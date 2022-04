So spielte Tolima bei seinem Debüt in der Copa Libertadores 2022 gegen Atlético Mineiro

Gestern Abend hatte Deportes Tolima in dieser neuen Ausgabe der Copa Libertadores Premiere. Dies geschah als Einheimischer und gegen ein starkes Team wie Atlético Mineiro. Die Herausforderung bestand darin, den Bogen in Nullen zu halten, aber das wurde nicht erreicht. Die Mannschaft gab nicht an, abgesehen von der Tatsache, dass sie mehrere Toroptionen hatten, und ihr Spiel wurde durch die gute Leistung der Brasilianer beeinträchtigt. Zwei Tore gegen sie machten ihr Traumdebüt unmöglich und jetzt müssen sie den Weg gegen die beiden anderen Teams der Gruppe D korrigieren: América de Mineiro und Independiente del Valle.

Die gestrige Niederlage war eine Bestätigung für die schlechte Zeit, die der kolumbianische Fußball international erlebt. Abgesehen von der Tatsache, dass es Namen gibt, die von außen auffallen, ist die Realität, dass die Dinge von innen schlecht sind. Die von Hernán Torres angeführten Personen waren auf einem sehr niedrigen Niveau, obwohl es ihnen manchmal gelang, in das gegenüberliegende Gebiet einzudringen und Schaden anzurichten. Es gab keine Verbindung, geschweige denn Inspiration, und das Sprichwort macht in diesem Treffen Sinn: Wer sie nicht tut, sieht sie tun.

Tolima hatte in den ersten Minuten eine akzeptable Leistung und versuchte, schnelle Übergänge zwischen Verteidigung und Angriff zu erzielen. In den 35-Minuten kamen sie fast vor dem Tor, aber unglaublich, Michael Rangel verpasste die Option. Ein Fehler, der Bauchschmerzen verursacht. Dann kam die Demonstration der Macht der Brasilianer. Eine totale Maschine. Sie eröffneten die Wertung in den letzten Minuten der ersten Halbzeit mit dem einzigen Ziel in 45 Minuten. Den Tolimans war nach Rangels falscher Wahl kalt und es fiel ihnen schwer, darauf zu reagieren.

Lose Verteidigung und schlecht koordinierter Hochdruck. Das erste Tor der Brasilianer war die Arbeit von Savarino, der sich mit Nacho Fernández verband, um den Raum zwischen den beiden Tolima-Verteidigern zu infiltrieren und einfach ein Tor zu erzielen. Eine ernsthafte Ablenkung von den Pijaos, die einen Gegenangriff wollten, ließ ihre Linien sehr offen. In der zweiten Halbzeit gingen die Noten vollständig verloren und so half Diego Godín Tché Tché, das Endtor mit einer inneren Kante ohne den Druck eines Gegners zu erzielen.

Hernán Torres blieb fest in der Idee des Gegenschlags und das Team war gefesselt, als Atlético Mineiro es schaffte, ihre Absichten zu antizipieren und der Strategie entgegenzuwirken. Der DT war stur, weil er nicht nach einer Änderung des Spielmodells suchen wollte, da er wusste, dass er verloren hatte. Die Tolimans wurden von Verzweiflung mitgerissen und spielten am Ende nichts. Mit dem Sieg der Brasilianer war das Team unter der Leitung von Antonio Mohamed die erste Mannschaft aus diesem Land, die im Manuel Murillo Toro Stadion für die Copa Libertadores mit Tolima erzielte. Sechs brasilianische Teams betraten Tolima und keiner erzielte ein Tor: Gremio (2007), Corinthians (2011), Cruzeiro (2011), Atlético Paranaense (2019) und Internacional (2020).

Es ist das erste Spiel, das Deportes Tolima zu Hause verloren hat. Copa Libertadores hat nach fünf Spielen ohne dies zwei Siege und drei Unentschieden hinzugefügt. Der letzte Rivale, der sie in Ibagué besiegte, war Independiente Santa Fe für das kontinentale Turnier in einem Spiel, das 1 - 2 zugunsten der Bogotaner endete. Es war der 9. April 2013. Nach diesem Spiel wird das Team Aguilas Doradas in seiner Heimatstadt für das lokale Turnier ausrichten und nächste Woche nach Ecuador reisen, um gegen Independiente del Valle anzutreten, der mit einem Sieg gegen América Mineiro in Brasilien debütierte.





