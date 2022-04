Morenas Stellvertreterin Marisol García beleidigte die PAN-Gesetzgeber

Morenas Stellvertreterin Marisol García Segura, bekannt als Marisol Gasé, spielte erneut in einem Skandal mit, indem er die oppositionellen Gesetzgeber der National Action Party (PAN) in der Plenarsitzung der Abgeordnetenkammer. García Segura gab die Beleidigung „pendej*s“ heraus, als die Mikrofone auf dem Podium eingeschaltet waren, nachdem seine Kollegin María del Rosario Reyes Silva den Verwaltungsrat gebeten hatte, die Zeit nachzuholen, als die PAN-Gesetzgeber saßen.

Der Bundesabgeordnete begleitete Reyes Silva bei der Gründung einer Initiative zur Unterstützung eines Dolmetschers für Angehörige indigener Völker, die im Falle von Flagrancia inhaftiert sind. Als die Panistas die Intervention der Kongressabgeordneten Margarita Zavala feierten und zu ihren Plätzen zurückkehrten, zeigte Gasé den Abgeordneten zuerst den Daumen hoch, begann dann aber mit den Frauen um ihn herum zu lachen, und dann gab er die Beleidigung heraus.

„Die in Blau“, „schau sie dir an“ sind Ausdrücke, die die Abgeordneten vor dem offenen Mikrofon in der Galerie gemacht haben. „Wir müssen dem Haus Würde verleihen“, lacht er, gefolgt von einem „Pendej*s“. Zu dem, was später gehört wurde: „Reyes Silva bittet in diesem Haus um ein wenig Schweigen und Respekt, damit die Abgeordneten ihre Sitze einnehmen können, damit wir ihrer Initiative respektvoll folgen können“, von Karla Yuritzi Almazán, derzeitige Präsidentin des Verwaltungsrats.

Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass Marisol Gasé in diese Art von Skandal verwickelt ist, denn im November letzten Jahres zeigte sie ein Plakat mit dem Wort“ culer*“ an die perredistische Olga Prickly Light. Dies lag daran, dass Espinosa ihre Meinungsverschiedenheit mit den Frauen in Morena zeigte, die kein größeres Budget für Geschlechterfragen befürworteten oder sich für einen legalen Schwangerschaftsabbruch aussprachen. Was Gasé getan hat, wurde von Hunderten von Nutzern auf Twitter abgelehnt.

„Ich wäre lieber eine linke Frau in der PRD als ein Schaf, das einer Gans folgt“, sagte Espinosa. Darauf antwortete Gasé mit der Beleidigung auf einer Tafel, die er anhob, damit alle Anwesenden ihn beobachten konnten.

Dazu kommentierte Senator Kenya López Rabadán auf Twitter: Eine der Schauspielerinnen von @lasreinaschulas ist ein Stellvertreter von Brunette. Ihr Name ist @marisolgase und heute bezog sie sich auf diese Weise über einen Kollegen. Wir werden Unterschiede in Bezug auf das Land und seine Lösungen haben. ABER RESPEKT UND NICHTANGRIFFSFREIHEIT ZWISCHEN FRAUEN SIND NOTWENDIG, STELLVERTRETERIN. Nicht so „, zusätzlich zum Anhängen von Gasés Foto mit dem Poster.

In ähnlicher Weise schrieb der ehemalige Präsident der Mexikanischen Republik Felipe Calderón Hinojosa auf seinem Twitter: „Die Niedergeschlagenheit, mit der Morenas Abgeordnete handeln, ist nicht zufällig. Es reagiert auf die Polarisierung, die seit den Morgenkonferenzen gesät wurde. Aber noch etwas: Ihre Führer, sowohl im Plenarsaal als auch Präsident López Obrador selbst, könnten sie auffordern, sie zu bestellen und sie zum Respekt zu bewegen. Das tun sie nicht!“

Auf der anderen Seite kommentierte Senatorin Citlalli Hernández Mora in einem Tweet: „Die Repräsentantin Marisol Gasé ist ehrlich; diejenigen, die dieses Land geplündert und von der Politik der Moches profitiert haben, haben Angst vor ihrem umfangreichen Sprachgebrauch. Sie werden immer Heuchler und doppelseitig sein. Hab Angst vor den Zeiten, in denen das Haus die Beute der Abgeordneten war.“

