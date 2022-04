Sergio Fajardo schlägt vor, Ad-hoc-Registrar zu ernennen

El exgobernador del departamento de Antioquia Sergio Fajardo Sergio Fajardo. EFE/José Méndez/Archivo

Der Kandidat für die kolumbianische Präsidentschaft für die Koalition Centro Esperanza, Sergio Fajardo, äußerte eine Reihe von Kritikpunkten an Registrar Alexander Vega und deutete an, dass der vom Wahlgremium geweckte Verdacht für die nationale Sicherheit gefährlich sei.

Fajardo scheint der einzige Aspirant zu sein, der den Urlaub nicht nutzt, um sich auszuruhen. Im Gegenteil, es tourt durch die Coffee Axis, um seinen Regierungsplan für die erste Runde am 29. Mai vorzustellen. Nachdem er den Montag in der Stadt Pereira (Risaralda) verbracht hatte, kam Fajardo diesen Dienstag in Manizales an.

Am Morgen des 12. April nahm der Kandidat an einer Pressekonferenz im Hotel El Carretero in der Hauptstadt von Caldea teil. Von dort aus kritisierte er heftig das Management von Vega, das am Montagabend vor den Nachrichten RCN News akzeptierte, dass sich die Stimmen nach Überprüfung der Formulare und der Erzählung auf eine Million erholten.

Laut dem Kandidaten des Zentrums wurde den Wählern nicht pädagogisch erklärt, was die Unregelmäßigkeiten sind, was diesmal getan wird, um sicherzustellen, dass ihre Stimmen korrekt gezählt werden und wie die Zusammensetzung der Jurys geändert wird.

Infolgedessen verloren die Wähler das Vertrauen in das Standesamt. Dies könnte gegen die Stabilität der Institutionen spielen, da Sergio Fajardo glaubt, dass das Land kurz vor einem weiteren sozialen Ausbruch stehen könnte.

Angesichts dieser Situation forderte Fajardo eine stärkere Präsenz der Wahlbeobachtungsmission (EOM) und der internationalen Gemeinschaft bei den nächsten Wahlen. Er forderte die Medien auch auf, Transparenz in diesem Prozess zu fordern.

Dann ging der Mathematiker noch weiter: Er akzeptierte, dass er es für eine gute Idee hält, einen Ad-hoc-Registrar für die nächste Wahl zu ernennen. Er sagte, dass die Wahlen nicht von „derselben Person geleitet werden sollten, die uns in diese Krise geführt hat wie wir; das wirft viel Misstrauen auf und es liegt in der Verantwortung der Regierung, sicherzustellen, dass die Wahlen in Kolumbien eingehalten werden“. Wie auch immer, Fajardo ist sich bewusst, dass mit Vega nichts passieren wird.

Nach dieser Pressekonferenz ging Fajardo zu einem Mittagessen mit Geschäftsleuten aus Manizales und einem Bürgertreffen. Am kommenden Mittwoch, dem 13. April, wird der Kandidat in Armenien, der Hauptstadt von Quindio, eintreffen.

