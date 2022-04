Die EU warnte davor, dass die russische Offensive gegen den Donbass „eine neue Phase“ im Krieg eröffnet

FOTO DE ARCHIVO: El responsable de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, en el edificio del Consejo de la UE en Bruselas, Bélgica, 4 de marzo de 2022. REUTERS/Olivier Douliery

Die Gefahr einer größeren Offensive gegen den Donbass, die Region der selbsternannten unabhängigen Republiken Donezk und Lugansk, vor der der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gewarnt hat, eröffnet „eine neue Phase“ des Konflikts „auf freiem Feld und mit den Massenmedien“, wie der Hohe Vertreter der Union gewarnt hat für Foreign Policy European (EU), Josep Borrell.

Mit dieser Offensive „treten wir in eine weitere neue Phase des Krieges ein (...) ein Stellungskrieg außerhalb der Stadt auf freiem Feld mit den Massenmedien „, sagte Borrell bei einem Treffen mit Journalisten in Madrid über einen neuen Kontext, der ein Umdenken der ukrainischen Verteidigungskapazität erzwingen könnte.

In diesem Sinne ist die EU weiterhin bereit, die Finanzierung von Waffen für die Ukraine finanziell zu unterstützen.

Während seines Besuchs in Kiew kündigte der Hohe Vertreter an, dass die EU plant, weitere 500 Millionen Euro aus dem Europäischen Friedensfonds bereitzustellen, ein Vorschlag, der in den nationalen Parlamenten einiger Mitgliedstaaten noch nicht genehmigt werden muss und der Hilfe von großem qualitativen Wert auf 1,5 Milliarden Euro bringen würde - die das erste Mal, dass die EU Mittel einsetzt, um einem Land im Krieg Waffen zu geben.

Die militärischen Hilfsmaßnahmen für die Ukraine werden jedoch nicht nur von der EU geleistet, sondern ein Großteil davon stammt aus den Beiträgen, die einzelne Mitglieder des Community Clubs und insbesondere diejenigen, die sich von Russland am stärksten bedroht fühlen, ausgegeben haben, etwa mehr als 300 Millionen Euro und andere, ein Drittel ihres Militärs Budget.

Borrell bestand jedenfalls darauf, dass die Siebenundzwanzig weder „den Krieg vorantreiben“ noch „zur Ausbreitung ermutigen“, sondern „versuchen, ihn sowohl in seiner räumlichen Dimension einzudämmen“, um zu verhindern, dass Konflikte auf andere Länder „und in seiner vertikalen Dimension, damit tödlichere Waffen nicht verwendet „, betonte der hohe Vertreter.

In diesem Sinne argumentierte der spanische Politiker, dass die militärische Unterstützung des Landes im Einklang mit der Rede der Gemeindeführer steht, dass „die Ukraine europäische Werte verteidigt und einen Krieg führt, der uns verteidigt“. „Etwas anderes zu tun, wäre Heuchelei“, sagte er.

Der Leiter der europäischen Diplomatie hob auch die „großen diplomatischen Anstrengungen“ hervor, die die Siebenundzwanzig in Bezug auf den Krieg unternommen haben und weiterhin unternehmen, und betonte, dass es der Europäischen Union „wichtig ist, wie der Konflikt endet“.

Ein Beispiel für diesen diplomatischen Willen war der Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer beim russischen Präsidenten Wladimir Putin am Montag, nach dem der Österreicher „pessimistisch“ sei, weil er Putin „in eine Kriegslogik versunken“ sah, sagte er auf einer Pressekonferenz in Moskau nach dem Treffen.

Auf jeden Fall glaubt Borrell, dass der Krieg „immer mit Verhandlungen enden wird“, bedauerte jedoch, dass „Putin ihn vorerst nicht stoppen will“.

(Mit Informationen von EFE)

