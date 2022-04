Japan entdeckte seinen ersten COVID-Fall mit der kombinierten Variante Ómicron XE

A researcher works on cell culture in a laboratory as part of a project to develop a Covid nasal spray vaccine that could protect against the coronavirus disease (COVID-19), at the University of Tours, France, September 15, 2021. REUTERS/Stephane Mahe

Japan hat seinen ersten COVID-Fall mit der Ómicron XE-Variante bei einer asymptomatischen Frau festgestellt, die am 26. März aus den USA auf dem Flughafen Tokio Narita gelandet ist, berichtete das Gesundheitsministerium.

Die Frau in den Dreißigern, die den von Pfizer entwickelten Covid-19-Impfstoff mit zwei Dosen erhalten hatte, hatte keine Symptome und hatte den regulatorischen Negativtest für die Einreise in das asiatische Land begonnen, aber ihr Test am Flughafen zeigte ein positives Ergebnis.

Die Patientin wurde nach Angaben der Behörden in einer von Regierungsbehörden benannten Unterkunft isoliert, bis sie ihre Quarantäne abgeschlossen hatte.

Genetische Sequenzierungsanalysen des National Institute of Diseases ergaben, dass die weiblichen Proben der Omicron XE-Variante entsprachen, einer Kombination aus dem ursprünglichen Stamm BA.1 und der BA.2-Subvariante, die auftritt, wenn sich jemand beide gleichzeitig zusammenzieht, und dass sie ansteckender ist, obwohl es Der Schweregrad wird derzeit untersucht.

„Es ist notwendig, mehr Informationen zu sammeln, um die Ausbreitungsmerkmale und die Schwere der Krankheit zu bestimmen. Wir werden die Bewegung dieser Mutation genau beobachten und testen, während wir uns die wissenschaftlichen Informationen ansehen und die Situation in anderen Ländern beobachten „, sagte der Sprecher der japanischen Regierung, Hirokazu Matsuno, heute auf einer Pressekonferenz gefragt.

Matsuno sagte, dass der Fall zwar wachsam bleiben werde, aber am Flughafen entdeckt wurde, „aber er wurde in Japan noch nicht entdeckt“ auf Gemeinschaftsebene.

Der japanische Archipel „befindet sich derzeit in einer Phase des Übergangs zur Normalität“, nachdem die Anti-Covid-Maßnahmen Mitte März aufgehoben wurden, sagte Matsuno, der versicherte, dass die Behörden die Entwicklung der epidemischen Situation in dem Land verfolgen, in dem die Reduzierung der Covid-Fälle stagniert hat.

Japan verzeichnete letzte Woche mehr als 337.000 neue Fälle von Covid, ein leichter Anstieg gegenüber dem vorherigen.

Seit Beginn der Pandemie hat das Land mehr als 7 Millionen Infektionen und 28.697 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Erreger verzeichnet.

Die kombinierte Variante omicron XE wurde im vergangenen Januar erstmals in Großbritannien identifiziert. Zum 5. April wurden in diesem Land etwa 1.100 Fälle dieser Variante festgestellt, weniger als 1% der Infektionen in dem Gebiet.

(Mit Informationen von EFE)

