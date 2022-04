Maya Erskine ersetzt Phoebe Waller-Bridge und wird neben Donald Glover in der Serie „Mr. and Mrs. Smith“ die Hauptrolle spielen

Die Serie Mr. and Mrs. Smith (Mr. And Mrs. Smith ) von Prime Video fand endlich Phoebe Waller-Bridge Ersatz: Schauspielerin Maya Erskine, bekannt für ihre Rollen in PEN15 und Wine County. Sie hat die Rolle von Donald Glovers weiblichem Gegenstück in der kommenden Fernsehfiktion übernommen, die auf dem Actionfilm mit Brad Pitt und Angelina Jolie.

Nach der Ankündigung des Projekts trat Waller-Bridge aufgrund kreativer Unterschiede zurück und arbeitete später im Rahmen der Zusammenarbeit, die er mit dieser digitalen Plattform (derselben, in der sich auch seine berühmte Komödie Fleabag befindet) einen weiteren Titel. Nach diesem Verlust in der Besetzung bestätigte Glover später, dass die Produktion auf der Suche nach einem neuen Stern war, um Mrs. Smith Leben einzuhauchen.

El actor y cantante Donald Glover confirmó que el final de la serie se está escribiendo. (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

Erskine ist vor allem als Mitschöpfer, Star und Produzent von PEN15 bekannt, einem Hulu-Originaltitel, der in seinen beiden Staffeln in mehreren Kategorien für Emmy nominiert wurde. Andere Rollen, die ihre Filmografie ausmachen, sind Wine Country (Regie Amy Poehler), Man Seeking Woman, Casual, Scoob! und in Zukunft wird es auch in Obi-Wan Kenobi zu sehen sein, der Disney+-Serie, die sich auf den klassischen Charakter der Star Wars-Filmsaga konzentriert.

Mr. und Mrs. Smith werden einen Sprung ins Fernsehen machen

Ursprünglich ist Mr. and Mrs. Smith ein Film von Doug Liman, der die Geschichte einiger rivalisierender Spione erzählt, die eines Tages die schwierigste ihrer Missionen erhalten: den anderen zu ermorden. Brad Pitt und Angelina Jolie haben die Protagonisten John und Jane Smith zum Leben erweckt, die seit fünf oder sechs Jahren verheiratet sind, aber ihre Ehe hat sich abgekühlt und sie erinnern sich nicht einmal daran, wann sie das letzte Mal eine aufregende Zeit hatten. Das Duell bis zum Tod zwischen den beiden wird diese Flamme der Liebe, die tot zu sein schien, wieder aufleben lassen, und sie müssen bewerten, ob sie wirklich bereit sind, ihre Romanze loszulassen.

Brad Pitt y Angelina Jolie protagonizaron la exitosa película de acción en 2005. (20th Century Fox) Moviestore/Shutterstock

Die Handlung wird von Donald Glover und Francesca Sloane auf die kleine Leinwand gebracht. Kürzlich gab der Schauspieler bekannt, dass sie das Ende der Staffel schreiben, sodass die Dreharbeiten in den kommenden Monaten des Jahres beginnen könnten. Sloane ist auch der Showrunner und wird zusammen mit dem Protagonisten Yariv Milchan und Michael Schaefer (New Regency) und Jenny Robins (Wells Street Films) in der ausführenden Produktion gezeigt.

Als das Projekt zum ersten Mal angekündigt wurde, wurde berichtet, dass Phoebe Waller-Bridge, die gefeierte britische Schauspielerin und Drehbuchautorin, Teil der Hauptdarsteller sein würde. Der Protagonist von Fleabag hat ihn jedoch verlassen und arbeitet derzeit an einer anderen Produktion für denselben Streaming-Dienst.

Mr. & Mrs. Smith hat noch kein offizielles Erscheinungsdatum im Prime Video-Katalog.

