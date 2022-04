Laut Ivan Duque habe Kolumbien nach seiner Invasion in die Ukraine keine Beziehung zu Russland

Colombia's President Ivan Duque speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia October 16, 2020. Picture taken October 16, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Präsident Ivan Duque versicherte in den letzten Stunden, dass es keine Beziehung zwischen Kolumbien und Russland gebe. In einem Interview mit der Zeitung El Universal aus Cartagena wies er darauf hin, dass das Land inmitten der Situation mit der Ukraine keine diplomatischen Beziehungen zu Russland plant.

Er stellte nicht nur fest, dass seine Regierung nicht daran interessiert ist, mit der seines Amtskollegen Wladimir Putin zu interagieren, sondern machte auch deutlich, dass sie in naher Zukunft auch keine Chance sieht, mit diesem Land in einen Dialog zu treten, weil es seiner Meinung nach einen „Völkermord“ an der Menschen in der Ukraine.

Der Präsident der Kolumbianer verwies auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und wies auf die Gräueltaten hin, denen die Ukrainer von den Streitkräften ihres Nachbarlandes ausgesetzt waren. „Was wir hier sehen, ist Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein totaler Vorwurf. Also welche Beziehung? Keine. Wie kann die Welt eine Beziehung haben, während dies geschieht? „, sagte er der Regionalzeitung.

Nach Angaben, die am Freitag, dem 7. April von den Vereinten Nationen (UN) veröffentlicht wurden, wurden inmitten der Kämpfe zwischen den Ländern des europäischen Kontinents mindestens 1.626 Zivilisten getötet und 2.267 weitere verletzt. Es sei darauf hingewiesen, dass die internationale Organisation eine Zahl nennt, die sie überprüfen konnte, aber die ukrainischen Behörden haben darauf hingewiesen, dass die Zahl der getöteten Zivilisten höher ist.

Die russischen Angriffe, bei denen täglich Dutzende getötet werden, waren laut dem kolumbianischen Präsidenten für die internationale Gemeinschaft offensichtlich:

Der jüngste russische Angriff ereignete sich laut internationalen Medien am Freitag, dem 7. April, an einem Bahnhof in der Stadt Kramatorsk in der Ukraine, wo die lokalen Behörden mindestens 50 Tote, darunter vier Kinder, und mehr als 100 Verletzte meldeten. „Mehr als 30 Menschen wurden getötet und mehr als 100 wurden nach einem Raketenbeschuss auf der Station verletzt (...) Dies ist ein vorsätzlicher Angriff „, sagte Oleksander Kamyshin, Leiter der ukrainischen Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia, in Telegram. Augenblicke später berichteten die Rettungsdienste, dass es mindestens 50 Todesfälle gab.

Der kolumbianische Präsident bestand mitten im Interview mit Nicolás Pareja Bermudez, dem Direktor des Medienunternehmens Cartagena, darauf, dass Kolumbien ein Land ist, das Souveränität und Menschenrechte respektiert und daher seine Unterstützung für den ukrainischen Präsidenten Volodimir Zelensky zum Ausdruck gebracht hat. „Wir verteidigen die Integrität des Territoriums der Ukraine, wie es Kolumbien 2014 getan hat, als es die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen unterstützte, und wir sind auch ein Land, das nicht nur diese Souveränität und Integrität verteidigt, sondern auch die Menschenrechte und die Werte verteidigt, die ein wesentlicher Bestandteil der globalen bestellen „, versicherte.

Schließlich verwies Ivan Duque auf die Telefonkommunikation, die er seit dem 24. Februar mit dem Präsidenten der Ukraine hatte, als Russland seine „Militäroperation“ in diesem Land begann. „Wir werden Ihr Land weiterhin unterstützen, Herr Präsident. Wir werden weiterhin seine Souveränität, die Integrität des Territoriums unterstützen und auch seine Bevölkerung unterstützen. Sie waren ein großartiger Führer und Ihre Bürger sind mutig „, sagte Duke gegenüber Zelensky.

