PNP identifizierte und verhaftete 12 in Angriff auf das Gelände der Innenstadt von Lima beteiligt

Die Special Services Unit der National Police (USE) berichtete, dass sie die 12 Personen identifiziert haben, die während des Vandalismus des Hauptsitzes des Obersten Gerichtshofs von Lima und der Nationalen Wahljury.

Es ist bekannt, dass von der Gesamtzahl der Häftlinge 10 Erwachsene und zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren sind. Sie wurden Teile der Computerausrüstung und andere Möbel gefunden, die dem Obersten Gerichtshof von Lima gestohlen wurden, dessen Türen und Fenster mit Steinen zerstört wurden.

Einige der Verhafteten waren sogar in den Videos und Fotos zu sehen, die von den Medien und Kameras der Metropolitan Municipality of Lima aufgenommen wurden.

Diejenigen, die in der Nacht vom Dienstag, dem 5. April, festgenommen wurden, wurden identifiziert als:

1. Miguel Baldeon Palacios (39).

2. Marcos Bejar Meza (27)

3. Betto Cervantes Baltazar (24).

4. Luis Delgado Diaz (22).

6. Sebastian Yovera Lopez (25).

7. Farid Lopez Ames (21).

9. Cristhofer Rea Garcia (19).

10. Jonathan Viguria Campos (16).

11. Luigi Villalobos Sánchez (20).

12. Martin Zorrilla Rondoy (28).

Die Häftlinge werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in der Abteilung für soziale Angelegenheiten des Direktorats für Staatssicherheit festgehalten. Es wird untersucht, ob eine Verbindung zwischen den Häftlingen und einer politischen Organisation besteht.

SIE HÄTTEN ALS BAND MITGEHANDELT

Nach Durchsicht der Videos und Fotos des Tages schließt die Polizei nicht aus, dass die Angriffe arrangiert wurden und eine bestimmte Es wurde ein Maß an Koordination zwischen den Angreifern festgestellt. Aus diesen Gründen könnten die polizeilichen Ermittlungen zu einem Fall der organisierten Kriminalität führen.

Die Präsidentin der Justiz, Elvia Barrios, hatte die Räumlichkeiten des Obersten Gerichts von Lima inspiziert schließen nicht aus, dass der Angriff geplant war.

„Nach der Einschätzung dessen, was wir herausgefunden haben, ist es zweifellos so, dass dies von einigen Leuten vorgegeben wurde, was zuvor geplant wurde“, erklärte er der Presse.

El diario La República tuvo acceso a imágenes de los sospechosos. | Foto: Composición (La República)

Die Zeitung La República erhielt Bilder von mehreren Verdächtigen: „Wir haben zum Beispiel Videos, in denen beobachtet wird, dass Vandalen in Gruppen zusammenkommen und Verantwortlichkeiten verteilt werden, was bestätigt, dass es eine Koordinierung gab“, erklärten die Polizeiquellen derselben Zeitung.

EINE UNTERSUCHUNG WURDE EINGELEITET

Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass die derzeitige Strafstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen die für den Schaden Verantwortlichen vor dem Obersten Gericht von Lima, der Nationalen Wahljury und dem Hauptsitz der Staatsanwaltschaft sowie anderen Betroffenen eingeleitet hat Geschäftsräume.

Die Abteilung für öffentliche Sicherheit der Metropolitan Municipality of Lima hat bereits die Anfrage der Staatsanwaltschaft erhalten, ihr die Videos vom Dienstag, dem 5. April, zu senden. Dies sind wichtige Materialien, um nicht nur die Täter des Vandalismus zu identifizieren, sondern auch um festzustellen, ob sie koordiniert und geplant gehandelt haben.

Im Moment gab es einige Zufälle: Die Häftlinge Betto Cervantes, Luiggi Sánchez, Luis Delgado und Christofer Rea haben Häuser im Cercado de Lima. Darüber hinaus leben Miguel Baldeón und José Liñán in San Juan de Lurigancho.

„Wie so oft bestreitet jeder, an den Verbrechen teilgenommen zu haben, aber wenn ihnen Videos und Fotos gezeigt werden, auf denen sie in voller Aktion erscheinen, schweigen sie. Dies ist das Verhalten dieser Art von gewalttätigen Menschen. Zuerst bestreiten sie die Fakten, dann ergeben sie sich den Beweisen „, sagten Polizeiquellen der peruanischen Zeitung.

„Die kompliziertesten sind diejenigen mit Computerausrüstung, die sie aus den Büros gestohlen haben, was darauf hindeutet, dass sie keine Demonstranten waren, sondern Menschen, die dorthin gingen, um zu stehlen. Aus diesem Grund werden sie unter anderem wegen schweren Raubüberfalls angeklagt „, fügten sie hinzu.

