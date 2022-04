Die Kontroversen um das Cali-Boca-Schiedsverfahren: ein mögliches Rot und eine Strafe für die Lupe

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - April 5, 2022 Boca Juniors' Dario Benedetto is shown a yellow card by referee Jesus Valenzuela REUTERS/Luisa Gonzalez

Zwei Schiedsstreitigkeiten fanden im Debütspiel von Deportivo Cali in der Copa Libertadores 2022 gegen die argentinischen Boca Juniors statt. Der Protagonist in beiden Stücken war der Stürmer Darío Benedetto, und laut dem Infobae-Arbitrationsanalysten Miguel Scime hatte der venezolanische Schiedsrichter Jesús Valenzuela ein Recht und einen Fehler bei der Beurteilung dieser Aktionen.

Das erste Spiel fand am Ende der ersten 45 Minuten des Spiels statt. Eine lange Kontrolle des argentinischen Stürmers wird vom rechten Rücken des „Zucker“ -Teams, Aldair Gutiérrez, abgelehnt. In seinem Bestreben, den Ball zurückzubekommen, schlug Benedetto seinen Kollegen jedoch mutig mit den Guayos-Schlägen. Für Scime verdiente das Spiel die rote Karte für den Einsatz übermäßiger Gewalt. Für den Verstoß sah der Spieler nur den gelben Kartenstock.

Das zweite Spiel fand in der zweiminütigen Erweiterung der ersten Halbzeit statt, als der Stürmer aufgrund eines Zusammenstoßes mit Torhüter Guillermo de Amores einen Verstoß in der Region geltend machte. Für Miguel Scime wurde das Spiel vom Spieler der Boca Juniors provoziert, sodass Valenzuela Recht hatte, indem er den Elfmeter nicht erzielte.

Die Bilanz des Spiels ließ fünf gelbe Karten übrig, drei für Boca Juniors und zwei für Deportivo Cali. Darüber hinaus gab es insgesamt 33 Fouls, 20 für das „Verdiblanco“ -Team und 13 für die „Xeneizes“.

In den ersten Minuten begann das Xeneize-Team anzugreifen, angeführt vom paraguayischen Oscar Romero, der den Mittelfeldspielern des Azucarero-Teams Kopfschmerzen bereitete, und dem jugendlichen Exequiel 'Changuito' Zeballos, der auf dieser Etappe zweimal das Tor des Uruguayers Guillermo de Amores beendete.

In der Zwischenzeit hatten die Kolumbianer ihre klarste Chance auf die erste Halbzeit in der 13. Minute, als Torhüter Agustín Rossi in einem Gegenangriff in die Freigabe schnüffelte und der Fußball dem Flügelspieler Yony Gonzápez überlassen wurde, der sich verheddert hatte und früh vom peruanischen Innenverteidiger Carlos Zambrano landete.

Im Laufe der Zeit fiel das Match und Boca verlor in den ersten Minuten an Klarheit, obwohl er in einem Spiel mit 39, in dem eine doppelte Rettung von De Amores Cali rettete, kurz davor war, erneut zu punkten, als er zuerst einen Mittelklasse-Schuss von Darío Benedetto abdeckte und dann den Rebound-Schuss von Zeballos ablenkte.

In der ergänzenden Phase verstrickte sich das Spiel noch mehr und die Mannschaften hatten große Schwierigkeiten, Möglichkeiten zu schaffen, zu denen der schlechte Zustand des Spielfelds des Deportivo Cali-Stadions hinzukam.

Die Blitze von Teo Gutiérrez brachten die Azucareros näher an Rossis Tor, während Romero der wichtigste der Argentinier blieb, obwohl der Paraguayer in der zweiten Hälfte viele Male auf seinem eigenen Boden nach dem Ball suchen musste, weil er zu wenig wurde.

Als das Match verworrener aussah, eröffneten die Gastgeber die Punktzahl auf 69 in einem Freistoß von der rechten Seite, den Velasco nahm, und Burdisso schaffte es, den Ball zu führen, obwohl er hart war, ihn in den hinteren Teil des Netzes zu schicken und den venezolanischen Trainer Rafael Dudame l zum Feiern zu bringen.

Boca, fassungslos über das Tor, erhielt zehn Minuten später den zweiten Schlag, als Velasco in einem großartigen Spiel auf der linken Seite überlief und Vasquez ein schleichendes Kreuz schickte, der als Geist auftrat und mit einem Linkshänderschuss das Spiel zugunsten der Kolumbianer verurteilte.

Am zweiten Tag, der für nächste Woche geplant ist, wird Xeneize am Dienstag das ermutigte Always Ready veranstalten, während die Zuckerbauern am Mittwoch Korinther besuchen werden.

