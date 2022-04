Indien verurteilte das Massaker von Bucha und forderte eine Untersuchung, vermied es jedoch, Russland als verantwortlich zu erwähnen

Russia's President Vladimir Putin shakes hands with India's Prime Minister Narendra Modi ahead of their meeting at Hyderabad House in New Delhi, India, December 6, 2021. REUTERS/Adnan Abidi

Indien war am Mittwoch „tief“ besorgt über das Massaker von Bucha in der Ukraine, das es „scharf“ verurteilte, ohne die angebliche Beteiligung Russlands oder Moskaus an den Morden zu erwähnen, während es erneut an seiner „Neutralität“ im Konflikt erinnerte.

„Ich möchte sagen, dass wir über die Berichte zutiefst besorgt sind und die Morde, die stattgefunden haben, aufs Schärfste verurteilen“, sagte der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar während einer Rede vor dem Parlament.

„Dies ist ein äußerst ernstes Problem, und wir unterstützen die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung“, sagte er, eine Position, die das asiatische Land bereits am Dienstag vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zum Ausdruck gebracht hat.

Die Stadt Bucha, etwa 60 Kilometer von Kiew entfernt, wurde in den Wochen der Belagerung der Hauptstadt von russischen Streitkräften besetzt, und Bilder von Massengräbern und Leichen auf den Straßen wurden nach dem Abzug der einfallenden Truppen während des gegenwärtigen Rückzugs Russlands in die Ostukraine verbreitet.

Serhii Lahovskyi, de 26 años, llora junto al cuerpo de su amigo Ihor Lytvynenko, que según los residentes fue asesinado por soldados rusos, después de que lo encontraran junto al sótano de un edificio, en medio de la invasión rusa de Ucrania en Bucha, Ucrania 5 de abril de 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

Jaishankar merkte an, dass Indien „weiterhin auf einer sofortigen Einstellung der Feindseligkeiten und einem Ende der Gewalt besteht“ sowie auf Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland „auch auf Präsidentenebene“.

„Wenn Indien sich für eine Seite entschieden hat, ist es die Seite des Friedens“, sagte der Außenminister und wiederholte Neu-Delhis Neutralitätsposition seit Beginn der Invasion der Ukraine durch Moskau, die es vermieden hat, sie zu verurteilen.

Der indische Premierminister Narendra Modi verteidigte am Mittwoch die Haltung Indiens angesichts der Kritik der internationalen Gemeinschaft.

„In einer Zeit, in der die Welt in zwei Blöcke geteilt ist, kann Indien unabhängig für die Menschheit eintreten. Indien hat sein nationales Interesse im Vordergrund gehalten „, sagte Modi laut Aussagen der nationalen Zeitung Indian Express während einer Veranstaltung.

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro de la India, Narendra Modi, saluda hacia la multitud mientras se marcha tras el desfile del Día de la República en Nueva Delhi, India, el 26 de enero de 2022. REUTERS/Adnan Abidi

Obwohl Indien einen Waffenstillstand und einen Dialog gefordert hat, hat es sich bei der UN-Abstimmung der Stimme enthalten, um die Invasion Russlands zu verurteilen oder ihm die Verantwortung für die humanitäre Krise zuzuschreiben.

Neu-Delhi empfing letzte Woche auch den russischen Außenminister Sergej Lawrow, und das südasiatische Land sagte nach seiner Passage, dass es trotz internationaler Sanktionen und des Drucks, Moskau zu isolieren, weiterhin Öl aus Russland kaufen werde.

Russland ist ein historischer Verbündeter Indiens und einer der Hauptlieferanten militärischer Ausrüstung für das südasiatische Land.

(Mit Informationen von EFE)

LESEN SIE WEITER:

Mehr als 100.000 Zivilisten bleiben ohne Strom, Kommunikation, Medizin oder Heizung in Mariupol Russland bereitet seine „letzte Offensive“ vor