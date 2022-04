Marine Le Pen sagte, wenn sie die Wahlen in Frankreich gewinnt, werde sie versuchen, die Regeln der Europäischen Union zu ändern

Marine Le Pen, French far-right National Rally (Rassemblement National) party candidate for the 2022 French presidential election, talks with a supporter, as she campaigns the day after the first round of the 2022 French presidential election where Le Pen ended in second place, in Soucy, France, April 11, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Marine Le Pen versicherte, dass sie Frankreich weder aus der Eurozone noch aus der Europäischen Union (EU) entfernen will, besteht aber darauf, dass seine derzeitige Funktionsweise „undemokratisch“ ist und wenn es die Präsidentschaftswahlen im französischen Land gewinnt, will sie, dass jede Nation ihre Regeln entscheiden kann, ohne ihnen aus Brüssel auferlegt zu werden.

„Eine große Mehrheit der Franzosen will keine EU, wie sie jetzt existiert“, sagte an diesem Dienstag in einem Interview mit France Inter, dem Führer der französischen Rechtsextremen, dass am 24. die Amtszeit des Präsidenten für die nächsten fünf Jahre mit dem derzeitigen Staatsoberhaupt Emmanuel Macron bestritten wird.

Er warf der EU eine „antidemokratische“ Operation und „durch Erpressung“ der Mitgliedsländer vor und sagte, wenn sie den Elysee erreicht, sei es sein Wille, „sie von einer sehr ideologischen Politik abzulenken, damit sie die Völker Europas respektiert“.

Er veranschaulichte diese Kritik mit der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), die seiner Analyse nach zu einem Produktionsrückgang führt, was selbst mit dem neuen Szenario der Knappheit landwirtschaftlicher Rohstoffe aufgrund des Krieges in der Ukraine nicht korrigiert wurde.

Seiner Ansicht nach sollte die EU ein Raum der „Kooperationen“ sein, wie sie die Gründung des Flugzeugherstellers Airbus oder des Weltraumkonsortiums Arianespace ermöglichten. Aber es kann keine Entscheidungen geben, die die EU den Ländern „gegen den Willen der Völker“ auferlegt.

Auf die Frage, ob diese Vorschläge in der Praxis den Austritt Frankreichs aus der EU implizieren, bestritt sie dies und versicherte, dass sie „kein verstecktes Projekt“ habe. In der Präsidentschaftskampagne 2017 befürwortete er den Austritt Frankreichs aus dem Euro, ist jedoch in einer Bewegung der Mäßigung aus seinem Programm zurückgetreten, in der er einige der extremsten Vorschläge gestrichen hat.

Le Pen wies auch Vorwürfe zurück, den Binnenmarkt und den freien Warenverkehr beenden zu wollen, indem er darauf hinwies, dass Frankreich und die anderen Länder Kontrollmechanismen zur Betrugsbekämpfung wie Lebensmittelbetrug einrichten können.

„Unter dem Vorwand der Freizügigkeit überprüfen wir kein Produkt“, begründete er. Er fügte hinzu, dass „Frankreich möglicherweise betrügerische Produktionen überwachen muss“ und „die EU dasselbe tun sollte“.

Die rechtsextreme Führerin, die in der Vergangenheit die ideologische und strategische Nähe zum Regime von Wladimir Putin beibehalten hatte, sagte, sie befürworte nun die Aufrechterhaltung von Sanktionen gegen Moskau für den Krieg in der Ukraine, aber nicht für diejenigen, die sich auf Energie beziehen, da dies die Kaufkraft der Franzosen beeinträchtigen würde.

Darüber hinaus bekräftigte er seine Absicht, Frankreich vom europäischen Strommarkt zu entfernen, damit sein Land ausschließlich von seinen Kernkraftwerken profitieren könne, die billigeren Strom erzeugen als in anderen Staaten produzierte.

