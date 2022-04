Die Vereinigten Staaten bestraften sieben hochrangige Beamte aus den Balkanländern für Korruption und kriminelle Aktivitäten

Imagen de archivo del sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. 29 de agosto, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

Die US-Regierung hat am Montag sieben Führer aus den Balkanländern sanktioniert, darunter der ehemalige nordmazedonische Premierminister Nikola Gruevski, der ehemalige Generalstaatsanwalt von Bosnien und Herzegowina, Gordana Tadic, und der ehemalige Präsident von Serbien und Montenegro, Svetozar Marovic.

Das US-Finanzministerium gab an, dass der Rest der Sanktionierten der ehemalige Leiter des mazedonischen Büros für Sicherheit und Spionageabwehr, Sasho Mikhalkov, die Albaner Aqif Rakipi, Gesetzgeber im Parlament des Landes, und Ylli Ndroqi, Medieninhaber, und der bosnische Abgeordnete Asim sind Sarajlisch.

Das Finanzministerium sagte in einer Erklärung, dass all diese Menschen „die Stabilität der Region durch Korruption, kriminelle Aktivitäten und destabilisierendes Verhalten“ bedroht haben.

Marovic, der zwischen 2003 und 2006 Präsident von Serbien und Montenegro war, wurde 2015 von den montenegrinischen Behörden wegen seiner angeblichen Beteiligung an mehreren groß angelegten Korruptionsfällen verhaftet, „im Zusammenhang mit Bauprojekten in der Gemeinde Budva“, heißt es in dem Text.

Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, sagte in einer anderen Erklärung, dass Gruevski (Premierminister Mazedoniens zwischen 2006 und 2016) angeblich seinen politischen Einfluss und seine Macht zu seinem persönlichen Vorteil genutzt habe.

Insbesondere „gibt es glaubwürdige Informationen, dass Gruevski seine Macht missbraucht hat, Bestechungsgelder im Austausch für Regierungsaufträge zu erbitten und anzunehmen, öffentliche Mittel anzueignen und in Wahlprozesse zu seinem eigenen Vorteil und dem seiner Partei einzugreifen“, sagte Price.

Die US-Regierung wirft Tadic vor, „seinen Einfluss genutzt zu haben, um sich in Gerichtsverfahren einzumischen“, als er Generalstaatsanwalt seines Landes war, und behauptete, er habe angeblich „Fälle manipuliert“, um seine „politischen Chefs“ zu schützen, um zu verhindern, dass sie vor Gericht gestellt werden.

Mikhalkov wurde von den Vereinigten Staaten wegen seiner angeblichen Beteiligung an Korruption und dafür, dass er seinen politischen Einfluss durch Bestechungsgelder zum persönlichen Vorteil genutzt hat, sanktioniert.

Infolge der Sanktionen wird jegliches Eigentum, das bestimmte Personen möglicherweise auf dem Territorium der USA haben, gesperrt, und US-Bürgern ist es untersagt, mit ihnen Geschäfte zu tätigen.

Fünf Länder der Europäischen Union (EU) haben den Leiter der Gemeinschaftsdiplomatie, Josep Borrell, gebeten, dem Balkan besondere Aufmerksamkeit zu schenken, um den Integrationsprozess zu beschleunigen und die Hilfe für die Region angesichts der Verschlechterung des geopolitischen Umfelds zu erhöhen Russlands Invasion in die Ukraine.

Wie letzte Woche vom kosovarischen Portal Gazeta Express berichtet, haben sich die Außenminister Österreichs, der Tschechischen Republik, Ungarns, der Slowakei und Sloweniens mit einem Schreiben an Borrell gewandt und gebeten, die Gemeinschaftsstrategie in der Region in diesem Monat zu erörtern.

Insbesondere fordern sie die Aufnahme des westlichen Balkans als „Region von besonderer Bedeutung“ in die Tagesordnung des nächsten Ministerrates angesichts des Krieges in der Ukraine.

„Der westliche Balkan ist angesichts seiner strategischen Position als Region, die von EU-Mitgliedsländern umgeben ist, von besonderer Bedeutung“, heißt es in dem von der digitalen Zeitung zitierten Schreiben.

Sie bekräftigen ihre Überzeugung, dass die Europäische Union den Prozess der Integration der Region in die Union vorantreiben und generell alles tun muss, um schädliche Auswirkungen des Angriffs auf die Ukraine zu verhindern.

In diesem Zusammenhang befürworten sie die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien, die Bosnien-Herzegowina den Status eines Beitrittskandidaten einräumen und sowohl die Verhandlungen mit Montenegro und Serbien als auch den Prozess der Visaliberalisierung für die Bürger des Kosovo beschleunigen.

Sie schlagen auch vor, die Hilfe für die Region zu erhöhen, damit sie die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine wie steigende Energiepreise, Lebensmittel und steigende Inflation bewältigen kann.

