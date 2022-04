Der Vallenato-Komponist Alberto 'Tico' Mercado wurde wegen versuchten Frauenmordes ins Gefängnis gebracht

Das zweite ambulante Strafgericht mit Garantiekontrollfunktionen von Valledupar erließ in einem Gefängniszentrum eine Sicherungsmaßnahme gegen den Vallenato-Komponisten Alberto 'Tico' Mercado. Die Versuchsperson wird wegen versuchten Frauenmordes angeklagt.

Während der Anklageschrift akzeptierte der Komponist die Anklage nicht und versicherte, dass er an dem, was ihm vorgeworfen wird, unschuldig sei. Es sei daran erinnert, dass seine ehemalige romantische Partnerin Fernanda Ariza Valencia, 26, darauf hinweist, sie hart getroffen und versucht zu haben, sie zu ertränken.

„Ich akzeptiere die Anklage nicht, weil ich unschuldig bin“, sagte Alberto 'Tico' Mercado während der von Blu Radio zitierten Anklageschrift.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Verteidigung des Singer-Songwriters Berufung gegen die Entscheidung des Richters einlegte, Mercado ins Gefängnis zu schicken, da er versicherte, dass dies übertrieben sei und dass dieser Fall wegen Körperverletzung und nicht wegen versuchten Frauenmords sei, wie vom Ankläger behauptet.

Die Generalstaatsanwaltschaft legte jedoch Beweise wie mehrere Audios vor, in denen der Komponist Vallenato seinen ehemaligen romantischen Partner einschüchtert. Ebenso hat die Untersuchungsstelle die Epikrise der Cesar-Klinik, den forensischen Bericht der Rechtsmedizin und die Kündigung des Verbrechens des versuchten Mordes, mit dem das Verfahren gegen den Komponisten eingeleitet wurde.

Es ist bemerkenswert, dass der Singer-Songwriter, wenn er für das verantwortlich ist, was ihm vorgeworfen wird, eine Haftstrafe von bis zu mehr als 40 Jahren zahlen könnte.

Die Beschwerde von Fernanda Ariza

Die Untersuchung begann, nachdem Fernanda Ariza nach einem als beiläufig definierten Treffen zwischen ihr und der Künstlerin am 13. Oktober 2021 eine Beschwerde eingereicht hatte, in der das Opfer behauptet, sie sei gewaltsam angegriffen worden.

Laut Ariza Valencias Bericht war sie seit anderthalb Jahren nicht mehr romantisch mit dem Künstler verbunden, aber sie unterhielten sich weiter, weil sie die Verlobung zu guten Konditionen beendet hatten, sodass sie kein Problem sah, dass er an dem Treffen in seinem Haus teilnahm.

Dann sagte sie, als alle Teilnehmer die Website verließen, blieb sie bei einer Freundin und Mercado kehrte mit der Ausrede zurück, dass sie ihre Brieftasche behalten habe.

„Er begann, mich für einige Nachrichten zu beanspruchen; inmitten seiner Wut fing er an, mich aufzuhängen und zu sagen, dass er mich töten würde, denn wenn ich nicht bei ihm sein würde, wäre ich mit niemandem zusammen, weil ich ihm gehörte. Ich schaffte es loszulassen und nahm mein Handy, um die Polizei zu rufen, was ihn wütender machte und er begann, Fäuste auf mein Gesicht und meinen Kopf zu stecken, was Verletzungen an meiner Halsregion, meinem Mund, meinen Zähnen, meiner Nase und meinen Augen verursachte; zusätzlich zu Schlägen auf meinen Rücken und meine Arme „, erinnert sich Ariza.

Zu den Tests, die die junge Frau aufgedeckt hat, gehören die Unfähigkeit der Rechtsmedizin für 20 Tage und Fotos, die die schweren Schläge zeigen, die sie auf Gesicht und Torso erlitten hat.

