Machen Sie sich bereit für die Landung von „Paw Patrol: The Movie“ am 14. April auf Paramount +

Mit der besten Technologie ausgestattet, kämpfen die Welpen gemeinsam, um die Einwohner von Ciudad Aventura zu retten. (Überragend )

Nach langem Warten kommt der kanadische Action-Adventure-Animationsfilm, der 2021 in den Kinos veröffentlicht wurde, zu Paramount+. Dies basiert auf der Fernsehserie Paw Patrol von Keith Chapman.

In dem Film werden Ryder and the Cubs nach Adventure City gerufen, um zu verhindern, dass Bürgermeister Humdinger die geschäftige Metropole in einen Zustand des Chaos verwandelt. Mit einem neuen Hauptquartier, neuen Geräten und Fahrzeugen und sogar einem neuen Welpen namens Liberty ist Paw Patrol bereit für ein episches Abenteuer, das „Spaß macht und bezaubernd“ ist.

Lass uns in die Geschichte eintauchen

In Bahia Aventura stürzt ein Lkw-Fahrer ab und bleibt an der Stadtbrücke hängen. Captain Turbot trifft auf die Szene und ruft Ryder, der die Paw Patrols in Aktion setzt. Chase, der Polizist, rettet den Trucker. Unterdessen wurde in der nahe gelegenen Adventure City der Erzfeind der Paw Patrol, Bürgermeister Humdinger, kürzlich zum Bürgermeister gewählt. Da er seine berüchtigten Missetaten auf Cloud Background kennt, ruft ein Dackel namens Liberty das Team an. Er kommt an und lässt sich in seiner neuen Kaserne nieder.

In der Zwischenzeit verwendet Humdinger aufgrund des schlechten Wetters ein Gerät, das als Wolkenfänger bezeichnet wird, um den Himmel zu räumen und ein Feuerwerk aufzuführen. Es gerät jedoch außer Kontrolle und verursacht einen Brand und das Gerät wird alarmiert. Der wütende Humdinger fordert seine Handlanger Butch und Ruben auf, die Paw Patrol auf jeden Fall loszuwerden.

Mit den spanischsprachigen Stimmen von Bryan und Eddy Skabeche als Ruben und Butch; und Nina Rubín Legarreta als Liberty, Paw Patrol: Der Film bietet stundenlange Unterhaltung mit extra exklusiven Inhalten. Der Film wurde von Spin Master Entertainment, der Spielzeugfirma hinter der Serie, mit Animationen von Mikros Image produziert. Regie führte Cal Brunker, der das Drehbuch zusammen mit Billy Frolick und Bob Barlen basierend auf einer Geschichte von Frolick schrieb. Es ist der erste von mehreren geplanten Filmen, die unter der Marke Spin Master Entertainment produziert wurden.

Am 3. November 2021 gaben Spin Master und Nickelodeon Movies nach einem großen Erfolg an der Kinokasse offiziell bekannt, dass eine Fortsetzung mit dem Titel Paw Patrol: The Mighty Movie in Entwicklung sei.

LESEN SIE WEITER: