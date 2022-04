Klimawandel in 10 Gewissheiten: von Gründen und Tätern zu Folgen und Grenzen

Der Klimawandel ist bereits Realität und es bleibt immer weniger Zeit, um die Folgen umzukehren. Um herauszufinden, was mit dem Planeten passiert, haben die Vereinten Nationen (UN) vor fast 40 Jahren das Zwischenstaatliche Gremium für Klimaänderungen (IPCC) gegründet. Es bringt Wissenschaftler aus aller Welt zusammen, die monatelang wissenschaftliche Literatur analysieren und die Situation der globalen Erwärmung ermitteln.

Der vorherige Bericht wurde 2014 erstellt und diente dazu, den Grundstein für das Pariser Abkommen zu legen, das ein Jahr später von rund 200 Ländern unterzeichnet wurde . Heute gelten die Richtlinien, die bei diesem Treffen vereinbart wurden, entweder weil sie nicht eingehalten wurden oder weil sie sie nicht erreicht haben. Und während Experten warnen, dass die Zeit knapp wird und dass der Planet auf eine Klimakatastrophe zusteuert, lassen die Ergebnisse der letzten drei IPCC-Berichte keinen Zweifel offen.

1- Was ist der IPCC?

Wie die UN selbst betont, ist das Zwischenstaatliche Gremium für Klimawandel (IPCC) ein wissenschaftliches Gremium, das mit der Analyse der „neuesten wissenschaftlichen, technischen und sozioökonomischen Literatur beauftragt ist, die weltweit produziert wurde und für das Verständnis des Klimawandels relevant ist“. Mit anderen Worten, es führt keine Forschung durch und überwacht auch keine klimabedingten Daten oder Parameter. Derzeit erkennen 195 Länder die wissenschaftliche Autorität dieser Berichte an und sind auch Teil dieses zwischenstaatlichen Gremiums.

El primer informe de la sexta entrega que realiza el IPCC fue tajante: el cambio climático es una realidad y el responsable es el humano

Wissenschaftler, die am IPCC teilnehmen, tun dies ihrerseits als Freiwillige und ad honorem . Zu den Aufgaben, die sie ausführen können, gehören Autoren, mitwirkende Autoren und Gutachter. Seine Gründung erfolgte 1988 und zielt darauf ab, umfassende Bewertungen des Klimawandels durch „wissenschaftliches, technisches und sozioökonomisches Wissen“ sowie „seine Ursachen, möglichen Auswirkungen und Reaktionsstrategien“ durchzuführen. Bisher hat diese Gruppe 5 Berichte erstellt, die aus mehreren Bänden bestehen. Im Jahr 2022 fand der sechste statt, obwohl einige Aspekte in der zweiten Jahreshälfte vollständig bekannt gegeben werden.

2- Ist der Klimawandel real? Wessen Schuld ist es?

Der erste Bericht des sechsten Teils des IPCC war nachdrücklich: Der Klimawandel ist Realität und der Mensch ist verantwortlich. Experten zufolge ist die Verantwortung der Menschheit für die globale Erwärmung „eindeutig“ , da es anthropogene Aktivitäten waren, die „die Atmosphäre, den Ozean und die Erde erwärmten“. Diese Situation führte zu „weit verbreiteten und schnellen Veränderungen der Atmosphäre, des Ozeans, der Kryosphäre und der Biosphäre“.

3- Warum ist die Menschheit für den Klimawandel verantwortlich?

Die Antwort ist einfach, sagen Experten. Menschliche Aktivitäten sind für die Erzeugung von Treibhausgasen (Kohlendioxid -CO₂-, Methan -CH⸺- und Lachgas -N₂O-) verantwortlich, die die Temperatur des Planeten erhöhen. Obwohl sie seit Millionen von Jahren in der Erdatmosphäre vorkommen, trugen diese Substanzen tatsächlich zur Bewohnbarkeit des Planeten bei. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe und einige Industrie-, Produktions- und Viehhaltungsaktivitäten brachen jedoch die Bilanz.

Las actividades humanas son las responsables de generan los gases de efecto invernadero (dióxido de carbono -CO₂-, el metano -CH₄-, y el óxido nitroso -N₂O-) que elevan la temperatura del planeta © Marco Bottigelli | Getty Images

Das Gleichgewicht bestand darin, dass diese freigesetzten Gase vom Planeten absorbiert werden konnten. Heute ist die Menge an Kohlendioxid, die von der Menschheit freigesetzt wird, die höchste in den letzten zwei Millionen Jahren, während Methan und Lachgas den höchsten Wert in den letzten 800.000 Jahren erreicht haben. Diese Situation hat jedoch einen zusätzlichen Zusatz: Kohlendioxid kann jahrzehntelang in der Atmosphäre und Methan über Jahrzehnte bestehen bleiben, da letzteres eine größere globale Erwärmung hat.

4- Um wie viel ist die Temperatur des Planeten bisher gestiegen?

In den letzten zehn Jahren, also zwischen 2011 und 2020, besagen Messungen, dass die Temperatur des Planeten im Vergleich zur zusammengefassten Phase zwischen 1850 und 1900 (vorindustriell) um fast 1,1 °C gestiegen ist. Die globale Erwärmung erreichte 1,6° C, während sie in der Ozeanregion bei 0,9° C liegt. Unterdessen sind die offensichtlichsten Folgen dieses Fortschreitens an den Polen zu verzeichnen. Der von Experten festgelegte Grenzwert liegt bei 1,5 °C bis 2 °C. Wissenschaftler sagen jedoch, dass die Emissionen 2025 eine Obergrenze erreichen und dann dramatisch sinken müssen. Andernfalls deuten einige Schätzungen darauf hin, dass die Temperatur auf 4,4 °C steigen wird.

5- Was ist das Limit, das die Experten setzen?

Im Pariser Abkommen wiesen Wissenschaftler darauf hin, dass die Temperatur des Planeten bis zur Mitte des Jahrhunderts auf 1,5° C steigen sollte und bis zum Ende auf 2° C steigen könnte. Sie warnten jedoch davor, dass die Menschheit trotz dieses Niveaus die Folgen extremer Wetterereignisse und deren Folgen sehen wird Schaden.

Los científicos aseguran que es necesario que las emisiones toquen un techo en 2025, para luego caer drásticamente. Caso contrario, algunas estimaciones señalan que la temperatura aumentará hasta 4,4°C (Getty Images)

6- Geht der Menschheit die Zeit davon?

Dieser letzte Bericht war nachdrücklich: Das Zeitfenster zur Umkehrung des Klimawandels erlischt. Bis 2050 sollte die Menschheit die Emissionen reduzieren, um einen Anstieg von 1,5° C zu erreichen, und bis zum Ende des Jahrhunderts sollte es eine Emission nahe Null geben, die 2° C erreicht. Wenn die Erzeugung dieser Gase abnimmt, könnten einige Sanierungspläne mit der Umsetzung beginnen. Die Obergrenze für Treibhausgasemissionen liegt bei 2025, obwohl sie im Pariser Abkommen 2030 festgelegt wurde. Wenn dieser Kurs eingehalten wird, wird die Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts 2,8 °C erreichen .

7- Was sollte laut Experten getan werden

„Tiefgreifende und in den meisten Fällen sofortige Kürzungen“, fassten die Wissenschaftler des IPCC zusammen. Allein diese Maßnahme könnte die Ziele von 1,5 °C und 2 °C erreichen. Wenn das Ziel darin besteht, den Temperaturanstieg unter 2 °C zu positionieren, sollten die Emissionen bis 2030 um 27% bzw. 63% im Jahr 2050 (im Vergleich zu 2019) sinken, aber wenn sie 1,5 °C beträgt, sollte die Schrumpfung 2030 bei 43% und 2050 bei 84% liegen. Es gibt eine dritte Option: In den kommenden Jahren wird der Planet vorübergehend 1,5° C überschreiten und dann stark abfallen (23% im Jahr 2030 und 75% im Jahr 2050).

8- Sind fossile Brennstoffe verantwortlich?

Einer der Punkte, auf die sich alle Experten geeinigt haben, ist die Verantwortung fossiler Brennstoffe bei steigenden Temperaturen. Ihnen zufolge muss der Kohleverbrauch um 100%, Öl um 60% und Gas um 70% bis 2050 sinken, um den Anstieg um 1,5° C zu erreichen. Experten zufolge entfallen 73% der von der Menschheit erzeugten Emissionen in der Nutzung von Elektrizität, Industrie und Verkehr . Aus diesem Grund wird eine Migration hin zu erneuerbaren Energien bekämpft.

“El cambio climático inducido por el hombre ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones”, advierte el documento (iStock)

9- Welche Folgen der globalen Erwärmung werden bereits wahrgenommen?

„Der vom Menschen verursachte Klimawandel wirkt sich bereits auf viele extreme Wetter- und Klimaereignisse in allen Regionen aus“, warnt das vom IPCC erstellte Dokument und stellt sicher, dass derzeit „beispiellose“ Klimaphänomene wahrgenommen werden, während einige kurzfristig bereits „irreversibel“ sind. und muss warten Jahrhunderte oder Jahrtausende, um sie umzukehren. „ Umfang und Ausmaß der Auswirkungen des Klimawandels sind größer als in früheren Bewertungen geschätzt. Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das Wohlbefinden des Menschen und die Gesundheit des Planeten „, so die Wissenschaftler. Gleichzeitig warnten sie vor dem Verlust der biologischen Vielfalt und warnten davor, dass zwischen 3 und 14% der Arten des terrestrischen Ökosystems in den kommenden Jahren vom Aussterben bedroht sein werden.

10- Kann der Klimawandel behoben oder rückgängig gemacht werden?

Nur wenn die Treibhausgasemissionen Null sind, könnte der Planet eine langsame Umkehrung erfahren, die Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende andauern kann. „Durch die Wiederherstellung degradierter Ökosysteme und die effektive und gerechte Erhaltung von 30-50% der terrestrischen, marinen und Süßwasserlebensräume kann die Gesellschaft von der Fähigkeit der Natur profitieren, Kohlenstoff zu absorbieren und zu speichern, und wir können den Fortschritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung beschleunigen, aber angemessen finanziell und politisch Unterstützung ist unerlässlich „, sagten die Experten, die den IPCC-Bericht erstellt haben. Und sie folgerten: „Verschiedene Interessen, Werte und Sichtweisen auf die Welt können in Einklang gebracht werden. Durch die Zusammenführung von wissenschaftlichem und technischem Fachwissen und indigenem und lokalem Wissen werden Lösungen effektiver sein.“

LESEN SIE WEITER: