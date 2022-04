Was ist die Geschichte hinter dem Bild von Maximilian von Habsburg, das AMLO am Morgen zeigte?

Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) präsentierte auf seiner Morgenkonferenz ein Bild des zweiten Kaisers von Mexiko, Maximilian von Habsburg, in dem der europäische Herrscher steht, während er von einer Gruppe Konservativer umgeben ist, die ihn um seine Hilfe bei der Führung der neuen Monarchie des Landes bitten werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass dieses Ereignis den Bruch der Regierung einer der wichtigsten Persönlichkeiten für AMLO (Benito Juárez) bedeutete, aber was ist die Geschichte hinter diesem Ereignis, das der Präsident gezeigt hat?

Zunächst ist zu betonen, dass der Vorstandsvorsitzende das Bild ausgestellt hat, um die „Rolle der Vasallen“ im Land nicht zu akzeptieren. Aus diesem Grund zeigte er die Abbildung, die er mit dem Titel „Konservative werden Maximilian das Reich von Mexiko anbieten“.

López Obrador sagte, es sei wichtig, diese Episode in der Geschichte zu analysieren, da es zu dieser Zeit die Opposition war, die das Französische Reich um Hilfe bat, eine Situation, die er mit der Situation der Auslandsverweigerung aufgrund seiner Elektrizitätsreform verglich, insbesondere wegen der Position der vier Demokratische US-Senatoren.

Er betonte, dass das Land nicht in die Zeit zurückkehren sollte, in der politische Entscheidungen von den Interventionen anderer Nationen abhingen, da „es nicht mehr an der Zeit ist, wir akzeptieren es nicht mehr, es ist das Prinzip der Nichteinmischung, der friedlichen Regelung, wir müssen uns an das halten, was die Verfassung sagt. Artikel 89, es gibt die Grundsatzpolitik“.

Er erwähnte dies gerade wegen des Ereignisses, das in diesem Porträt von Maximilian verborgen war. Laut einem Artikel des Instituts für historische Forschung der UNAM war die Zeit der Konflikte zwischen Liberalen und Konservativen auf die „ideologischen und politischen Unterschiede bei der Führung des Landes“ sowie auf die ausländischen Interessen zurückzuführen, die auf dem Spiel standen, einerseits die Liberalen traf die Benemeritus und die Vereinigten Staaten an der Spitze und andererseits Maximilian (der das französische Reich vertritt), der die Konservativen schützte.“

Wie AMLO veranschaulichte, bedeutete die Ankunft des Zweiten Mexikanischen Reiches Frankreichs Herrschaft über das Territorium, hauptsächlich weil die konservative Gruppe nicht bereit war, ihre Macht aufzugeben, was sie dazu veranlasste, „den Erzherzog aufzusuchen, um ihn zu bitten, der europäische Prinz zu sein, der es schaffte, die Spaltungen zu korrigieren und unzählige Probleme, die Mexiko und seine Gesellschaft plagten“.

Die Reise dieser Oppositionsgruppe nach Juárez begann dank der Tatsache, dass Napoleon III., der Kaiser von Frankreich, versuchte, seine Domäne auf den amerikanischen Kontinent auszudehnen. Der Hilferuf war der perfekte Vorwand, um eine neue Abgrenzung zu erobern.

Das Kulturministerium erklärt, dass eine Gruppe „aus Mitgliedern der Konservativen Partei sich an den österreichischen Erzherzog Ferdinand Maximilian von Habsburg wandte, um ihm die Kaiserkrone von Mexiko anzubieten. Maximilian akzeptierte es am 3. Oktober 1863 in seinem Miramar-Palast und war überzeugt, dass seine Regierung nicht nur die militärische Unterstützung Frankreichs erhält, sondern auch in Mexiko gut aufgenommen werden würde.“

Benito Juárez encabezó el bando de los liberales que buscaban arrebatar el paìs de las manos francesas. (Foto: INAH)

So wurden am 10. April 1864 die Verträge von Miramar unterzeichnet, damit der Europäer und seine Frau, Kaiserin Carlota, alle Vorbereitungen für das königliche Abenteuer treffen konnten. Dieselbe Quelle weist darauf hin, dass „die ersten offiziellen Bilder vom Fotografen des Gerichts in Triest, Giuseppe Malovich, aufgenommen wurden. Es war jedoch auch ein offizielles Ölbild erforderlich, dh zwei große Leinwände, auf denen den Kaisern die von einem Gericht erwartete Feierlichkeit präsentiert wurde.“

Diese Porträts wurden bei Franz Xaver Winterhalter in Auftrag gegeben, einem der renommiertesten Porträtisten der europäischen Aristokratie. Schließlich ist es wichtig zu betonen, dass die habsburgische Politik noch liberaler war als die von Benito Juárez selbst, eine Situation, die für den Zusammenbruch seines Mandats von entscheidender Bedeutung war, da die europäischen Behörden ihre Unterstützung zurückgezogen haben, weil sie sich nicht an die konservative Ideologie halten.

