sind verschwunden. „Wir haben den Horror überlebt, es gab schreckliche Bombenanschläge“, sagt Liudmila Jmara, 52, eine Schularbeiterin. Aber sie blieb lieber, weil „wo du am besten bist, zu Hause ist“.

Sie behauptet, dass Volnovaja „Teil von Russland“ ist und dass niemand sie „zwingt“, Ukrainisch zu sprechen, in dieser überwiegend russischsprachigen Region des Donbass. Moskau rechtfertigt seine militärische Intervention in der Ukraine als Schutzpflicht für die „Russen“ des Donbass.

Leben „in einem Loch“

Die russische Armee überlässt auch ohne bewaffneten Widerstand nichts dem Zufall: Russische Panzerwagen und Militärfahrzeuge, die mit dem Buchstaben „Z“ verziert sind, patrouillieren mit dem Fahrrad unter Zivilisten durch die Stadt.

Das städtische Krankenhaus arbeitet trotz der zahlreichen Schäden und des Mangels an Elektrizität mit mittlerem Gas.

Im Dunkeln behauptet eine Krankenschwester, Natalia Nekrasova-Mujina, 46 Jahre alt, dass Patienten (sowohl Kinder als auch Erwachsene und ältere Menschen) hauptsächlich Verletzungen erleiden, die durch Haubitzenexplosionen verursacht werden.

Das Leben der Nachbarn, die geblieben sind, ist immer noch ein Überleben. „Wir haben weder Gas noch Wasser, noch Strom oder Telefonanschluss. Wir leben wie in einem Loch „, sagt Liudmila Dryga, 72, im Ruhestand.

Svetlana Shtsherbakova, 59, behauptet, bei einem Brand, der ihr Haus verwüstet hat, alles verloren zu haben. „Humanitäre Hilfe kam nur einmal zu uns“, erklärt der ehemalige Sicherheitsbeauftragte im Supermarkt mit einer Stimme.

Ein Mitarbeiter der Eisenbahn, Anton Varusha, 35, glaubt, dass weniger als die Hälfte seiner Straßenbewohner lebend nach Volnovaja zurückgekehrt sind.

„Ich weiß noch nicht, ob ich bleibe. Im Moment habe ich meine Eltern, die älter und krank sind „, sagt er. „Wir versuchen verschiedene Radiosender zu hören, um zu verstehen, was los ist. Aber es ist schwierig, andere Informationsquellen zu haben „ohne Internet oder Elektrizität, erklärt er.

(Mit Informationen von AFP/von Andrey Borodulin)

