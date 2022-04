Achtung Reisende: Dies sind die teuersten Mautgebühren, wenn Sie zu Ostern auf der Straße reisen

Die Karwoche steht vor der Tür und wie es traditionell ist, packen viele Kolumbianer ihre Koffer und bereiten ihre Reiserouten vor, um die Ruhetage zu nutzen, die die religiösen Feierlichkeiten mit sich bringen.

Für diese Karwoche erwarten die Behörden, dass mehr als 2.658.493 Passagiere die 49 Landverkehrsterminals im ganzen Land durchqueren werden. Sie prognostizieren auch, dass ungefähr 8′ 326.792 Fahrzeuge auf den Hauptstraßen des Landes fahren werden.

Die Behörden haben auch bestätigt, dass die Hauptstraßen derzeit im Normalbetrieb sind, sowie die 168 Mautgebühren, die, wie es sich zu erinnern lohnt, installiert wurden, um Ressourcen für die Reparatur und Wartung von Straßen zu beschaffen.

Infobae Colombia hat eine Liste der teuersten Mautgebühren erstellt, damit Benutzer ihr Budget in den kommenden Tagen besser auf der Straße unterbringen können.

Die teuerste Maut des Landes befindet sich auf der Straße, die Bogotá mit Villavicencio verbindet. Bei der Pipiral-Maut beträgt der Fahrpreis 18.500 Pesos.

Es folgt die Aburrá-Maut auf der Straße zum Flughafen von Medellín nach Rionegro, die eine Gebühr von 17.100 Pesos für die Fahrt auf dieser Straße berechnet.

Die drittteuerste Maut des Landes befindet sich auf der Straße von Cartagena nach Barranquilla, die Marahuaco-Maut kostet 15.200 Pesos.

Als nächstes kommt die Maut in Circasia an der Straße, die die Städte Pereira und Armenien verbindet und 14.500 Pesos kostet.

Die Rückkehr in die Karibik kostet die Maut von Puerto Colombia auf der Strecke zwischen Cartagena und Barranquilla 14.200 Pesos.

Es folgt die Maut an der Autobahn Villavicencio - Puerto Gaitan, wo 13.900 Pesos für den Transit berechnet werden.

Zu den gleichen Kosten, in Cundinamarca, verdient die Maut in Machetá einen Platz auf dieser Liste, indem 13.900 Pesos für die Durchfahrt der Straße berechnet werden.

Diese Liste wird durch die Maut La Lizama auf der Straße von Bucaramanga nach Barrancabermeja geschlossen, die 13.700 Pesos kostet.

Es sei daran erinnert, dass die nationale Regierung angekündigt hat, bis 2023 18 neue Mautgebühren zu bauen, die zur Finanzierung der Straßen der vierten Generation im Land in Betrieb genommen werden sollen.

Für dieses Jahr werden Ressourcen für die Girardot-Straßen mit Honda und Puerto Salgar, die Puerta de Hierro mit Palmar de Varela und Carreto-Cruz del Viso sowie die Fertigstellung des Pacifico Highway 2 bereitgestellt.

Durch eine Umfrage in einem spezialisierten Portal konnten wir wissen, an welche Orte im In- und Ausland Staatsangehörige an den Ruhetagen der Major Week fliegen werden

Außerhalb des Landes sind die Lieblingsorte der Kolumbianer: New York und Miami in den Vereinigten Staaten; Cancun und Mexiko-Stadt, Mexiko; Punta Cana, Dominikanische Republik. „Hier sticht Mexiko-Stadt als Reiseziel hervor, denn obwohl es in der Osterwoche im letzten Jahr bereits für Touristen geöffnet war, stieg das Interesse bis 2022 um 117%“, kommentierte Inés Hochstadter, Country Manager von Despegar Colombia.

Was die inländischen Ziele betrifft, so wollen Kolumbianer nach Bogota, Medellin, Cartagena De Indias, Cali und Santa Marta reisen. Auf der anderen Seite kommen Touristen, die nach Kolumbien kommen, aus Chile, Mexiko, Peru, Argentinien und den Vereinigten Staaten.

Latam, eines der Flugverkehrsunternehmen, das seinen Kunden nützliche Informationen zur Verfügung stellt, bietet eine doppelte Ansammlung von Meilen. Wingo seinerseits bietet insbesondere fünf Ziele zu günstigeren Kosten an.

