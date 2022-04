Pumas besiegte Cruz Azul und ist nach 17 Jahren im Finale der Concachampions

Die UNAM Pumas konnten sich für ihr fünftes Finale des Convacaf-Klubturniers qualifizieren, nachdem sie Cruz Azul auf der globalen Anzeigetafel mit 2:1 geschlagen hatten. Das Azteca-Stadion, in dem die Rückkehr stattfand, hatte nicht den Torschrei, aber es war Zeuge eines aufregenden Spiels, bei dem die Studenten der Universität in der 63. Minute den Ausschluss von Arturo Ortiz erlitten, zusätzlich zu der Tatsache, dass der VAR eine Strafe abnahm, aber nicht das Ticket für das Meisterschaftsspiel.

Die Gefühle der Fans begannen mit einem Anstieg und Fall ab der 4. Minute, als der argentinische Stürmer Juan Dinenno einen Fernschuss abgab, der nahe am Tor von Sebastian Jurado vorbeiging, aber nur um 10 Uhr reagierte La Máquina mit einer Kopfbedeckung von Adrián Aldrete.

Die erste klare Aktion kam zu 16′, nachdem ein durchgesickerter Pass von Uriel Antuna Ignacio Rivero vor Alfredo Talavera verlassen hatte, aber der Uruguayer überschritt seinen Schuss und verließ die Seite des Universitätsbogens.





Die Katzen waren nicht weit dahinter und bei 19 'nutzte Juan Dinenno die Geschwindigkeit von Diogo de Oliveira, um einen tiefen Pass zu machen, genau wie der Brasilianer ankam und einen Crossover-Schuss machte, den Sebastián Jurado mit einem spektakulären Flug rettete.

Pumas verpasste einen Pass nach einem Eckstoß zu seinen Gunsten, den Cruz Azul nutzte, um einen Gegenangriff mit der Geschwindigkeit von Uriel Antuna zu starten, der vor der Marke von Alan Mozo auf die Ankunft von Iván Morales wartete, aber vor Alfredo Talavera stand, flog seinen Schuss auf 20 '.

Die Gastmannschaft schloss die erste Halbzeit mit den klarsten Toren ab, selbst bei 33′ stornierten sie ein Tor gegen Leonel López im Abseits und bei 37′ verpasste Arturo Ortiz einen Kopfball bereits ohne Markierung und vor dem Zementtor.





Pumas eröffnete die zweite Halbzeit mit einem Gegenangriff bei 47 ′, der mit einem Schuss von Juan Dinenno endete, der das Tor von Sebastián Jurado überholte, der dem Ball mit einem Blick der Angst vor der Nähe folgte.

Juan Reynoso bewegte seine Stücke und um 59 Uhr schickte er Santiago Giménez und Christian Tabó an den Hof, die von Rafael Baca und Iván Morales eintraten.

Die Änderungen zahlten sich nur vier Minuten später aus, als Santiago Giménez gegen die Verteidiger von Pumas den Rücken gewann und nur gegen Alfredo Talavera profiliert wurde, aber kurz bevor er das Rivalenzgebiet betrat, schlug Arturo Ortiz ihn nieder, sodass „Palermo“ bei 63 'ausgewiesen wurde.





Der VAR erschien um 75 Uhr, um eine mutmaßliche Strafe nach einem Schlag von Adrián Aldrete über Diogo de Oliveira abzubrechen, aber der pfeifende Mario Escobar stornierte die Aktion, nachdem er die Aktion überprüft hatte.

Nach der Vertreibung von Arturo Ortiz und mit wenig Zeit auf der Uhr nahm Pumas eine defensive Haltung ein, während Cruz Azul sich dem Angriff zuwandte. La Máquina fehlte jedoch die Vorstellungskraft, um die Universitätsstudenten zu öffnen, die das Azteca-Stadion mit dem Ticket für das Finale der Convacaf Champions League verließen.

Jetzt muss der College-Trupp am 14. April warten, um seinen MLS-Rivalen zwischen Seattle Sounders und New York City zu treffen. Das Finale wird zuerst am Dienstag, dem 26. April, auf mexikanischem Gebiet und dann am 5. Mai in den USA hin und her gespielt. Der Gewinner geht zur nächsten Klub-Weltmeisterschaft mit dem noch zu definierenden Austragungsort.

Es sei daran erinnert, dass Pumas das letzte Mal ein Finale erreichte, in der Ausgabe 2005 der Concachampios gegen Saprissa aus Costa Rica war, wo er um eine Gesamtpunktzahl von 3 zu 2 fiel.