Sie retteten zwei Kapuzineraffen, die in einer Reforma-Wohnung in CDMX eingesperrt waren

Zwei Kapuzineraffen wurden am Dienstagnachmittag in einer Wohnung am Paseo de la Reforma in Mexiko-Stadt gerettet.

Laut einer Erklärung der Animal Surveillance Brigade des Ministeriums für Bürgersicherheit (SSC) wurden die kleinen Primaten mit weißem Gesicht in einem Haus im Viertel Juárez, dem Büro des Bürgermeisters von Cuauhtémoc, eingesperrt.

Nachdem sie einen Bericht erhalten hatten, gingen sie zu dem Ort, der seltsamerweise aufgrund der Nachverfolgung durch eine Ermittlungsmappe der Generalstaatsanwaltschaft (FGJ) in Polizeigewahrsam war.

Darüber hinaus war ein tierärztlicher Zootechniker dafür verantwortlich, sie zu bewerten und sie mit der ersten medizinischen Versorgung zu versorgen, um von der entsprechenden Behörde geschützt zu werden.

(Foto: Twitter/@SSC_CDMX)

Das SSC forderte die Bevölkerung auf, diese Art von Exemplaren nicht illegal zu erwerben und sich nicht an Tieren zu beteiligen, da sie besondere Pflege benötigen und unter angemessenen Bedingungen leben.





Weitere Informationen in der Entwicklung.