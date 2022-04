Acapulco begrüßt Besucher zu Ostern mit Sondereinsätzen

ACAPULCO, GUERRERO, 17ABRIL2019.- Un soldado realiza un recorrido en la playa Tamarindos como parte del operativo de seguridad a turistas por las vacaciones de Semana Santa. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM

Anlässlich des besten Empfangs der Besucher zu Ostern gab Gouverneur Evelyn Salgado Pineda die Flagge von Operational Security Start an diesem Freitag der Ferienzeit für die touristischen Ziele von Guerrero. Stadtpräsident Abelina López Rodríguez sorgte während der Ferienzeit für ein volles Haus für den Hafen. Auf den Hauptstraßen des Staates wurden Elemente der Armee und der Marine sowie die Anti-Blockade-Polizei eingesetzt.

Salgado Pineda kommentierte von der Esplanade des Acapulco International Center: „Heute, da wir diese Operation zusammen mit den Sicherheitsinstitutionen der drei Regierungsebenen beginnen, sind wir alle in absoluter Koordination, es wird fast zweitausend Elemente von all diesen geben Institutionen, die in diesem Gebiet eingesetzt werden, um alle unsere Besucher und natürlich die Guerrerenses zu unterstützen. In dieser Weihnachtszeit versichere ich Ihnen, dass es nach all dieser Zeit der Pandemie historisch sein wird“.

Er erklärte auch, dass die Ankunft von mehr als 400.000 Besuchern erwartet wird und die durchschnittliche Hotelbelegung von mehr als 50 Prozent an Tagen mit dem größten Verkehr 80 Prozent erreicht.

La Semar, Sedena, Nationalgarde, Generalstaatsanwalt des Staates, Sekretariat für öffentliche Sicherheit in Acapulco, Katastrophenschutz des Staates und der Gemeinde, CAPTA, Rotes Kreuz, Strandpromoter, Ámbar Cross, Municipal Health, Angeles Verdes, Kapitän von Puerto, Profeco, Capufe sind einige der Institutionen das wird für die Sicherheit des Bundesstaates Guerrero verantwortlich sein.

Der Unterstaatssekretär für öffentliche Sicherheit von Guerrero, Irving de Jesús Gonzápez Sánchez, berichtete, dass die Operation aus 600 Agenten in 96 Patrouillen, 28 Motorradpatrouillen, drei Geländefahrzeugen und einem gepanzerten Fahrzeug bestehen wird, das hauptsächlich in Acapulco eingesetzt wird.

Der Kommandeur der achten Marineregion, Julio César Pescina Ávila, fügte hinzu, dass das Sekretariat der Marine 258 Seeleute, ein Oberflächen- und fünf kleine Überwasserfahrzeug, einen Hubschrauber und sechs Landfahrzeuge zur Verfügung stellen werde.

López Rodríguez seinerseits drückte aus: „Denjenigen, die uns besuchen, danke für Ihre Zuneigung und Ihr Vertrauen, es stärkt uns, voranzukommen, ihre Ruhe und Ruhe ist eine große Verpflichtung für uns, wir arbeiten hart daran, ihnen Sicherheit und die besten Bedingungen zu garantieren. Ich danke den Menschen in Acapulco von ganzem Herzen für ihr Vertrauen und dass wir weitergehen.“

„Wir sind fest entschlossen, die Sicherheit aller unserer Besucher zu gewährleisten, die Häufigkeit der öffentlichen Ordnung zu verringern und die beste Umgebung für all diejenigen zu schaffen, die wie immer Guerrero besuchen möchten“, sagte Gouverneur Salgado Pineda.

Auf der Autopista del Sol wurde eine Sicherheits- und Anti-Blockade-Operation eingesetzt. Um 14:00 Uhr wurde eine Gruppe von Schülern der State Public Normal Schools von etwa 100 State Riot Police im Parador del Marqués in Chilpancingo eingekapselt, um zu verhindern, dass sie die Autobahn blockieren.

Während des Protests wurde der Autoverkehr auf eine Fahrspur reduziert und eine Reihe von Personen verursacht, die am ersten Urlaubstag versuchten, den Hafen zu betreten.

Etwa eine Stunde später versuchte eine Gruppe von Personen am Stand am Eingang von Acapulco La Venta, den Zugang zu blockieren. Sie waren Angehörige von Patienten, die die Lieferung von Medikamenten in städtischen Krankenhäusern verlangten. Die Proteste fanden jedoch nicht statt, da sie von der Antiblockade-Polizei zurückgezogen wurden.

