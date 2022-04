Die Geschichte von Huasi und Yastay, den Kondoren, die zur Tierwelt zurückkehren werden

Vor etwas mehr als einem Jahr kamen zwei Kondore, die in Cordoba und La Rioja unter menschlicher Obhut aufgewachsen sind, im Rettungszentrum der Temaikèn Foundation in Escobar an, um ihren Lernzyklus abzuschließen und sich ihrer Rückkehr zur Natur in Río Negro zuzuwenden. Dies geschieht dank des Andean Condor Conservation Program (PCCA), an dem Temaikèn beteiligt ist.

Yastay und Huasi sind zwei Kondore, die in Cordoba bzw. La Rioja geboren wurden. Yastay wurde am 23. November 2019 in Tatú Carreta, einem Naturschutzgebiet von Cordoba und Huasi im Yastay Preservation and Rescue Center in La Rioja, am 27. Oktober 2019 geboren. Beide kamen am 12. Februar 2021 im Rahmen einer artikulierten Arbeit verschiedener Organisationen, die sich mit der Erhaltung dieser Art befassen, in Buenos Aires an.

„Sowohl Huasi als auch Yastay sind Kondore, die unter menschlicher Obhut geboren wurden, aber durch natürliche Inkubation, das heißt, sie wurden mit ihren Eltern geboren und blieben so lange wie nötig bei ihnen. Die Tatsache, dass Kondore im ersten Lebensjahr bei ihren Eltern sind, ist für Verhaltensprobleme wie Füttern, Kükenpflege, Pflege oder Schuppen von entscheidender Bedeutung „, erklärte Juan Kabur, verantwortlich für das Hausmeisterteam des Temaikèn Species Recovery Center (CRET).

„Nach dieser Zeit wird daran gearbeitet, sie mit den übrigen Kondoren kombinieren zu können, die wieder mit ihnen eingesetzt werden können“, fügte Kabur hinzu. Und diese Etappe haben Huasi und Yastay erfolgreich bestanden und sind bereit für ihren nächsten Stopp: das Pailemán-Gebirge an der Küste von Rio Negrina.

Ihre Ankunft und Ihr Aufenthalt in Escobar

Esta especie suele ser víctima de cazadores, resultan heridos por trampas o sufren envenenamiento por ingestión de balas de plomo con las que matan a los animales de los cuales se alimentan

Wenn Kondore aus Rettungsaktionen in der Fundación Temaikèn ankommen, müssen sie eine Reihe von tierärztlichen Untersuchungen und Diagnosen durchlaufen, die erforderlich sind, um ihren Gesundheitszustand, ihre Genesung und eine mögliche Wiedereingliederung zu bestimmen . Diese Art ist häufig Opfer von Jägern, die durch Fallen verletzt wurden oder durch die Aufnahme von Bleikugeln vergiftet werden, die die Tiere töten, von denen sie sich ernähren. Sie können auch mit künstlichen Strukturen wie Hochspannungskabeln oder anderen Veränderungen ihres natürlichen Lebensraums kollidieren.

Glücklicherweise sind Huasi und Yastay nicht so angekommen, da sie, wie sie in Temaikèn erzählen, von ihren Eltern aufgezogen wurden und „beide in einwandfreiem Zustand und mit den entsprechenden tierärztlichen Entlassungen von ihren Herkunftsorten angekommen sind“.

Während dieser Zeit, die sie in Escobar verbrachten, überwachten sie nicht nur ihre Gesundheit, sondern wurden auch einer Verhaltensprüfung unterzogen, bei der sie bewerteten, wie sie mit ihren potenziellen Wiedereingliederungspartnern zusammenleben. Warum studieren sie ihr Verhalten?

„Kondore sind wie andere Aasfresser gesellige Tiere, was bedeutet, dass sie sich in Gruppen von mehreren Personen bewegen können. Bei CRET versammelte sich eine Herde von Kondoren, die unter menschlicher Obhut geboren wurden, in verschiedenen Institutionen des Landes. Die Verträglichkeit dieser Tiere wurde überwacht und es wurde bewertet, ob sie das natürliche Verhalten ausdrücken können, das jeder Kondor in freier Wildbahn ausdrücken würde. Das heißt, wenn sie zum Beispiel füttern, sehen sie aus, als würde ein Kondor beim Essen in den Anden oder in den Hohen Zinnen von Cordoba aussehen „, sagte Kabur.

Cuando los cóndores llegan a Fundación Temaikèn provenientes de rescates, tienen que atravesar una serie de chequeos veterinarios y diagnósticos necesarios para determinar su estado de salud, recuperación y posible reinserción

Der für Kondore in CRET vorbereitete Raum ist sehr speziell, da alle Tiere, die dort Zeit verbringen, dies unter menschlicher Isolation tun, was bedeutet, dass diejenigen, die jeden Tag mit diesen Tieren umgehen, dies auf versteckte Weise tun. Bei Kondoren haben die Gehäuse verspiegelte Fenster, um zu verhindern, dass sie Menschen positiv mit ihrer Ernährung in Verbindung bringen. In diesem Zusammenhang kam Juan zu dem Schluss, dass „wir am Ende ihrer Zeit im Recovery Center sagen können, dass es sich um Tiere handelt, die sowohl klinisch als auch verhaltensmäßig für die Wiedereingliederung in die Natur geeignet sind“.

Nächster Schritt: Endkontrollen und Flügelband

Ein Jahr und Monate später nach seiner Ankunft bei CRET verlegte ein interdisziplinäres Team von Berufen Huasi und Yastay in ihr Veterinärkrankenhaus, wo sie die abschließende tierärztliche Untersuchung durchführten, wo sie zusammen mit dem PCCA-Team auch ihre Flügelbänder platzierten. „Das Flügelband ist eine Markierung, die, wie der Name schon sagt, auf einem seiner Flügel angebracht ist. Dieses „Label“ ist bis heute wie der DNI jedes Einzelnen. Sobald sie in Patagonien herumfliegen, können wir sie mit einem Fernglas oder Monokular beobachten und so wissen, welches es ist „, erklärte Kabur und stellte klar, dass „die Bänder nicht schwer sind, sodass sie keine Schmerzen oder Beschwerden verursachen bei Tieren“.

Huasi und Yastay sind bereit für den nächsten Stopp auf dieser langen Reise: Paileman, Rio Negro. Dort wird es ihr Ort der Wiedereingliederung sein, aber zuerst müssen sie eine Anpassungsphase in einem „Presuelta“ -Gehege durchlaufen.

Aus Temaikèn erklären sie: „Dieser Standort, der vom PCCA verwaltet wird, befindet sich auf einer Felsformation, die mehr als 400 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Es ist wichtig, dass die Tiere diesen Punkt einige Monate vor ihrer Wiedereingliederung erreichen, da sie sich an die Umwelt und vor allem an die thermischen Strömungen und Winde in der Region gewöhnen müssen.“ Die Kondore werden voraussichtlich in den kommenden Wochen an dieses Ziel reisen, um die letzte Phase dieses Wiedereingliederungsprozesses durchzuführen. Es gibt noch keinen festen Termin, da zunächst alle Institutionen, aus denen das Programm besteht, die Fälle und Möglichkeiten bewerten müssen, da sich das Klima in der Region ändert.

Huasi y Yastay están listos para la siguiente parada de este largo viaje: Pailemán, Río Negro

„In Pailemán wird es Techniker verschiedener Organisationen geben, die von Ecoparque und der Fundación Bioandina geleitet werden. Sie leben am Fuße des Feldes am Fuße des Plateaus und sind dafür verantwortlich, die Kondore in ihrem natürlichen Lebensraum weiterhin zu überwachen. Sie werden die Beobachtungen in ihren neuen und endgültigen Räumlichkeiten fortsetzen, bis es Zeit ist, sie wieder einzusetzen. Dort können sie dank der Flügelbänder und der Satellitenverfolgung und Telemetrieelemente sie begleiten und ihre Leistung überwachen, um weiterhin wichtige Informationen über diese Art und den Naturschutz zu erhalten „, schloss Kabur, der 2019 an der Überwachung von Kondoren beteiligt war, als die Der Stiftung gelang es, zum ersten Mal im Biopark Temaikèn einen Kondor wieder einzusetzen.

Yastay und Huasi schließen sich den mehr als 100 Kondoren an, die über 10 Jahre das Andenkondorrettungszentrum der Temaikèn Foundation durchliefen. Aus dem ganzen Land stammend, konnten 70% dieser Fälle rehabilitiert und in ihre natürliche Umgebung abgegeben werden. Andere werden aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen, obwohl sie nicht in die Natur zurückgeführt werden können, Teil der Reproduktions-, Bildungs- und Forschungsprogramme des Andenkondorschutzprogramms in Argentinien.

