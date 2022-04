Die internationale Kampagne „Sich für die Ukraine einsetzen“ hat bereits 9,9 Milliarden US-Dollar eingebracht

European Commission President Ursula von der Leyen arrives to take part in a global event titled 'Stand Up For Ukraine' at the Palace on the Isle in Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland, April 9, 2022. REUTERS/Kacper Pempel

Die internationale Spendenkampagne „Steh auf für die Ukraine“ hat bereits 9,1 Milliarden Euro (9,9 Milliarden USD) gesammelt, um die durch den bewaffneten Konflikt in der Ukraine Vertriebenen innerhalb und außerhalb des Landes zu unterstützen.

Zu dieser Zahl trug die Europäische Kommission 1 Milliarde US-Dollar bei. „Die Solidarität der Länder, Unternehmen und Menschen auf der ganzen Welt gibt in dieser dunklen Stunde etwas Licht“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Wie bei den übrigen Gebern gehören 5 Milliarden Euro zu Darlehen und Zuschüssen europäischer öffentlicher Finanzinstitute wie der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Entwicklungsbank des Europarats.

Volodimir Zelensky y Justin Trudeau en pantallas durante la ceremonia de "De pie por Ucrania" en Varsovia (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

Die EIB, die bereits 668 Millionen Euro ausgezahlt hat, um den dringenden Finanzbedarf der Regierung der Ukraine zu decken, stellt für 2022 und 2023 ein 4-Milliarden-Euro-Programm zur Verfügung, um Städten und Regionen der EU-Mitgliedstaaten zu helfen, „den dringenden Investitionsbedarf und Herausforderungen zu erfüllen, die mit der Aufnahme und Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine“.

Die anderen 4,1 Milliarden Euro sind finanzielle Beiträge und Sachspenden für Binnenvertriebene und Flüchtlinge, die von Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen auf der ganzen Welt bereitgestellt werden.

„Wir werden weiterhin Unterstützung leisten und wenn die Bomben nicht mehr fallen, werden wir den Ukrainern beim Wiederaufbau ihres Landes helfen. Wir werden weiterhin für die Ukraine eintreten „, sagte Von der Leyen.

Die Kampagne wurde am 26. März von der Europäischen Kommission und der kanadischen Regierung als Reaktion auf einen Appell des ukrainischen Präsidenten Volodymir Zelensky angekündigt.

La ceremonia de la campaña de recaudación de fondos por Ucrania "De pie por Ucrania" (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

„Wir werden weiterhin das ukrainische Volk unterstützen, das durch (Wladimir) Putins ungerechtfertigten Krieg vertrieben wurde. Ob Nahrung, Wasser, Unterkunft oder medizinische Hilfe, wir werden Sie weiterhin unterstützen und Ihnen die Hilfe bieten, die Sie benötigen. Wir stehen für die Ukraine „, sagte der kanadische Premierminister Justin Trudeau.

Von den gesammelten Gesamtmengen gehen 1,8 Milliarden an Binnenvertriebene und 7,3 Milliarden an Länder, die Flüchtlinge aufnehmen.

In den EU-Ländern sind mehr als vier Millionen Ukrainer untergebracht, für die Mittel für Lebensmittel, Wohnraum, medizinische und pädagogische Hilfe und Beschäftigung bereitgestellt werden.

Bei der abschließenden Wahlkampfveranstaltung im Lazienki-Palast in Warschau bekundeten sowohl Von der Leyen als auch der polnische Präsident Andrzej Duda, die bei der Veranstaltung anwesend waren, und der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der per Videokonferenz teilnahm, ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk.

Cascos Blancos asistiendo a desplazados en Ucrania

Laut der internationalen Organisation Global Citizen, die für die Initiative verantwortlich ist, wurde beschlossen, dass Warschau das Ende der Kampagne „in Anerkennung der herausragenden Rolle des polnischen Volkes bei der Aufnahme von 2,5 Millionen Flüchtlingen“ aus der Ukraine ausrichten wird.

„Heute unterstützen wir Millionen von Flüchtlingen aus der Ukraine und Menschen in Not. Wir haben bereits viel getan, aber in naher Zukunft wird die Ukraine erhebliche finanzielle Unterstützung benötigen. Die Art von Unterstützung, die westliche Länder nach dem Zweiten Weltkrieg erhielten: ein neuer Marshall-Plan für die Ukraine „, sagte Duda in Kommentaren der offiziellen polnischen Nachrichtenagentur PAP.

Präsident Zelensky sagte, dass „45 Tage nach dem Angriff des größten Landes der Welt in Aggression die Ukraine, das größte Land der Welt mit Mut“, „die demokratische Welt vereint“ habe.

Es endete mit einem Appell, dass „aus Respekt vor dem Mut, den das ukrainische Volk verdient“, alle Zuschauer „ihre Politiker überzeugen“, Waffen in ihr Land zu schicken und weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

Desplazados ucranianos por la guerra

Während der Konferenz wurde ein Video mit Botschaften europäischer Staats- und Regierungschefs ausgestrahlt, darunter der Präsident der spanischen Regierung, Pedro Sánchez, der betonte, dass „die Welt vereint sein muss, um der Ukraine bei der Bewältigung einer schrecklichen humanitären Krise zu helfen“.

Darüber hinaus wurden Vertreter mehrerer Nichtregierungsorganisationen und Freiwillige eingeladen, ihre Aussagen zu teilen und zu erläutern, wie ihre Arbeit bei der Aufnahme und Unterstützung von Flüchtlingen in verschiedenen Teilen Polens war.

Es wird geschätzt, dass mehr als 6,5 Millionen Ukrainer aufgrund des Krieges vertrieben wurden, die Hälfte von ihnen außerhalb ihres Landes, und etwa 2,5 Millionen von ihnen sind in Polen angekommen.

Die Kampagne „Stand Up for Ukraine“ sammelte die Unterstützung von Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt, die ihre Unterstützung für die Kriegsopfer mit Nachrichten in den sozialen Medien zum Ausdruck gebracht haben.

Zu den Persönlichkeiten und Künstlern der Show aus der ganzen Welt, die sich dieser Initiative angeschlossen haben, gehören Alejandro Sanz, Annie Lennox, Billie Eilish, Demi Lovato, Elton John, Hugh Jackman, Juanes, Katy Perry, Madonna, Miley Cyrus, Pearl Jam, Shaquille O'Neal, U2 und viele mehr.

Mit Informationen von EuropaPress und EFE

