China wird acht Städten erlauben, Quarantänezeiten zu verkürzen

(Bloomberg) - China erlaubt Shanghai, Guangzhou und sechs anderen Städten, Quarantänen für ausländische Reisende und Personen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten, zu verkürzen, während die Behörden mögliche Anpassungen der strengen Anti-Covid-Maßnahmen des Landes testen, so die mit dem Problem vertrauten Personen.

Städte verkürzen den Zeitraum von 14 Tagen auf 10 Tage im Rahmen einer einmonatigen Studie, die am Montag dieser Woche begann, sagten Personen, die darum baten, nicht identifiziert zu werden, weil sie nicht befugt waren, das Thema öffentlich zu diskutieren. Apartmentkomplexe, Einzelhandelsgeschäfte, Bürogebäude und andere Orte, die aufgrund von Infektionen geschlossen wurden, können auch nach 10 aufeinanderfolgenden Tagen ohne positives Testergebnis geöffnet werden, verglichen mit 14 Tagen, die zuvor benötigt wurden.

Die anderen Städte in der Studie, die zuvor von Caixin gemeldet wurde, sind Suzhou, Ningbo, Xiamen, Qingdao, Chengdu und Dalian, sagten die Leute. Das Informationsbüro des Staatsrates reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Chinas strikte Einhaltung einer Politik, die darauf abzielt, Infektionen zu beenden, hat im Gegensatz zum Lernen, mit dem Virus wie in anderen Ländern zu leben, Millionen von Menschen in ihren Häusern eingesperrt, da sich Omicron, die viel ansteckendere Variante, im ganzen Land verbreitet. Dies hat die öffentliche Wut an Orten wie Shanghai angeheizt, wo die Bewohner Schwierigkeiten hatten, Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs zu sichern, und die Aktivitäten in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verlangsamt haben, da Unternehmen wie Tesla Inc. gezwungen waren, Fabriken zu schließen.

Während Präsident Xi Jinping über die Notwendigkeit gesprochen hat, Chinas Politik anzupassen, um Covid so zu bekämpfen, dass sie niedrigere soziale und wirtschaftliche Kosten verursachen, hat er auch bekräftigt, dass das Land beabsichtigt, sich an die Covid-Null-Strategie zu halten.

Chinesische Beamte änderten auch ihren Fokus, um eine Nullstreuung in der Gemeinde zu erreichen, anstatt ein striktes Null-Case-Ziel zu erreichen, wie zum Beispiel den Punkt, an dem sie die Sperrungen lockern. Auf diese Weise können Städte die Massensperrungen früher aufheben, auch wenn immer noch Fälle in isolierten Einrichtungen gemeldet werden.

Versuche, die diese Woche begonnen haben, zielen darauf ab, Raumknappheit für Personen zu vermeiden, die unter Quarantäne gestellt werden müssen, und die Kosten solcher Maßnahmen zu senken Sie stellen keine Abweichung von der Covid-Null-Strategie dar, sagten sie.

China erlaubt acht Städten, die Quarantänezeiten im Prozess zu verkürzen

