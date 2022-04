„Was für ein Zufall“: US-Senator Marco Rubio über die Anwesenheit des russischen Oberst in Kolumbien

Der Senator kubanischer Abstammung Marco Rubio schloss sich der Kontroverse um die Anwesenheit des russischen Militärs Dmitry Wladimirowitsch Tarantsov als Attaché der Botschaft der Russischen Föderation in Kolumbien an. Er verwies auf das Problem im Zusammenhang mit den Vorwürfen, die aus den kolumbianischen Medien gegen den Oberst wegen seiner angeblichen Beteiligung an der russischen Einmischung in die US-Wahlen 2016 erhoben wurden.

Der Kongressabgeordnete Rubio, der Mitglied der Republikanischen Partei ist und Mitglied der Select Commission on Intelligence des US-Senats ist und ihr ältestes Mitglied ist, antwortete auf eine Frage, die ihm während seines Besuchs in der venezolanischen Gemeinschaft in Doral, Florida, zu diesem Thema gestellt wurde.

„Was für ein Zufall, dass er in Kolumbien ist!“ rief Rubio in der Fragenrunde aus, bevor er sagte, er warne seit mehr als einem Jahr davor, dass „Elemente der internationalen Linken versuchen, sich bei den Wahlen in Kolumbien einzumischen und Chaos zu schaffen“.

Laut dem Senator würde dieser Block versuchen, sich durch Strategien wie Chaos und Fehlinformationen mit Unterstützung von Menschen aus Kuba und Venezuela in Lateinamerika einzumischen.

Angesichts der Anschuldigungen, die sich um Dmitry Tarantsov verbreitet haben, „der beabsichtigt, ihn [...] als Cyberspion darzustellen, der angeblich mit der Einmischung in die US-Wahlen zusammenhängt“, veröffentlichte die Botschaft der Russischen Föderation eine Pressemitteilung zur Verteidigung ihres Militärattachés.

Das russische diplomatische Büro stellt fest, dass Tarantsov ein Karriere-Militär ist, dem bereits andere Missionen im Ausland zugewiesen wurden. Wie Infobae bereits gesagt hatte, sind er und seine Frau, Vitaliya Anatolyevna Tarantsova, in der Liste der Diplomaten in den Vereinigten Staaten im Sommer 2014. Der Oberst erscheint 2007 auch im diplomatischen Verzeichnis der kanadischen Regierung.

Am Ende der Mission von Oberst Tarantsov in den Vereinigten Staaten versichert die russische Botschaft, dass dies unter normalen Bedingungen geschah „und kehrte im Juli 2015, also mehr als ein Jahr vor den US-Präsidentschaftswahlen, nach Russland zurück. U.U.“.

Darüber hinaus stellen sie fest, dass die Vorwürfe gegen Tarantsov auf einen Zeitungsartikel von Foreign Policy zurückzuführen sind, in dem auch ein Bericht des Geheimdienstausschusses des Senats der Vereinigten Staaten über die oben erwähnte Einmischung zitiert wird, in dem Tarantsovs Nachname auftaucht.

Unter den Tausenden von Seiten des fünfbändigen Berichts wird Tarantsov kaum kurz erwähnt, der sagt: „Es ist nicht bekannt, ob Tarantsov an der Veranstaltung teilgenommen hat“; insbesondere im Abschnitt „Russische Bemühungen zur Untersuchung der US-Wahlsysteme und -prozesse sowie anderer Elemente der Abstimmung Infrastruktur“. Sein Vorname oder Vatersname ist in den übrigen Dokumenten nicht einmal angegeben.

Die Erklärung schließt mit der Feststellung, dass diese Berichte um Tarantsov „eine weitere Facette der Spyaphobie darstellen, die kurz vor der Hexenjagd steht. Punkt. Sonst nichts.“

