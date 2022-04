Video: Andrea Valdiri schwanger? Gerüchte wachsen

Andrea Valdiri, bailarina barranquillera, recibió una lectura del tarot que le dio buenas noticias en lo amoroso. Foto: Instagram

Nachdem die sozialen Netzwerke von den Veröffentlichungen einiger Influencer und Familienmitglieder von Andrea Valdiri schockiert waren, als sie die Einladungskarte zu ihrer Ehe mit dem audiovisuellen Produzenten Felipe Saruma erhielten, stellten die Internetnutzer die Diskussion über eine neue Schwangerschaft der Tänzerin auf den Tisch Barranquillera.

Laut dem Unterhaltungsportal „Rechsimes“ gab es mehrere Internetnutzer, die Gerüchte hatten, dass die Geschäftsfrau mit ihrem dritten Kind schwanger sein würde.

Die Veröffentlichung bezieht sich auf einen Auftritt von Andrea Valdiri in einem ihrer Essays mit ihrem Arbeitsteam und in einer der Bewegungen, die der Inhaltsgenerator macht, zeigt sich, wie ihr Mutterleib anders und etwas ausgeprägt aussieht, sodass Spekulationen über die Ankunft eines neuen Mitglieds der Familie Saruma Valdiri erschossen werden.

Andere Kommentare würden jedoch darauf hinweisen, dass die Tänzerin möglicherweise nicht schwanger ist, sondern lediglich einige Verdauungsprobleme aufweist, und dass sie möglicherweise eine hormonelle Veränderung durchmacht, die ihren Bauch entzündeter als gewöhnlich aussehen lässt.

Hier ist der vollständige Inhalt von Andrea Valdiri :

Die Tänzerin probt mit ihrem Arbeitsteam und löste das Gerücht über die Ankunft eines neuen Familienmitglieds aus.

Die Veröffentlichung, die auf dem Profil der Seite 'Rechismes' ruht, hat bereits 151.000 Aufrufe überschritten und entspricht fast 3.000 „Likes“ von Internetnutzern, die ihre Meinung dazu auch mit Nachrichten geäußert haben wie: „Ich habe das Gleiche bemerkt“; „Es ist die Operation, die es so gelassen hat. du machst nur alle Frauen schwanger „;“ Falls du es nicht wusstest, schwillt dein Bauch zu deinem Tag so an „; „Die Wahrheit ist, dass Yina zu diesem Zeitpunkt keine Lügen erzählt hat und seit dem letzten Lipo dick war“, unter anderem.

Es sei daran erinnert, dass in der Vergangenheit dasselbe mit der Schwangerschaft von Greeicy Rendón geschah, die versuchte, ihren Schwangerschaftsprozess einige Monate zu verbergen, bevor sie durch eine Live-Übertragung mit ihrem Partner Mike Bahia gestand, dass sie ihren erstgeborenen Sohn erwarteten.

Zu dieser Zeit sprach der Dolmetscher von 'The Kisses' mit einer lustigen Botschaft, in der er zitierte: „Und wie wäre es, wenn es nur ein paar Pfunde mehr wären“. Gerüchte wuchsen jedoch, als ihr erstgeborener Sohn in ihrem Mutterleib aufwuchs und enthüllte, dass sie süß warteten.

Ein weiterer Inhaltsgenerator, der ebenfalls Opfer dieser Art von Bestätigung in sozialen Netzwerken ist, war Luisa Fernanda W, als das Klatschprogramm „Lo Sé Todo“ auf ihrem Instagram-Account einen Clip teilte, der den Bauch der Paisa deutlicher zeigte.

Nicht zufrieden mit der Aufnahme suchten Journalisten des Programms den Raum, um mit dem berühmten Paar zu sprechen, das bei einer Veranstaltung von Danny Marín, der seine 20-jährige künstlerische Karriere feierte, teilte, um nach Gerüchten über eine Schwangerschaft zu fragen.

„Ich sage dir nur, dass du warten musst, bis dein Bauch wächst und schau, ob es stimmt“, erklärte Luisa Fernanda W, während Pipe Bueno lachte: „Was kann ich dir sagen? , die etwa 46 Stunden schwanger ist.“

