Das Beste von Ricardo Gareca auf einer Konferenz in Peru: die Vorbereitung in Spanien, das Lob für Christian Cueva und seine Kontinuität

Ricardo Gareca hielt eine Pressekonferenz ab, um über alles zu sprechen, was in den kommenden Monaten kommen wird, wo die peruanische Nationalmannschaft ein wichtiges Spiel haben wird, um die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu erreichen. Der argentinische Trainer hat viele Themen angesprochen und hier werden wir es überprüfen. Bevor er über Fußball sprach, bat er natürlich um Einheit in einem komplizierten sozialen Moment, den das Land durchmacht. „In Bezug auf alles, was das Land durchmacht, umarmen Sie sie sehr. Es ist wichtig, mehr denn je vereint zu sein, um aus dieser Situation herauszukommen „, begann er.

„Peru wird bis Ende Mai in Europa sein. Dort werden wir die Anpassungstage machen. Ein Länderspiel wird geplant sein. Es ist für uns von größter Bedeutung. Es ist ein bisschen, wofür ein Budget vorgesehen ist. Wir werden mit den Spielern beginnen, die von hier aus zitiert werden „, sagte er über die Vorbereitung, die er treffen wird, um über die Wiederholung nachzudenken.

„Das Land wäre Spanien (Murcia oder Barcelona). Diese Probleme werden behandelt. Es gibt nur eine Stunde Unterschied zu Doha. Das würde uns die Möglichkeit geben, die Anpassung vorzunehmen, die wir benötigen. Es würde auch ein Freundschaftsspiel geben, sie haben es mir noch nicht bestätigt „, fügte er hinzu.

„Das Team wird gut ankommen. Wir werden keine Probleme haben. In einem Spiel kann alles passieren, wir stehen vor einer Mannschaft, die auch den Anspruch hat, die Weltmeisterschaft zu erreichen „, sagte er.

„In Bezug auf Carlos 'Verletzung (Zambrano) sehen wir die Möglichkeit einer endgültigen Diagnose. Wir halten es nicht für wichtig, es von der Konkurrenz abzuhalten. Das hat mir Néstor Bonillo (Sporttrainer) gesagt „, kommentierte er den „Kaiser“, der letzten Dienstag mit Boca Juniors in der Copa Libertadores verletzt wurde.

„Ich würde jetzt nicht über das Thema Renovierung sprechen. Erstens, weil es sich angesichts jeder Situation, in der wir die Möglichkeit haben, fortfahren zu können (Wiederholung), automatisch verlängert wird. Das einzige, woran ich denke, ist das. Ich möchte mich nicht selbst projizieren. Das einzige, was mich interessiert, ist, das Spiel zu gewinnen, das es uns ermöglicht, die Weltmeisterschaft zu erreichen „, sagte er.

Danach sprach er über Paolo Guerrero und Jefferson Farfan. „Wir haben beide über sie nachgedacht, solange sie in ihren jeweiligen Clubs auftreten. Mit Paolo könnten wir etwas Ähnliches wie mit Yotún machen, aber das Problem ist die Zeit. Da sie nicht spielen, ist es schwierig, sie für den Hoffnungslauf zu sehen.“

„Sie konzentrieren sich auf ihre Sportkarriere. Das führt dazu, dass sie sich Sorgen machen, spielen zu können. Wenn sie uns (bis zur Hoffnungsschar) begleiten wollen, freuen wir uns. Es wäre eine große Freude für uns „, sagte er.

„Ich denke, André Carrillo wird es bis zum Hoffnungslauf schaffen. Es ist zeitlich begrenzt. Wenn es um ihn geht und sich bewusst ist, dass er sich schnell erholt, werden ihm die Zeiten geben. Wir werden sowieso niemanden überstürzen. Sie müssen bei 100% sein „, sagte er.

Wird der „Bambino“ operiert? „Ich glaube nicht, dass Gianluca Lapadula operieren wird. Das bleibt für später übrig, wenn Sie eine angemessene Zeit haben, sich zu erholen. Er steht in vollem Wettbewerb mit Benevento. Sie haben momentan nicht die Möglichkeit einer Operation.“

„Die Balance der Qualifikationsspiele macht uns zufrieden. Natürlich hätten wir gerne direkt klassifiziert. Ich habe nur Dankesworte für die große Anstrengung, die die Jungs unternommen haben. Es waren sehr komplizierte Situationen, die wir aufgrund der Pandemie durchleben mussten. Wir haben das Recht gewonnen, den Hoffnungslauf zu spielen. Niemand hat uns etwas gegeben „, analysierte er.

„Cueva ist nicht nur in dieser Qualifikationsrunde dabei. Und über den Fußballgeschmack hinaus gibt er uns viel. Cueva hat sich immer herausgestellt. Es ist wichtig für uns. Es hat sich diese Weltanschauung verdient. Das Lob ist verdient. Wir hatten immer diese Art von Spieler. Er ist ein anderer Spieler „, lobte er.

„Aquinos Thema: Er wird sich vollständig erholen. Es ist unser Wunsch. Wir sind ihm genau gefolgt. Im Fall von Yotún hat er sich aufgrund seiner Anstrengungen selbst überlastet. Es ist ein Thema von Roberto (Mosquera). Wir stehen in Kontakt „, verriet er.

In Bezug auf die Möglichkeit, bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar erneut gegen Frankreich und Dänemark anzutreten, sagte er: „Wenn wir uns für die Weltmeisterschaft qualifizieren, ist das nur ein Zufall. Ich antworte darauf nach dem Hoffnungslauf.“

„De Valera wir haben ein sehr hohes Konzept. Und es hat sein wahres Potenzial noch nicht erkannt. Er ist ein Spieler, der spät angefangen hat. Es wird besser werden. Wir haben große Erwartungen. Peru hat eine Zukunft. Es gibt uns Seelenfrieden „, sagte er.

Schließlich sprach er von Gerüchten über das Interesse anderer südamerikanischer Länder. „Ich werde keine Meinung haben. Ich konzentriere mich ganz auf Peru. Es ist mir eine Ehre, bemerkt zu werden. Wenn ich keinen offiziellen Kontakt habe, sind das alles Gerüchte. Und jetzt habe ich nichts von irgendjemandem. Ich kann mich gerade mit niemandem treffen.“