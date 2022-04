Marcelino Núñez erzielte ein Volleyballtor in Sporting Cristal gegen die katholische Universität für Copa Libertadores 2022

Sporting Cristal besuchte die Universidad Católica in einem Spiel, das für das 2. Datum der Gruppe H der Copa Libertadores 2022 gültig war. Das Stadion San Carlos de Apoquindo in Chile war Schauplatz eines Spiels, in dem beide Teams nach den Niederlagen am ersten Tag den Sieg brauchten. In diesem Sinne und als das Spiel in den Gebieten nicht definiert wurde, schien Marcelino Núñez ein Volley-Tor zu erzielen und die „Südländer“ zu überholen.

U. Católica erzielte 2022 ein 1:0 gegen Sporting Cristal für die Copa Libertadores. (Video: ESPN).

PREVIA

Sporting Cristal besucht an diesem Dienstag, den 12., die Universidad Católica im Stadion San Carlos de Apoquindo (Santiago) zum zweiten Date der Gruppe H der Copa Libertadores 2022. Das peruanische Team möchte den Kopf heben, indem es sich von zu Hause weg aufdrängt.

Und es ist so, dass sie in den ersten acht Runden der Liga 1 nur 12 Punkte erzielt haben und auf dem zehnten Platz liegen, 8 hinter dem Führenden Deportivo Municipal. Darüber hinaus führte die Niederlage gegen die Universität César Vallejo in Trujillo am vergangenen Freitag dazu, dass ein Team versenkt wurde, das normalerweise um die ersten Plätze kämpft.

Beim Debüt des Kontinentalturniers gegen Flamengo aus Brasilien konnten sie auch nach einem 2:0 -Verlust in Lima keine Punkte erzielen. Es gibt auch Spieler, die nicht auf ihrem besten Niveau spielen, wie Alejandro Hohberg, Gianfranco Chavez, Nilson Loyola, Horacio Calcaterra und Jhilmar Lora, um die überraschendsten zu nennen.

Im Fall der „gekreuzten“ Besetzung lebt er einen ziemlich ähnlichen Moment. Er belegt in der PlanVital-Meisterschaft mit 12 Einheiten und in 9 gespielten Spielen den neunten Platz. Das Beeindruckende ist jedoch, dass von den letzten 7 Engagements 6 mit einer Niederlage und nur 1 mit einem Sieg endeten. Ziemlich alarmierende Zahlen für eine Mannschaft, die letztes Jahr Meister in ihrer Liga wurde.

Im Cup erlag die „südliche“ Besetzung ihrem Besuch in den Talleres de Córdoba beim ersten Treffen dieser Ausgabe der Copa Libertadores. Das Tor erzielte Hector Fertoli, der seinen Rivalen versunken ließ und in Schwierigkeiten für das, was als nächstes kommt, in Schwierigkeiten geriet.

Diego Buonanotte und Fernando Zampedri, die die Achsen des Mapocho-Angriffs und die Hauptfiguren sind. Der erste hat 2 Vorlagen in 8 Spielen und der zweite ist der aktuelle Schütze des Teams mit 6 Toren in 9 Spielen. Zu ihnen gesellt sich das chilenische Versprechen, Stürmer Gonzalo Tapia, der im Alter von 20 Jahren in den Startelf immer wieder auftritt und in dieser Saison achtmal 2 Tore erzielt hat.