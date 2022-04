Bogotá Metro: Erfahren Sie mehr über den Transfer der Linie 2, die in der 72nd Street beginnt und nach Suba führt

Am 8. April genehmigte der Verwaltungsrat der Bogotá Metro Company während der Sondersitzung Nummer 71 die Strecke der Linie 2 der U-Bahn von Bogotá nach Suba und Engativá, die eine Ausdehnung von 15,8 Kilometern haben wird, größtenteils unterirdisch.

Die genehmigte Route beginnt an der Caracas Avenue mit der Calle 72, wo sie mit der ersten Linie der U-Bahn verbunden ist. Von dort fährt es entlang der 72. Straße nach Westen zur Avenida Ciudad de Cali und führt nach Nordwesten zum Korridor des zukünftigen ALO. Er erreicht die AC 145 (zukünftige Transversal Avenue of Suba) und endet auf dem Werkstatthof.

Darüber hinaus wurde bestätigt, dass 11 Stationen entlang der Strecke der zweiten U-Bahnlinie gebaut werden, die voraussichtlich 2030 mit 23 Zügen (jeweils sechs Autos) in Betrieb gehen wird, wodurch rund 45.000 Passagiere pro Stunde in jede Richtung mobilisiert werden, wodurch die Nutzung des U-Bahn-Netzwerks mit fast 700 erhöht wird .000 Passagiere mit einer geschätzten Anzahl von 360.000 Fahrten pro Tag.

Ebenso kündigte die Junta an, dass sie bei der Konsolidierung der Anforderungen für die Kofinanzierung der Nation und des Distrikts dieses wichtigen Projekts, von dem fast 2.500.000 Bürger profitieren wird, voranschreitet.

Laut dem Manager der Bogotá Metro Company, Leonidas Narváez, wird sich diese zweite Metrolinie auch positiv auf die Städte Chapinero und Barrios Unidos auswirken. Darüber hinaus wird erwartet, dass sie während ihrer Bauphase mehr als 5.000 direkte Arbeitsplätze schaffen wird.

Am vergangenen Freitag, dem 1. April, gab die Bürgermeisterin von Bogotá, Claudia López, bekannt, dass in etwas mehr als drei Monaten die Ressourcen für die zweite Linie der U-Bahn der Hauptstadt gesichert sein werden, wenn alles wie erwartet verläuft.

„Im Juli werden wir die Kofinanzierungsvereinbarung für die zweite Linie der U-Bahn von Bogotá unterzeichnen“, sagte der Präsident bei der Unterzeichnung der Verträge für das Megaprojekt Accesos Norte 2 und der Eröffnungsfeier des Western Longitudinal Highway (ALO) Sur.

Er hob auch die Rolle der Exekutive bei der Umsetzung der von der Hauptstadt und dem Land geforderten Initiativen hervor. „Die nationale Regierung von Präsident Iván Duque hat in der Geschichte Kolumbiens und Bogotá die größten Investitionen in Infrastruktur und nachhaltige Mobilität getätigt“, sagte Bürgermeister López.

Am 23. März haben Empresa Metro de Bogotá und Enel dank kontinuierlicher Arbeit und eines Teams von mehr als 100 Mitarbeitern die Arbeiten an fünf Knotenpunkten des High Voltage Advance Network Transfer (TAR) für die erste Linie der Metro abgeschlossen, deren Ziel es war, den Korridor zu räumen, seine Arbeiten zu erleichtern und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen mit den Entfernungen, zwischen Stromleitungen und dem neuen Verkehrssystem.

Die Übertragung von Hochspannungsnetzen bestand aus dem Bau neuer Strukturen, der Installation von Hochhausmasten und -türmen sowie der Verlegung von Netzen und Übertragungsleitungen an fünf fertiggestellten Kreuzungen, einer weiteren in Bearbeitung, und einem Umspannwerk, an dem die U-Bahn vorbeifahren wird.

LESEN SIE WEITER: