Eine Frau, die in Tultitlán einen Minderjährigen entführt und ermordet hatte, wurde zu 101 Jahren Gefängnis verurteilt.

Ein Richter aus dem Bundesstaat Mexiko verurteilte eine Frau zu 101 Jahren Gefängnis wegen Mordes an einem Kind unter neun Jahren sowie wegen Entführung eines weiteren zweijährigen Mädchens; Ereignisse, die 2009 in der Gemeinde Tultitlán stattfanden.

Die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Mexiko (FGJEM) gab die Verurteilung der als Nancy Nava Torres identifizierten Frau bekannt, die am 24. Februar verurteilt wurde:

„Nancy Nava Torres wurde zu 101 Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem die Generalstaatsanwaltschaft des Staates Mexiko (FGJEM) 2009 ihre Beteiligung an den Verbrechen des Mordes und des illegalen Freiheitsentzugs von zwei Minderjährigen in dieser Gemeinde (Tultitlán) akkreditiert hatte“, sagte die Agentur.

Wie die FGE berichtete, betrat die Frau ein Haus in der Straße Valle de Bravo in der Nachbarschaft Solidaridad Tercera Sección in Tultitlán, wo „sie von einem 9-jährigen Mädchen überrascht wurde, das sich ihr widersetzte, ihre Schwester mitzunehmen. Nava Torres nahm jedoch einen Hammer, mit dem sie das 9-jährige Mädchen schlug Jahre, wodurch er starb.“

Nachdem sie den Minderjährigen ermordet hatte, entführte die Frau ein 2-jähriges Mädchen, das sie in den Bundesstaat Querétaro transportierte; Fakten, die von den Angehörigen beider Opfer, die Schwestern waren, gemeldet wurden.

Nach Erhalt der Beschwerde integrierte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungsmappe für die Verbrechen des qualifizierten Mordes, des illegalen Freiheitsentzugs und der Bestechung. Sie erließen daher einen Haftbefehl gegen die Frau, die gefangen genommen und anschließend in ein Gefängnis- und Sozialreintegrationszentrum in Nezahualcoyotl eingeliefert wurde.

Die Frau blieb etwa 13 Jahre in Untersuchungshaft, ohne eine Strafe zu erhalten, da sie 2009 gefangen genommen wurde und bis Anfang 2022 eine Strafe erhielt, dass es der Sozialvertretung gelang, ihre Teilnahme an den im Bundesstaat Mexiko begangenen Gewalttaten zu überprüfen.

An diesem Sonntag, dem 10. April, wurde auch die Verhaftung des angeblichen Feminizids von Victoria Guadalupe angekündigt, einem 6-jährigen Mädchen, das zwei Tage vor der Entdeckung ihres Körpers durch die Behörden des Bundesstaates Querétaro in ihrer Kolonie ermordet wurde.

Die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Querétaro berichtete, dass der 26-jährige Mann, dessen Identität vorbehalten war, in den Cereso von San José el Alto aufgenommen wurde, wo er in Untersuchungshaft bleiben werde, da der Aufsichtsrichter gebeten wird, ihn wegen der angeklagten Verbrechen mit dem Prozess in Verbindung zu bringen ihn.

Auf die gleiche Weise gab die Agentur bekannt, dass die Leiche des Minderjährigen in Plastik eingewickelt auf einem freien Grundstück in der Nähe des Paseos del Marqués Fraccionamiento gefunden wurde, wo sie mit ihrer Familie lebte.

Einen Tag vor Bekanntgabe der Festnahme des mutmaßlichen Kriminellen führten die staatlichen Behörden eine Durchsuchung in 12 der 198 Abteilungen des Moros-Wohnhauses durch, da nachrichtendienstliche Informationen eingeholt wurden, die auf die Anwesenheit der für das Verbrechen verantwortlichen Person in der Region hinwiesen.

Victoria Guadalupe wurde am Mittwoch, dem 6. April gegen 17:15 Stunden, nachdem sie in den Schreibwarenladen gegangen war und nie zurückgekehrt war, als vermisst gemeldet. Daher starteten die Bewohner der Gegend Suchbrigaden, die zu einer Untersuchung durch die örtliche Staatsanwaltschaft führten.

