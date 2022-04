Bogotá, zum zweiten Mal in Folge als eine der „waldreichsten Städte der Welt“ anerkannt

An diesem Dienstag, dem 5. April, wurde Bogotá erneut als eine der „bewaldeten Städte der Welt“ für seine Arbeit in der städtischen und gemeinschaftlichen Forstwirtschaft anerkannt. Die Auszeichnung, die von der Arbor Day Foundation und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) verliehen wurde, ermöglichte es der kolumbianischen Hauptstadt, sich den 138 Städten von 65 Ländern anzuschließen, die diese Mitgliedschaft besitzen.

Wie vom Botanischen Garten von Bogotá angekündigt, wurde der Stadt die Anerkennung, die Bogotá bereits im Februar 2021 gewährt worden war, erneut für „ihre Pflege, Pflege und den Schutz der Vegetationsbedeckungen“ der Hauptstadt gewährt.

Nach Angaben der Organisation wurde die Anerkennung der Arbor Day Foundation und der FAO auch an die Stadt für „Teilnahme an Vorfällen und Engagement der Gemeinschaft“ durch gemeinsame Pflanzstrategien wie „Replanting Trust“ und „die Bildung von Netzwerken von Pflegekräften und Pflegekräften“ verliehen Betreuer der Umweltumgebung.“

Auf diese Weise wurde Bogotá die zweite Stadt des Landes, die diese Anerkennung erhielt, nachdem Barranquilla im Februar 2020 für seine Forstarbeiten in der ganzen Stadt ausgezeichnet wurde.

Um die Anerkennung für das zweite Jahr in Folge aufrechtzuerhalten, gab der Botanische Garten bekannt, dass sie der Arbor Day Foundation und der FAO relevante Informationen über die Verwaltung des Bezirks in den Bäumen und Grünflächen von Bogotá sowie die Einhaltung von Vorschriften und Planungen sowie die Verwaltung und Planung der Bäume der Stadt.

Imagen de refrencia. “De huerta en huerta", la segunda ruta agroecológica con fines turísticos de Bogotá. Foto: Jardín Botánico

Der Botanische Garten gab außerdem bekannt, dass sie am Dienstag, dem 29. März, zur Unterstützung des District Institute of Tourism (IDT) die zweite agroökologische Route der Stadt eingeweiht haben: „Vom Garten zum Gemüsegarten“, eine Initiative, mit der der Distrikt städtisch und peri-urban positionieren will agrarökologische Aktivitäten aus touristischer Sicht.

Laut dem Botanischen Garten besteht das Ziel dieser agroökologischen Routen darin, das Wachstum der städtischen Landwirte durch touristische Touren in ihren Obstgärten zu fördern, mit denen auch die in ihnen angebotenen Werkstätten und Produkte zu sehen sind.

Diese zweite agroökologische Route besteht aus fünf Stadtgärten in den Städten La Candelaria und Santa Fe: Fábrica de Loza, Santa Elena, Hausmuseum Quinta de Bolívar, Huerta del Condor und Botánico Hostel.

Laut dem Botanischen Garten haben Bürger oder Touristen die Möglichkeit, einige der Produkte zu kaufen, die aus den Pflanzen dieser Obstgärten gewonnen wurden, wie unter anderem Aromen, Eiscreme und Gemüsemarmeladen.

Interessenten, die an den Touren interessiert sind, können ihren Platz unter rutaagroecologica@jbb.gov.co anfragen, um sie über den Zweck ihres Besuchs, die Gärten, die sie treffen möchten, und die Anzahl der teilnehmenden Bürger zu informieren.





