900 Menschen wurden aufgrund eines „chemischen Vorfalls“ in London evakuiert

Rund 900 Menschen mussten aufgrund eines „chemischen Vorfalls“ aus einem Fitnessstudio in London evakuiert werden, berichtete die Feuerwehr der Stadt.

„Feuerwehrleute wurden durch den Geruch von Chemikalien in einem Fitnessstudio am Cabot Square in Canary Wharf gerufen. Eine Mischung von Chemikalien hat zu einem hohen Rauch- und Dampfgehalt im Gebäude geführt „, sagten die Feuerwehrleute in einer auf ihrer Website veröffentlichten Erklärung.

Der Kommandeur der Station, Dave Hill, sagte: „Die Teams fegten das Gebäude und fanden hohe Ebenen. Wir haben den Ort belüftet und überwachen den Rauchpegel.“

Hill, der schnell am Tatort ankam, berichtete von der Evakuierung von rund 900 Menschen „vorsorglich“.

Die Brigade wurde um 09:08 Uhr vor Ort gerufen und der Vorfall geht weiter. Zwei Feuerwehrautos - von den Stationen Millwall und Poplar - und zwei Rettungseinheiten - aus Bethnal Green und Euston - sind vor Ort.

