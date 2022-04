Die Ukraine hofft, in diesem Jahr ein Kandidat für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union werden zu können

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir

Die stellvertretende Premierministerin für europäische und euro-atlantische Integration, Olga Stefanishina, drückte ihre Hoffnung aus, dass die Ukraine im Juni 2022 auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union eine Kandidatin für eine Mitgliedschaft werden könnte.

„Wir hoffen, dass die Ukraine auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union im Juni dieses Jahres ein Kandidat für die Mitgliedschaft wird, und dieser Prozess wird uns neue politische Horizonte eröffnen, vor allem aber finanzielle Horizonte“, sagte er laut der Nachrichtenagentur Interfax.

Tatsächlich versprach die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, an diesem Freitag aus Kiew, wo sie sich mit Präsident Volodymir Zelensky traf, den Beitritt des Landes zur Europäischen Union zu beschleunigen.

„Wir werden diesen Prozess so weit wie möglich beschleunigen und gleichzeitig sicherstellen, dass alle Bedingungen eingehalten werden“, sagte Von der Leyen, nachdem er den Beitrittsfragebogen an den ukrainischen Präsidenten übergeben hatte.

Ucrania sigue a la espera de formar parte de la UE

Dieses Dokument ist das Kernstück der Stellungnahme, die von der Europäischen Exekutive erarbeitet wurde, um ihre Stellungnahme zu den Optionen eines Kandidatenlandes für den Beitritt zum Community Club abzugeben. „Hier beginnt der Weg in die EU. Wir stehen Ihnen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung, um mit dieser gemeinsamen Basis zusammenzuarbeiten „, sagte er dem ukrainischen Präsidenten.

Der langwierige Erweiterungsprozess ist nicht das einzige Hindernis für das Bestreben der Ukraine, auf die Überholspur einzutreten, da es innerhalb der EU Mitgliedstaaten gibt, die sich weigern, leistungsorientierte Verfahren zu beschleunigen.

Ein weiteres Element der Gleichung ist die Situation der Balkanländer, die seit mehr als einem Jahrzehnt den EU-Beitritt beginnen und ohne Anzeichen dafür, dass sie kurzfristig auf den Block zugreifen können.

TEILNAHME AN DER OSZE

Andererseits versicherte der ukrainische Außenminister Dimitro Kuleba aufgrund des jüngsten Angriffs auf einen Bahnhof in der Stadt Kramatorsk in seinem offiziellen Twitter-Profil, dass „Russlands Aggression und ungerechtfertigte Gräueltaten die Grundlagen des Schlussakts von Helsinki zerstört haben“.

„Russlands Teilnahme an der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist eine Bedrohung für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Wenn es der OSZE an geeigneten Aussetzungsmechanismen mangelt, richten Sie ein Verfahren ein und entfernen Sie sie „, forderte er.

Anfang dieser Woche hat die Sonderbeobachtungsmission (SMM) der OSZE in der Ukraine die vorübergehende Evakuierung aller ihrer internationalen Mitglieder abgeschlossen, so eine auf der Website der Agentur veröffentlichte Erklärung.

„Mit Abschluss dieser vorübergehenden Evakuierung werden die Informationsaktivitäten eingestellt, aber Einrichtungen und Vermögenswerte bleiben in Erwartung einer Rückkehr zum Betrieb in der Ukraine erhalten“, sagte er am Donnerstag.

(Mit Informationen von Europa Press)

LESEN SIE WEITER:

Ursula von der Leyen kam in Bucha an, der Stadt, die von Putins Truppen in der Ukraine massakriert wurde